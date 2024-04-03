В Брюсселе рассказали о требовании стран Азии не воровать активы РФ

Китай, Индонезия и Саудовская Аравия требуют от ЕС оставить в покое активы ЦБ РФ

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Китай, Индонезия и Саудовская Аравия предупредили ЕС, что конфискация российских активов недопустима. Можно предположить, что Евросоюз сам приложил руку к этой просьбе.

Фото: flickr.com by European Parliament is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

От ЕС страны Азии требуют не воровать российские активы

Как сообщает Politico, несколько азиатских стран, в частности Китай, Индонезия и Саудовская Аравия, призвали Евросоюз не уступать давлению США и Великобритании и не конфисковывать около 200 млн евро активов РФ, замороженных в банковских структурах на территории ЕС.

Как полагает один из высокопоставленных дипломатов из страны, не входящей в ЕС, "Россия могла попросить своих друзей устроить это".

По данным источника издания и опрошенных экспертов, эти страны беспокоятся, что...

Будет "создан прецедент", и они окажутся следующими кандидатами на конфискацию. Как возможная причина — конфликт на Украине затянется, и им придётся "принять ту или иную сторону ". Понятно — чью.

Возможно, что "РФ попросит дружественные страны в качестве ответных мер конфисковать западные активы на своей территории", а это "запятнает их репутацию в глазах международных инвесторов".

Появятся юридические проблемы, так как российские компании уже подали более 100 исков в национальные суды с требованием разблокировать западные активы, которые в настоящее время заморожены в России, и эти судебные разбирательства могут выйти за пределы России.

У России оказались стоящие друзья

Набор "просителей за Россию" не выглядит странным.

Китай с самого начала СВО проводит политику поддержки РФ, забрав наравне с Индией освободившиеся на мировом рынке энергоресурсы, попавшие под западные санкции. Саудовская Аравия теперь не только находится с РФ и Китаем в БРИКС, но и с РФ — в ОПЕК+, и благодаря координации действий двух стран цена на нефть стабильна.

Что касается Индонезии, то Джакарта придерживается мнения, что РФ имела право на СВО на Украине, так как Запад и НАТО не учли её обеспокоенности. Индонезийский лидер Джоко Видодо отдал приоритет связям с Китаем. Считается, что антиамериканские настроения в Индонезии частично проистекают из тесных связей между США и Израилем, а Индонезия — мусульманская страна и не приемлет "либеральных ценностей".

В Европе тоже умеют разыгрывать комбинации

Странными выглядят:

якобы "просьба России";

смелое решение самой тройки стран, решившихся требовать от ЕС "противостоять давлению США".

Осмелимся предположить, что это не Россия, а сам Евросоюз или его отдельные страны-члены попросили "тройку" потребовать не воровать российские активы. ЕС должен опереться в противостоянии США, разрушающих его экономику, на мнение Пекина, Эр-Риада и Джакарты.

Экономика ЕС впадает в рецессию (в Германии в первую очередь) и сильно зависит от экономик азиатских гигантов. В 2023 году Китай был третьим по величине партнёром ЕС по экспорту товаров (8,8%) и крупнейшим партнёром ЕС по их импорту (20,5%). В продвигаемой зелёной повестке ЕС импортирует более четырёх пятых своих литий-ионных батарей из Китая, также сильно зависит от китайских партнёров автомобильная и химическая промышленность ЕС.

Китай и Саудовская Аравия прочно входят в лидеры инвестиций в ЕС.

Саудовская Аравия стала ведущим поставщиком топлива в Европу. При этом это реэкспорт российского дизеля. Экспорт же сырой саудовской нефти в Европу из терминалов в Красном море резко увеличился в начале 2024 года.

Евросоюз сейчас обсуждает предложение по снятию налога на прибыль, полученной от замороженных российских активов на сумму около 2,5-3 млрд евро в год, при этом 90% доходов якобы пойдут на покупку оружия для Украины.

Но и это предложение пока не прошло — нет консенсуса. Против и сами банки и депозитарии, которые ожидают, что российские суды успешно оспорят это решение и они разорятся. Похоже, что выход найден — российские активы не будут конфискованы по просьбе важнейших партнёров Евросоюза.

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