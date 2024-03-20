Новая формула от США для Киева. Перед смертью возьмите у нас кредит

Итак, сенатор-республиканец из США Линдси Грэм* нанёс визит на Украину.
Разумеется, ястреб-русофоб не мог там не сделать громких заявлений. Прежде всего заявления касались мобилизации.
Во-первых, он сказал, что граждане Незалежной должны идти на войну вне зависимости от возраста. И неважно, 27, 25 или 18 лет тебе.
“Надеюсь, что те, кто подлежит призыву, пойдут служить в украинскую армию. Поверить не могу, что туда берут с 27 лет. Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вы должны служить — и не только с 25 или 27 лет. Что бы мы ни делали, вы должны сражаться. Что бы мы ни делали, вы сражаетесь за себя”, — сказал сенатор журналистам.
Так он дал понять Владимиру Зеленскому, что американские сенаторы обязательно постараются "пропихнуть" для него деньги, однако это будет не безвозмездной помощью, а кредитом. Но пусть украинцы не переживают, это будет кредит беспроцентный, "успокоил" американский политик. И с этим украинцам придётся смириться, подытожил республиканец от Южной Каролины.
Итак, американский сенатор приехал делать то, что у украинских властей делать не получается — агитировать украинцев вступать в армию. Я допускаю, конечно, что украинское общество серьёзно одурачено и зазомбировано, но если раньше американские призывы бежать в армию и имели какой-то успех, то сегодня, все те националисты, кто хотел попасть на войну с Россией, туда уже попали. Остались те, кто ни коим образом оружия в руки брать не хочет. И уж точно сенатор из-за океана никаких уклонистов Украины в этом не убедит.
Получается, что Грэм* призвал отправлять украинцев на фронт своих детей. Ну "дурных уже нема" — одно дело скакать на Майдане, выкрикивая русофобские лозунги, а другое дело — встретиться лицом к лицу с русским солдатом. Да тут ещё и коррумпированное руководство керосину в огонь подливает: по 1 миллиону гривен за каждого погибшему никому уже не платят.
Киевская верхушка в таких вопросах ушлая донельзя, сначала она признавала погибших "пропавшими без вести", потом стала признавать погибших "наркоманами" (в этом случае выплаты не положены), а теперь придумали новую фишку — если погиб без соблюдения техники безопасности, то никаких денег тебе, мёртвому, не полагается.
Главное условие в этой фишке, это наличие на погибшем тактических очков. Но позвольте, украинские солдаты изначально отправляются в армии и в бой без тактических очков. Поэтому извини — умер, не соблюдал технику безопасности, денег тебе нет.
Рядовые украинцы уже смекнули, как их отправляют на убой.
И вдруг получается совсем интересная формула. Украина должна взять кредит у американцев, чтобы воевать и умирать за интересы третьей страны, то бишь, за интересы всё тех же американцев.
А как же так обманули хитрых и практичных потомков древних укров? Но ведь им сенатор чётко сказал, что война с Россией — это отдельно, а наши деньги — это отдельно. Хотим — вам помогаем, хотим — не совсем помогаем, а хотим — совсем не помогаем.
Самое главное, что должны понять украинцы, и о чем мы уже два года им вбиваем в их головы, забитые всяким дерьмом. И Линдси Грэму*, и всем остальным американским политикам абсолютно плевать, кто гибнет в этом конфликте — украинцы или русские. Для них это ВСЕ русские! И все они должны умереть. Вашингтон не может даже представить в перспективе, что эти народы (а по сути, один народ), опять воссоединятся. Поэтому и затягивают они этот конфликт как можно дольше. Поэтому и держат украинскую армию чуть на плаву, не давая полностью утонуть.
Американцам нужно, чтобы как можно больше украинцев в этом конфликте погибло. Поскольку разницы они между нами не видят…
* внесён в РФ в список экстремистов и террористов.
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