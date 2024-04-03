Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Взятие Харькова. С чего начинает наступление на крупные города российская армия

Уничтожение энергообъектов Харькова — начало наступления ВС РФ

4:07
Мир

Уже дней десять ходят слухи, что русские хотят освободить Харьков.

Уничтожение энергообъектов Харькова — начало наступления ВС РФ
Фото: web.archive.org by Илья Макаров is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Начало положено

Это особенно разгоняется иностранными и псевдороссийскими либеральными журналистами.

Хотя предпосылки для этого есть — в последние дни в Харьков летит всё что можно — и бомбы, и ракеты, и беспилотники. Например, градоначальник Харькова Игорь Терехов уже жаловался украинским СМИ, что, мол, "Харьков — всё".

"Разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита", — разводил руками перед корреспондентами гауляйтер города.

По его словам, причина вовсе не в приближении ВС РФ, а в применении русскими новых снарядов. Да, Харьков под ударом, а ПВО армии Украины становится всё дырявей, и городским объектам критической инфраструктуры достаётся всё больше и больше.

Итоги работы ВС РФ

Если говорить о результатах, то в последней декаде марта Харьков лишился: Змиёвской ТЭС мощностью 2,2 тысячи мегаватт и Харьковской ТЭЦ-5 мощностью 540 мегаватт. Первая, кстати, полностью разрушена и восстановление её ожидается, ой, как не скоро. А ведь для Украины она была очень ценна в плане энергомощности — обеспечивала электричеством не только Харьковскую область, но и соседние регионы — Сумскую и Полтавскую. По сообщению Центрэнерго Украины, "уничтожены все блоки и повреждено вспомогательное оборудование".

Харьковская ТЭЦ-5 тоже весьма серьёзно разрушена, необходимо опять ставить оборудование энергетических блоков — генераторы, турбины и т. п. Промолчу про трансформаторные станции, которых в области уцелело немного. Не один год уйдёт на восстановление всех этих энергообъектов.

Кстати, мэр также рассказал, что, по предварительной оценке, ущерб от русских дронов и ракет — приблизительно 10 млрд долларов. Тут Терехов поскромничал — сумма много больше, и это пока только прямой ущерб. Косвенный ещё не подсчитывали — а тут и остановка работы промсектора, и уничтожение частного бизнеса, и логистические потери.

"Полагаю, экономические потери Восточной Украины и всей страны поистине колоссальные. После точных попаданий Харьков на два дня накрыло блэкаутом, но сейчас электроэнергия и вода подаются по графику, с отключением на 6 часов в день. Уничтоженные мощности сейчас компенсируются энергией из других регионов. Но что если Россия масштабирует тактику уничтожения критической инфраструктуры на остальные регионы Украины?" — задаётся вопросом журналист ВГТРК Андрей Руденко.

Вывод

На начало апреля из 14-ти украинских ТЭС у Киева остались лишь 9, остальные 5 перешли под российский контроль. Ближайшие к Харькову ТЭС — Запорожская (с мощностью 2850 мегаватт), Криворожская (2256 мегаватт), Трипольская (1800 мегаватт), Кураховская (1527 мегаватт), Приднепровская (1195 мегаватт). Причём Кураховская и Запорожская ТЭС, как говорится, висят на волоске, поскольку недалёк тот день, когда они перейдут под контроль России. И пока они ещё украинские, то и вероятность их поражения увеличивается в несколько раз.

Разумеется, киевский режим обвиняет РФ в создании гуманитарного кризиса, правда, после обстрелов мирных жителей Белгородской области на эти стенания киевской власти всем начхать. Тем более, что весь мир видел, как украинские беспилотники-камикадзе атаковали Ростовскую АЭС.

Складывается впечатление, что Киев не верил, что они получат ответ, который ввергнет всю страну в мрак. Такая наглость, самоуверенность и меж тем, наивность, вызывает недоумение.
А после теракта в "Крокусе" националистический режим должен напрячься, шкурой чувствуя, что времена гуманизма со стороны русских закончились, и дальше начнётся другая фаза СВО…

Змиевская ТЭС в Харьковской области полностью разрушена
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы киев харьков
Новости Все >
Ксения Собчак посчитала красивой откровенную фотосессию Моргенштерна*
Как избавиться от растяжек на теле
Правительство РФ ужесточило требования к информации на сайте ЕИС
Глава комитета ТПП Широков: только 30% жильцов пускают к себе газовщиков
Автоэксперт Моржаретто: переход на газ в автомобилях принесёт выгоду только высокому пробегу
Захарова заявила, что МОК должен провести расследование слов Баха
Секрет необычной фамилии Юлии Пересильд
В США заявили, что Америка проигрывает информационную войну России
Дочь Анастасии Волочковой поссорилась с матерью из-за спорной квартиры
Классический рецепт яичного салата
Популярное
Новые правила авиаперевозок: почему пассажиры теперь могут быть обязаны платить за ручную кладь

Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.

Ручную кладь в самолётах хотят сделать платной
Кинологи назвали породы собак для самых требовательных хозяев
Не воняют псиной и не лают: названы породы собак для самых придирчивых хозяев
Блогер Мелстрой отказался платить миллиард рублей за размещённый на Луне его никнейм
Сокращаем продолжительность жизни кошки: 3 вещи из рациона питомца
Уничтожение энергообъектов Харькова — начало наступления ВС РФ Дмитрий Плотников После атак БПЛА по Татарстану "санитарная зона" с Украиной может увеличиться до Львова Любовь Степушова Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова
Восемь эффективных средств для удаления пигментных пятен
"Эффективнее гиперзвука": названа самая результативная ракета российской армии
Пионы будут цвести пышными шапками: вот что важно сделать для этого весной
Пионы будут цвести пышными шапками: вот что важно сделать для этого весной
Последние материалы
Как избавиться от растяжек на теле
Правительство РФ ужесточило требования к информации на сайте ЕИС
Глава комитета ТПП Широков: только 30% жильцов пускают к себе газовщиков
Автоэксперт Моржаретто: переход на газ в автомобилях принесёт выгоду только высокому пробегу
Захарова заявила, что МОК должен провести расследование слов Баха
Секрет необычной фамилии Юлии Пересильд
В США заявили, что Америка проигрывает информационную войну России
Дочь Анастасии Волочковой поссорилась с матерью из-за спорной квартиры
Классический рецепт яичного салата
NR описало неуязвимый русский "Циркон" фразой "огонь в небе и смерть"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников