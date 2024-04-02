В США рассказали о поиске Европой путей помощи Киеву в обход Вашингтона

Breaking Defense: США "парализованы" в вопросе Украины, ЕС ищет альтернативы

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Пока США "парализованы" в вопросе Украины, европейцы обсуждают "новые форматы", чтобы в одиночку оказать помощь Украине, пишут журналисты американского издания Breaking Defense. В своем новом материале они утверждают, что после того, как в Вашингтоне воспрепятствовали финансированию ВСУ, европейские чиновники все чаще заявляют о необходимости меньше полагаться на Вашингтон, подчеркивая, что европейская безопасность должна быть более надежной. Pravda.Ru публикует перевод материала Breaking Defense.

Фото: whitehouse.gov by Lawrence Jackson (Executive Office of the President of the United States) is licensed under Public domain

В ответ на отказ конгресса США одобрить новое финансирование военной помощи Украине бывший министр обороны Украины заявил, что европейские страны, входящие в Контактную группу по обороне Украины под руководством США, встретились, чтобы обсудить вопрос о создании нового форума и исключении участия США.

Андрей Загороднюк, председатель Центра оборонных стратегий, украинского аналитического центра по вопросам безопасности, заявил, что руководство США совершило "историческую стратегическую ошибку", не приняв отложенный законопроект о дополнительном финансировании в размере 105 миллиардов долларов, который позволит выделить Украине и Израилю новые миллиарды на оборону.

"Прямо сейчас европейцы говорят о создании новых форматов, заявляя, что Соединенные Штаты больше не могут играть эту [руководящую] роль просто потому, что они уже отказались от их поддержки", — сказал Загороднюк. — "Я не знаю, что США собираются с этим делать, но это то, что происходит".

Министр обороны США Ллойд Остин возглавляет Контактную группу из 54 стран, которая обычно собирается ежемесячно, чтобы возобновить военную поддержку Украины с помощью новых пакетов вооружений и многонациональных коалиций. Пентагон и администрация Байдена усиленно лоббировали это дополнение, но оно потерпело крах из-за разногласий в Конгрессе. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон предположил, что с пакетом помощи могут быть какие-то подвижки, когда законодатели вернутся с перерыва.

Но с каждым днем Украина сталкивается с усиливающимся кризисом с боеприпасами, уступает позиции России и продолжает умолять партнеров о поставках оборудования для дополнительных систем противовоздушной обороны и боеприпасов дальнего радиуса действия.

Загороднюк подчеркнул, что на оперативном уровне Россия "сейчас немного прогрессирует, основываясь на том факте, что у нас есть существенный дисбаланс в вопросе огневой мощи".

Успехи Москвы составляют "сотни метров... пару километров на некоторых участках", добавил он, но предупредил, что с российской стороны предпринимаются "масштабные усилия", чтобы воспользоваться меньшей скорострельностью украинских боеприпасов.

Поэтому, пока американские политики препираются, некоторые европейские чиновники все громче заявляют о необходимости меньше зависеть от Вашингтона, утверждая, что европейская безопасность должна быть более надежной.

В январе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "что бы ни решила Америка, мы должны принимать правильные и смелые решения, чтобы поддержать Украину и украинский народ". С тех пор он рекомендовал европейским союзникам рассмотреть возможность введения войск на Украину, хотя такая позиция не получила поддержки за пределами Парижа.

Франция также изо всех сил пытается опровергнуть утверждения о том, что она недостаточно сделала для поддержки Украины в том, что касается поставок оружия.

Шквал новых заявлений о поставках вооружений и большая открытость в вопросах расходов помогли более четко продемонстрировать вклад Парижа в украинское дело. Данные Вооруженных сил Франции показывают, что по состоянию на 4 марта общая стоимость французской военной техники, поставленной в Украину в период с февраля 2022 года по конец 2023 года, составила более 3,8 миллиарда евро (4,1 миллиарда долларов), включая 1,2 миллиарда евро (1,3 миллиарда долларов) финансирования Европейского фонда мира.. Эта программа предусматривает “внебюджетное” финансирование Европейским союзом помощи, связанной с обороной, включая миллиардную помощь Киеву.

Германия является крупнейшим европейским донором оружия для Украины. По официальным данным, в 2023 году Берлин потратил на поставки оружия Украине около 5 миллиардов евро (5,4 миллиарда долларов), а в 2022 году — в общей сложности 1,6 миллиарда евро (1,7 миллиарда долларов).

Для сравнения, согласно данным Госдепартамента США, с начала конфликта на Украине до 12 марта Министерство обороны США предоставило Украине "военную помощь" на сумму около 44,2 миллиарда долларов.

По словам Джона Хербста, причиной дополнительной задержки стала "определенная группа республиканцев в Палате представителей", но прогнозируетс], что если спикер Палаты Майк Джонсон не внесет законопроект на рассмотрение в ближайшее время, двухпартийная поддержка петиции об увольнении может способствовать прогрессу.