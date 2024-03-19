Политолог Нарочницкая: идея фикс Макрона — военное усиление ЕС

Политолог Нарочницкая: США заставляют Макрона быть воинственным

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости появления войск НАТО на Украине. Почему нужно воспринимать эту риторику всерьёз; правда ли, что Макрон — в данном случае рупор Вашингтона; как это связано с противостоянием Макрона и Марин Ле Пен на выборах в Европарламент, Pravda.Ru рассказала ведущий сотрудник Института Европы РАН Екатерина Нарочницкая.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

— Екатерина Алексеевна, очень тревожно звучат заявления президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу эскалации ситуации на Украине. Он сказал, что не исключает появления воинского контингента одной из стран ЕС на территории Украины. Насколько это серьёзно?

— Во-первых, с самого начала СВО Франция отличалась изобилием громкой риторики антироссийского характера, но при этом объёмы помощи, которые Франция оказывала Украине, оставались относительно скромными. Плюс инициативы Франции по организации санкционных мер против России перемежались декларациями о неизбежности дипломатического диалога с Россией.

В конце февраля — начале марта Макрон заявил о создании коалиции из 15 стран по поставкам Киеву носителей средней и большой дальностей. Кроме того, Париж снял свои возражения против закупок боеприпасов для Украины у третьих стран. Конечно, заявляя об участии войск НАТО, он пересёк красную линию официального подхода Запада: войну с Россией надо вести руками украинцев без прямого вовлечения западных стран.

Кстати, Франции было бы очень трудно реализовать решение отправить контингент на Украину, потому что общественная поддержка таких действий во Франции отсутствует: более 3/4 французов не только не хотят участвовать в этом конфликте, но и вообще выступают за его скорейшее урегулирование.

Существует версия, что эти заявления Макрону навязали американцы, которые на самом деле хотели бы компромисса на Украине и склоняются к её неокончательному разделу и замораживанию конфликта по формуле двух Корей.

Макрону здесь отводится роль ястреба для повышения ставок в процессе торга по поводу того, где пройдёт линия раздела. Эту версию поддерживают некоторые французские эксперты и тот факт, что Макрон обсуждал данный вопрос не только с Шольцем и главами других стран ЕС, но и с Байденом.

Вдобавок Макрон находится в очень непрочном положении, он потерял абсолютное большинство в парламенте ещё в 2022 году, его рейтинг постоянно снижается. Встал вопрос о его фактической легитимности в сознании французов — это признают даже системные "придворные" эксперты.

У правительства Макрона сейчас есть конкретная задача не допустить провала макронистской партии "Возрождение" на предстоящих в мае выборах в Европарламент. Пока опросы сулят ей отставание на 10% от лидера — партии антисистемной оппозиции "Национального объединения" Марин Ле Пен. Если это произойдёт, это будет геополитическая катастрофа. Поэтому сейчас вся внутренняя кампания Макрона заточена на демонизацию "Национального объединения" и на раскол избирателей других партий. В решении этой задачи ему может казаться полезной драматизация российской угрозы и активизация помощи Украине, которая разделяет французов.

Кроме того, любимая идея Макрона — стратегическая "автономия" Европы. В кавычках "автономия", потому что речь идёт не о деголлевской концепции самостоятельной Европы, а о развитии военной компоненты евроинтеграции. Это старая французская идея. Она пока не поддерживается в ЕС, но продвижению этой идеи, в представлении Макрона, может помочь акцент:

на императиве безопасности,

российской угрозе,

необходимости военных усилий.

Незадолго до скандальных заявлений о возможной отправке военных на Украину Макрон сделал также вызвавшее шквал критики во Франции заявление о возможности поставить французские ядерные силы на службу ЕС. Разумеется, надо очень серьёзно относиться к таким заявлениям, потому что это не просто политическая риторика.