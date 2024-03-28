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Олег Володин
CA: "обнулят" Украину за теракт в "Крокусе Сити Холле" или нет, США будет одинаково выгодно

CA: США выгодны и причастность, и непричастность Киева к теракту в "Крокусе Сити Холле"

3:40
Мир

Исполнители теракта в "Крокусе Сити Холле" известны, но в вопросе "кто стоял за спиной террористов" окончательной точки не поставлено. Москва уверена в его украинском происхождении и исполнении руками исламистов, Запад упорно твердит о террористах запрещённого ИГ*.  

CA: США выгодны и причастность, и непричастность Киева к теракту в "Крокусе Сити Холле"
Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Европейский портал Časopis argument отмечает, что теракт действительно выглядел как акция исламистов, но честно признаёт — полностью исключить участие Киева нельзя.

А уж версия Зеленского об "операции Москвы под фальшивым флагом, организованной самим Путиным" и вовсе звучит бредово — не зря глава ГУР Кирилл Буданов** быстро "переобулся" (после информации о его грядущей ликвидации?) и заявил "это не мы, это исламисты".

Сами американцы вспоминают несколько интересных моментов.

  1. Во-первых, свою "прекрасную" Викторию Нуланд. Авторы портала American Thinker напомнили, что именно Нуланд делала заявления насчет асимметричной войны. А после подрыва "Северных потоков" в США обвиняли то русских, то украинцев, то вообще невесть кого — то есть полностью "замылили" тему, чтобы не выйти на самих себя.
  2. WP вспомнил слова экс-главы комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерала Марка Милли - "Не должно быть ни одного россиянина, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло среди ночи".

Теперь эксперты вообще сомневаются в причастности ИГ* к этому злодеянию, но Вашингтон заявил, что "в теракте нет украинского следа".

Издание Yeni Safak напоминает, что "ИГИЛ-Хорасан"*, собственно, и был создан в Афганистане. Американцами. Для борьбы против врагов США. И понятно, чего последние добиваются, не имея возможности помешать российской армии атаковать на Украине.

Поскольку команда Зеленского, как она ни пыжится, не смогла не перейти к "асимметричной войне", то в дело пошёл террор. Об этом прямо говорил начальник СБУ Василий Малюк, сообщивший, как его подчинённые устраивали предыдущие теракты против России.

Самым логичным ходом со стороны России теперь станет признание СБУ террористической организацией. А там недолго и до признания Украины государством-террористом — со всеми вытекающими.

К слову, США и ряд стран-партнёров в марте предупреждали "будут теракты, уезжайте, не ходите в ТЦ и на концерты!". Это факт в пользу малопопулярной версия, что американцы как раз не рассчитывали напугать Россию — зато решили через теракт избавиться от "доставшей" их Украины.

Вашингтон из этой ситуации может выжать максимум резкое одобрение президентского запроса на выделение Украины 60 миллиардов долларов. Идея заморозить конфликт по "корейскому варианту" вполне реализуема, если заменить Зеленского на Залужного. Эта идея выгодна Западу, но не России, которая активно добивается краха киевского режима.

Если теракт в "Крокусе" действительно устроен при участии Киева, США смогут снять с себя обязанности по финансированию и поддержке украинской власти, констатируют авторы CA.

На этом давно настаивает как минимум половина американцев, чьё мнение выражает главный соперник Джо Байдена на предстоящих выборах президента США — Дональд Трамп.

ИноСМИ констатируют — Америка в выигрыше в любом случае, а попутные потери её никогда не интересовали.

Хотя в этот раз Вашингтон действительно зашёл слишком далеко. Так что террористами могут оказаться не только Малюк, Буданов и сама Украина, но и их заморские кураторы.

* Является террористической организацией и запрещено в России.

** Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы игил теракт марк милли джо байден афганистан дональд трамп
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