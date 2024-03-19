В Польше заявили о планах НАТО избрать нового генсека

В Польше рассказали о готовящейся смене генсека НАТО

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12 марта президент Румынии Клаус Йоханнис официально объявил о своей кандидатуре на пост генерального секретаря НАТО, а премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также баллотируется на этот пост, пишет Войцех Лоренц, автор Польского института международных отношений. В своем новом материале он отвечает на главные вопросы европейцев о роли генсека НАТО и возможной смене Йенса Столтенберга, которая, как пишет автор, ожидается в июле.

Фото: flickr.com by Влада на Република Северна Македонија is licensed under Creative Commons Public Domain Mark

Pravda.Ru публикует перевод материала PISM. Мнение автора может отличаться от мнения редакции.

Какова роль генерального секретаря НАТО?

Генеральный секретарь, как его называют в Североатлантическом союзе, занимает высшую должность в гражданских структурах НАТО. Его главная задача — руководить консультациями, начиная от встреч на уровне послов, министров обороны и иностранных дел и заканчивая саммитами глав государств и правительств, которые необходимы для принятия решений. Действия генерального секретаря могут способствовать достижению консенсуса, на котором основывается принятие решений в НАТО.

Хотя традиционно ему не следует критиковать действия отдельных стран, он может использовать свой политический опыт, контакты и положение для оказания давления и влияния по мере необходимости. Из-за признания и значимости этой должности генсек является важной частью стратегических коммуникаций НАТО, например, в области сдерживания. В Североатлантическом союзе стало устоявшейся традицией, что военным командующим является американец, в то время как должность генерального секретаря занимает политик из Европы. Этот пост с октября 2014 года занимает бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг.

Во время своего президентства он руководил НАТО в процессе адаптации альянса к растущим угрозам со стороны России. Среди прочего, он сыграл важную роль в переговорах о компромиссе по новой стратегии НАТО, которая определяет Россию как главную военную угрозу Североатлантическому союзу. Из-за быстро ухудшающейся ситуации с безопасностью, высокого рейтинга одобрения Столтенберга среди союзников и проблемы с поиском преемника срок его полномочий продлевался трижды: в 2018 году на полный срок, а в 2022 и 2023 годах на год каждый. После последнего продления начались поиски преемника, который, как ожидается, будет утвержден на июльском саммите НАТО в Вашингтоне, и должен вступить в должность этой осенью.

Как проходит процесс отбора кандидатов?

Выбор следующего генерального секретаря основан на неофициальных консультациях между союзниками. Поскольку для принятия решения требуется согласие всех стран, потенциальные кандидаты часто официально не объявляют о своей кандидатуре, чтобы не было формального соревнования, в котором есть победитель и проигравшие. Таким образом, те, кто не был избран, несут меньшие политические издержки.

Среди имен, предложенных в качестве потенциальных кандидатов на пост главы альянса после Столтенберга: премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, бывший премьер-министр Латвии Артур Кришьянис Кариньш, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. В последние недели сильнейшие страны — США, Германия, Франция и Великобритания — начали сигнализировать о своей поддержке премьер-министра Нидерландов. Хотя их поддержка часто является решающей, кандидатура политика из Западной Европы вызвала споры со стороны стран Восточного фланга альянса.

Были комментарии о том, что спустя 25 лет после первого расширения НАТО после окончания холодной войны пришло время политику из Центральной и Восточной Европы занять пост генерального секретаря. Рютте подвергся критике, среди прочего, за то, что во время его пребывания на посту премьер-министра Нидерланды не проявили достаточной решимости укрепить свой военный потенциал и не выделили по крайней мере 2% ВВП на оборону.

Румынский президент, вероятно, обнаружил, что отсутствие поддержки кандидатуры Рютте со стороны некоторых стран увеличивает шансы компромиссного кандидата от страны Восточного фланга, и официально объявил, что он будет баллотироваться на этот пост. В прошлом возникали трения по поводу выбора нового генерального секретаря, например, в 2009 году, когда Турция заблокировала кандидатуру премьер-министра Дании Андерса Фога Расмуссена. Были также различные неофициальные кандидатуры. В конечном счете, это не оказало существенного влияния на имидж Альянса или доверие к нему. Однако официальное заявление Йоханниса о том, что он будет баллотироваться на этот пост, указывает не только на растущие амбиции региона, но и на возможные различия в подходе к сдерживанию России. Это может побудить Рютте выступить с публичной презентацией своих приоритетов по укреплению авторитета НАТО, чтобы убедить страны, которые до сих пор не заявили о своей поддержке НАТО.

С какими вызовами столкнется новый генеральный секретарь?

Самой неотложной задачей будет адаптировать НАТО к угрозам со стороны России, одновременно оказывая давление на союзников с целью сохранения поддержки Украины в долгосрочной перспективе. Основной задачей будет достижение консенсуса по вопросу вступления Украины в НАТО. Генеральному секретарю придется мобилизовать европейских союзников для увеличения расходов на оборону и быстрого производства оружия и боеприпасов для своих собственных нужд и нужд Украины.

Поскольку США будут все больше сосредотачиваться на угрозе со стороны Китая, главной целью должно быть укрепление европейской опоры НАТО, чтобы Североатлантический союз как можно меньше зависел от военной поддержки США. Североатлантический союз должен будет обладать не только надежным потенциалом обороны и сдерживания, но и ресурсом для борьбы с террористическими угрозами и влиянием на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе посредством сотрудничества с Японией, Австралией, Южной Кореей и Новой Зеландией. Таким образом, несмотря на разницу в восприятии угрозы, Североатлантический союз будет полезен всем государствам-членам.

Если Дональд Трамп вернется на пост президента США, как человек, который в прошлом критиковал НАТО и угрожал не защищать союзников, роль генерального секретаря будет заключаться в том, чтобы убедить общественность и лиц, принимающих решения в США, что Североатлантический союз и стабильная Европа также вносят вклад в безопасность Америки. Поэтому новый генеральный секретарь должен быть опытным и заслуживающим доверия политиком, чтобы продвигать военную адаптацию НАТО и обеспечивать поддержку Украине, сохраняя при этом сплоченность альянса и прочные трансатлантические связи.