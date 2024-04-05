В Европе рассказали о "подготовке" к президентству Трампа

В ЕС заявили о необходимости подготовки к победе Трампа на выборах

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Европейские страны не спешат осознавать потенциальные последствия возвращения Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году, пишет Марк Леонард, директор Европейского совета по международным отношениям. По его словам, в течение следующих шести месяцев ЕС должен решить, как обеспечить себя необходимыми боеприпасами, увеличить финансирование своей обороны и поддерживать Украину в отсутствие помощи со стороны США.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

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Ожидание того, что конгресс США примет пакет помощи Украине, похоже на ожидание бессмысленного. Во время недавнего визита в Вашингтон я встретился с официальными лицами из администрации президента Джо Байдена, сенаторами-республиканцами, членами Палаты представителей и экспертами различных аналитических центров. Все они заверили меня, что одобрение конгрессом законопроекта о дополнительном финансировании было лишь вопросом времени. Некоторые предполагали, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон может разделить пакет помощи Украине и Израилю на 95 миллиардов долларов на отдельные части, в то время как другие ожидали, что он будет принят как единый пакет, причем большинство прогнозов касались апреля или мая.

Эти заверения имели бы больший вес, если бы аналогичные обещания не были даны в ноябре, декабре, январе и феврале. Усугубляя неопределенность, конгрессмен-республиканец Марджори Тейлор Грин подала еще одно ходатайство о требовании отставки спикера, что потенциально может привести к уходу Джонсона всего через шесть месяцев после того, как был смещен его предшественник Кевин Маккарти. Междоусобица между республиканцами может парализовать политическую систему США, и без того подорванную межпартийными разногласиями.

И все это происходит при президенте-интернационалисте, стремящемся поддержать Украину. Можно только представить, что может произойти, если бывший президент США Дональд Трамп победит на президентских выборах в ноябре. Недавние выступления Трампа, включая его 90-минутную обличительную речь на февральской конференции консервативных политических действий, подчеркнули его стремление к возмездию отдельным лицам, странам и институтам, которые, по его мнению, причинили ему зло. Европейские члены НАТО, по-видимому, находятся на первом месте в этом списке, что не сулит ничего хорошего для безопасности Европы.

Желание Трампа прекратить поддержку Украины со стороны США выходит за рамки его отвращения к затяжным военным конфликтам. Трамп считает президента Украины Владимира Зеленского лично ответственным за свой первый импичмент и считает многих ведущих американских экспертов по России, даже тех, кто работал на него, причастными к этому фиаско. Позиция Трампа в отношении НАТО в равной степени носит личный характер, о чем свидетельствует его недавняя угроза позволить России "делать все, что она, черт возьми, захочет", с "провинившимися" странами-членами.

За последние три года, в рамках подготовки ко второму президентству Трампа, сложная идеологическая система сосредоточилась на преобразовании его личных претензий в действенную политику. Ярким примером является Центр по обновлению американской концепции "бездействующего НАТО", согласно которой США сохранят ядерный зонтик над Европой, но выведут наземные войска с континента.

Безусловно, Трамп не первый президент США, который критикует европейских союзников Америки за недостаточный вклад в Североатлантический союз. Но предложение "бездействующего НАТО" выходит за рамки простого "распределения бремени" и выступает за новую политику "перекладывания бремени", призывающую к передаче ответственности от США их европейским союзникам. Согласно этому плану, европейский генерал стал бы Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, США обязались бы остановить расширение НАТО, а американские военные переключили бы свое внимание с Европы на Китай.

Несмотря на реальную возможность победы Трампа, европейские правительства не спешат признавать зловещие последствия этой программы. Но в условиях, когда Украина пытается защитить себя, трудности с проведением законопроекта о дополнительном финансировании через конгресс вынудили политиков США взглянуть правде в глаза. Многие в Вашингтоне разочарованы действиями украинцев, особенно неспособностью Зеленского перейти от наступательной тактики к оборонительной и его нежеланием призывать в армию мужчин моложе 27 лет.

Американские политики также, похоже, озадачены разногласиями внутри Европы. Саммит Европейского совета, состоявшийся в прошлом месяце, подчеркнул противоречивость подхода Европейского союза. В то время как европейские правительства наконец-то всерьез занялись вопросами обороны и ее финансирования, потакающие своим желаниям ссоры — особенно между Францией и Германией — продолжаются, а лидеры демонстрируют поразительное отсутствие срочности.

В течение следующих шести месяцев европейские страны должны решить, как обеспечить себя необходимыми боеприпасами и увеличить финансирование своей обороны. Они также должны разработать план по укреплению позиций Украины, потому что президент Россия вряд ли пойдет на переговоры, если будет считать, что Украина находится на грани поражения и что ее западные сторонники теряют решимость. Европейцы, настаивающие на прекращении огня сейчас, по сути, сами себя подставляют.

На этом фоне многие опасаются, что июньские выборы в Европейский парламент могут стать катализатором глобального сдвига в сторону ультраправых. Но недавний отчет Европейского совета по международным отношениям свидетельствует о том, что, несмотря на рост популярности ультраправых партий в опросах общественного мнения по всей Европе, эта тенденция не обязательно означает появление глобального движения сторонников Трампа. Даже в Венгрии только 28% респондентов заявили, что приветствовали бы второй президентский срок Трампа.

Наиболее убедительным аргументом, который основные европейские партии могут привести в преддверии выборов, является настоятельная необходимость в геополитически ориентированном ЕС. Независимо от судьбы пакета помощи США, будущее европейцев должно определяться их собственными избирательными и политическими процессами, а не политической динамикой в Америке. Это единственный способ предотвратить превращение европейского политического театра абсурда в настоящую трагедию.