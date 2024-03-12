США продолжат давить на союзников делать заявления о вводе войск на Украину

Президенту Франции Макрону надо сходить в библиотеку, а не на Москву

Нет никаких сомнений, что это американцы и британцы заставляют своих подчинённых "шестёрок" — лидеров Евросоюза нагнетать обстановку и заявлять о том, что они якобы пошлют войска на Украину.

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Причём Вашингтон делает это для того, чтобы сперва посмотреть на реакцию России.

Судя по тому, что мы довольно спокойно на это реагируем, отвечая, что все эти иностранные легионы будут уничтожены, "на слабо" нас взять не удалось.

Провокатор из-за океана

Но больше чем уверен, что Соединённые Штаты будут давить на своих европейских союзников, продолжать делать такие заявления. Вот уже и президент Франции Эммануэль Макрон не устаёт об этом постоянно заявлять, при этом сам страшно этого боится. Да и в армии Пятой республики далеко не дураки, и прекрасно отдают себе отчёт, чем может закончиться для них эта "командировка". Они отлично понимают, что российская армия отреагирует на это мгновенно, сразу же ударив по пункту временной дислокации таких наёмников.

Но США, заявляя о том, что "американские солдаты уж точно не поедут на Украину", всё же будет давить на евросоюзников сделать пробный шаг и добиться, чтобы хоть какие-то войска из ЕС попали на Украину. Причём, Европа очень этого боится и будет недовольна таким приказом из-за океана.

Однако она никуда не денется, и какую-то часть всё-таки европейцы пошлют воевать на Украину, скорее всего, это будут прибалты или поляки, которые из кожи будут лезть, чтобы угодить своему патрону, в очередной раз лизнув ему ботинок. Повторюсь, что очень сомневаюсь, что французский легион будет первым.

Кровавый итог

Абсолютно невзирая на то, кто первый отправится на Украину, хочу отметить, что в этих формированиях потери будут колоссальные. И не в пример больше, чем в армии Украины. Эти бойцы не имеют боевого опыта, абсолютно не знают тонкостей современной войны на практике (кто из европейцев знал — уже там полегли), поэтому потери тут ожидаются большие. Как и пропавших без вести. Ну и как водится — огромное количество раненных (как правило, соотношение 1 к 4)

Трудно сказать, чем обернётся внутри этих стран ситуация, когда гробы с европейцами длинный вереницей потянутся к себе на родину. Можно сказать одно — протест фермеров на фоне новых забастовок покажется тамошним правительствам безобидным "капустником" в институтской "общаге".

Блеф?

Правда, многие европейские обозреватели отмечают, что некоторые европейские лидеры делают антироссийские заявления (как, например, и правящая коалиция во Франции), чтобы напугать общественность перед выборами в Европейский парламент, которые пройдут уже в 2024 году.

При помощи антироссийских тезисов и действий тот же Макрон со своей командой стремятся усилять свои позиции на предвыборной кампании.

Ну а если он действительно решится на этот безумный шаг, то посоветую ему перед таким опрометчивым шагом просто сходить в библиотеку, выпросить у пожилой библиотекарши архивные документы своей страны, почитать их и узнать через какие фантастические лишения и унижения прошла французская армия в Российской Империи в 1812 году.

Простое знание истории может пригодиться в том случае, когда любой неверный шаг грозит привести страну к катастрофе...