Новая формула от США для Киева. Перед смертью возьмите у нас кредит

Сенатор Линдси Грэм* — Киеву: что бы мы ни делали, вы обязаны сражаться

4:06 Your browser does not support the audio element. Мир

Итак, сенатор-республиканец из США Линдси Грэм* нанёс визит на Украину.

Фото: openverse by Gage Skidmore is licensed under "Lindsey Graham" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Разумеется, ястреб-русофоб не мог там не сделать громких заявлений. Прежде всего заявления касались мобилизации.

Детей на войну!

Во-первых, он сказал, что граждане Незалежной должны идти на войну вне зависимости от возраста. И неважно, 27, 25 или 18 лет тебе.

“Надеюсь, что те, кто подлежит призыву, пойдут служить в украинскую армию. Поверить не могу, что туда берут с 27 лет. Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вы должны служить — и не только с 25 или 27 лет. Что бы мы ни делали, вы должны сражаться. Что бы мы ни делали, вы сражаетесь за себя”, — сказал сенатор журналистам.

Так он дал понять Владимиру Зеленскому, что американские сенаторы обязательно постараются "пропихнуть" для него деньги, однако это будет не безвозмездной помощью, а кредитом. Но пусть украинцы не переживают, это будет кредит беспроцентный, "успокоил" американский политик. И с этим украинцам придётся смириться, подытожил республиканец от Южной Каролины.

Итак, американский сенатор приехал делать то, что у украинских властей делать не получается — агитировать украинцев вступать в армию. Я допускаю, конечно, что украинское общество серьёзно одурачено и зазомбировано, но если раньше американские призывы бежать в армию и имели какой-то успех, то сегодня, все те националисты, кто хотел попасть на войну с Россией, туда уже попали. Остались те, кто ни коим образом оружия в руки брать не хочет. И уж точно сенатор из-за океана никаких уклонистов Украины в этом не убедит.

Получается, что Грэм* призвал отправлять украинцев на фронт своих детей. Ну "дурных уже нема" — одно дело скакать на Майдане, выкрикивая русофобские лозунги, а другое дело — встретиться лицом к лицу с русским солдатом. Да тут ещё и коррумпированное руководство керосину в огонь подливает: по 1 миллиону гривен за каждого погибшему никому уже не платят.

Киев лжёт всем

Киевская верхушка в таких вопросах ушлая донельзя, сначала она признавала погибших "пропавшими без вести", потом стала признавать погибших "наркоманами" (в этом случае выплаты не положены), а теперь придумали новую фишку — если погиб без соблюдения техники безопасности, то никаких денег тебе, мёртвому, не полагается.

Главное условие в этой фишке, это наличие на погибшем тактических очков. Но позвольте, украинские солдаты изначально отправляются в армии и в бой без тактических очков. Поэтому извини — умер, не соблюдал технику безопасности, денег тебе нет.

Рядовые украинцы уже смекнули, как их отправляют на убой.

Нет денег? У нас займите!

И вдруг получается совсем интересная формула. Украина должна взять кредит у американцев, чтобы воевать и умирать за интересы третьей страны, то бишь, за интересы всё тех же американцев.

А как же так обманули хитрых и практичных потомков древних укров? Но ведь им сенатор чётко сказал, что война с Россией — это отдельно, а наши деньги — это отдельно. Хотим — вам помогаем, хотим — не совсем помогаем, а хотим — совсем не помогаем.

Самое главное, что должны понять украинцы, и о чем мы уже два года им вбиваем в их головы, забитые всяким дерьмом. И Линдси Грэму*, и всем остальным американским политикам абсолютно плевать, кто гибнет в этом конфликте — украинцы или русские. Для них это ВСЕ русские! И все они должны умереть. Вашингтон не может даже представить в перспективе, что эти народы (а по сути, один народ), опять воссоединятся. Поэтому и затягивают они этот конфликт как можно дольше. Поэтому и держат украинскую армию чуть на плаву, не давая полностью утонуть.

Американцам нужно, чтобы как можно больше украинцев в этом конфликте погибло. Поскольку разницы они между нами не видят…

* внесён в РФ в список экстремистов и террористов.