Новая формула от США для Киева. Перед смертью возьмите у нас кредит

Your browser does not support the audio element.

Итак, сенатор-республиканец из США Линдси Грэм* нанёс визит на Украину.

Фото: openverse by Gage Skidmore is licensed under "Lindsey Graham" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.