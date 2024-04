В США рассказали о поиске Европой путей помощи Киеву в обход Вашингтона

Пока США "парализованы" в вопросе Украины, европейцы обсуждают "новые форматы", чтобы в одиночку оказать помощь Украине, пишут журналисты американского издания Breaking Defense. В своем новом материале они утверждают, что после того, как в Вашингтоне воспрепятствовали финансированию ВСУ, европейские чиновники все чаще заявляют о необходимости меньше полагаться на Вашингтон, подчеркивая, что европейская безопасность должна быть более надежной. Pravda.Ru публикует перевод материала Breaking Defense.

Фото: whitehouse.gov by Lawrence Jackson (Executive Office of the President of the United States) is licensed under Public domain