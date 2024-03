США продолжат давить на союзников делать заявления о вводе войск на Украину

Нет никаких сомнений, что это американцы и британцы заставляют своих подчинённых "шестёрок" — лидеров Евросоюза нагнетать обстановку и заявлять о том, что они якобы пошлют войска на Украину.

