Взятие Харькова. С чего начинает наступление на крупные города российская армия

Уничтожение энергообъектов Харькова — начало наступления ВС РФ

4:07 Your browser does not support the audio element. Мир

Уже дней десять ходят слухи, что русские хотят освободить Харьков.

Фото: web.archive.org by Илья Макаров is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Начало положено

Это особенно разгоняется иностранными и псевдороссийскими либеральными журналистами.

Хотя предпосылки для этого есть — в последние дни в Харьков летит всё что можно — и бомбы, и ракеты, и беспилотники. Например, градоначальник Харькова Игорь Терехов уже жаловался украинским СМИ, что, мол, "Харьков — всё".

"Разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита", — разводил руками перед корреспондентами гауляйтер города.

По его словам, причина вовсе не в приближении ВС РФ, а в применении русскими новых снарядов. Да, Харьков под ударом, а ПВО армии Украины становится всё дырявей, и городским объектам критической инфраструктуры достаётся всё больше и больше.

Итоги работы ВС РФ

Если говорить о результатах, то в последней декаде марта Харьков лишился: Змиёвской ТЭС мощностью 2,2 тысячи мегаватт и Харьковской ТЭЦ-5 мощностью 540 мегаватт. Первая, кстати, полностью разрушена и восстановление её ожидается, ой, как не скоро. А ведь для Украины она была очень ценна в плане энергомощности — обеспечивала электричеством не только Харьковскую область, но и соседние регионы — Сумскую и Полтавскую. По сообщению Центрэнерго Украины, "уничтожены все блоки и повреждено вспомогательное оборудование".

Харьковская ТЭЦ-5 тоже весьма серьёзно разрушена, необходимо опять ставить оборудование энергетических блоков — генераторы, турбины и т. п. Промолчу про трансформаторные станции, которых в области уцелело немного. Не один год уйдёт на восстановление всех этих энергообъектов.

Кстати, мэр также рассказал, что, по предварительной оценке, ущерб от русских дронов и ракет — приблизительно 10 млрд долларов. Тут Терехов поскромничал — сумма много больше, и это пока только прямой ущерб. Косвенный ещё не подсчитывали — а тут и остановка работы промсектора, и уничтожение частного бизнеса, и логистические потери.

"Полагаю, экономические потери Восточной Украины и всей страны поистине колоссальные. После точных попаданий Харьков на два дня накрыло блэкаутом, но сейчас электроэнергия и вода подаются по графику, с отключением на 6 часов в день. Уничтоженные мощности сейчас компенсируются энергией из других регионов. Но что если Россия масштабирует тактику уничтожения критической инфраструктуры на остальные регионы Украины?" — задаётся вопросом журналист ВГТРК Андрей Руденко.

Вывод

На начало апреля из 14-ти украинских ТЭС у Киева остались лишь 9, остальные 5 перешли под российский контроль. Ближайшие к Харькову ТЭС — Запорожская (с мощностью 2850 мегаватт), Криворожская (2256 мегаватт), Трипольская (1800 мегаватт), Кураховская (1527 мегаватт), Приднепровская (1195 мегаватт). Причём Кураховская и Запорожская ТЭС, как говорится, висят на волоске, поскольку недалёк тот день, когда они перейдут под контроль России. И пока они ещё украинские, то и вероятность их поражения увеличивается в несколько раз.

Разумеется, киевский режим обвиняет РФ в создании гуманитарного кризиса, правда, после обстрелов мирных жителей Белгородской области на эти стенания киевской власти всем начхать. Тем более, что весь мир видел, как украинские беспилотники-камикадзе атаковали Ростовскую АЭС.

Складывается впечатление, что Киев не верил, что они получат ответ, который ввергнет всю страну в мрак. Такая наглость, самоуверенность и меж тем, наивность, вызывает недоумение.

А после теракта в "Крокусе" националистический режим должен напрячься, шкурой чувствуя, что времена гуманизма со стороны русских закончились, и дальше начнётся другая фаза СВО…