Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
США продолжат давить на союзников делать заявления о вводе войск на Украину

Президенту Франции Макрону надо сходить в библиотеку, а не на Москву

Мир

Нет никаких сомнений, что это американцы и британцы заставляют своих подчинённых "шестёрок" — лидеров Евросоюза нагнетать обстановку и заявлять о том, что они якобы пошлют войска на Украину.

Президенту Франции Макрону надо сходить в библиотеку, а не на Москву
Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government

Причём Вашингтон делает это для того, чтобы сперва посмотреть на реакцию России.

Судя по тому, что мы довольно спокойно на это реагируем, отвечая, что все эти иностранные легионы будут уничтожены, "на слабо" нас взять не удалось.

Провокатор из-за океана

Но больше чем уверен, что Соединённые Штаты будут давить на своих европейских союзников, продолжать делать такие заявления. Вот уже и президент Франции Эммануэль Макрон не устаёт об этом постоянно заявлять, при этом сам страшно этого боится. Да и в армии Пятой республики далеко не дураки, и прекрасно отдают себе отчёт, чем может закончиться для них эта "командировка". Они отлично понимают, что российская армия отреагирует на это мгновенно, сразу же ударив по пункту временной дислокации таких наёмников.

Но США, заявляя о том, что "американские солдаты уж точно не поедут на Украину", всё же будет давить на евросоюзников сделать пробный шаг и добиться, чтобы хоть какие-то войска из ЕС попали на Украину. Причём, Европа очень этого боится и будет недовольна таким приказом из-за океана.

Однако она никуда не денется, и какую-то часть всё-таки европейцы пошлют воевать на Украину, скорее всего, это будут прибалты или поляки, которые из кожи будут лезть, чтобы угодить своему патрону, в очередной раз лизнув ему ботинок. Повторюсь, что очень сомневаюсь, что французский легион будет первым.

Кровавый итог

Абсолютно невзирая на то, кто первый отправится на Украину, хочу отметить, что в этих формированиях потери будут колоссальные. И не в пример больше, чем в армии Украины. Эти бойцы не имеют боевого опыта, абсолютно не знают тонкостей современной войны на практике (кто из европейцев знал — уже там полегли), поэтому потери тут ожидаются большие. Как и пропавших без вести. Ну и как водится — огромное количество раненных (как правило, соотношение 1 к 4)

Трудно сказать, чем обернётся внутри этих стран ситуация, когда гробы с европейцами длинный вереницей потянутся к себе на родину. Можно сказать одно — протест фермеров на фоне новых забастовок покажется тамошним правительствам безобидным "капустником" в институтской "общаге".

Блеф?

Правда, многие европейские обозреватели отмечают, что некоторые европейские лидеры делают антироссийские заявления (как, например, и правящая коалиция во Франции), чтобы напугать общественность перед выборами в Европейский парламент, которые пройдут уже в 2024 году.
При помощи антироссийских тезисов и действий тот же Макрон со своей командой стремятся усилять свои позиции на предвыборной кампании.

Ну а если он действительно решится на этот безумный шаг, то посоветую ему перед таким опрометчивым шагом просто сходить в библиотеку, выпросить у пожилой библиотекарши архивные документы своей страны, почитать их и узнать через какие фантастические лишения и унижения прошла французская армия в Российской Империи в 1812 году.

Простое знание истории может пригодиться в том случае, когда любой неверный шаг грозит привести страну к катастрофе...

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы всу нато эммануэль макрон
Новости Все >
Зеленский не хочет, чтобы "убийцы и спортсмены" из России участвовали в Олимпиаде во Франции
Турция и Казахстан могут присоединиться к "Синей карте"
Комиссия США по свободе вероисповедания досрочно покинула Саудовскую Аравию
Появляются первые подробности атаки украинских ДРГ в Курской и Белгородской областях
Дочь Борисовой рассказала о результатах похудения при помощи препаратов для диабетиков
Советские актёры, которые повторили судьбу своего персонажа
Почему мы не умеем отдыхать, чем это чревато и что делать
FT: премьер Швеции Кристерссон хочет защитить остров Готланд от РФ
Юлия Пересильд показала кадры фотосессии в Китае в облегающем платье
Вернувшихся участников СВО в Приморье будут обучать и помогут устроиться на работу
Популярное
Актриса Деми Мур вышла в свет с тремя некрасивыми дочерьми от Брюса Уиллиса: пошли в папу

Актриса Деми Мур вышла на публику в компании трёх дочерей, которые не унаследовали красоту матери.

Деми Мур показала трёх взрослых дочерей от Брюса Уиллиса
Глава ФПБК стал инициатором исключения Кристины Орбакайте из праздничного концерта в Кремле
Стало известно, кто стоит за исключением Кристины Орбакайте из концерта? Алла Пугачёва тут ни при чем
Не для слабонервных: что происходит в голове кошки, когда ее отдают в другую семью
Их просто выкидывают на улицу: названы собаки, которые вышли из моды и оказались на улице
Президенту Франции Макрону надо сходить в библиотеку, а не на Москву Дмитрий Плотников В США рассказали об ответе Северной Кореи на американские учения в регионе Петр Ермилин В Пакистане ДАИШ* активно работает в связке с сепаратистами Александр Трубин
Одноразовые собаки: эти породы всегда ждет усыпление — не щадят никого
Нервов не хватит: россиянам посоветовали воздержаться от покупки этих пород кошек
Ксения Собчак опубликовала трешовый снимок из 2000-х: "На Паше Воле улётные штаны"
Ксения Собчак опубликовала трешовый снимок из 2000-х: "На Паше Воле улётные штаны"
Последние материалы
В США сказали, что Россия хочет сохранить Украину
Безлимитное вино в отелях хотят сделать в Абхазии
Автомобиль марки Jaguar на тротуаре в Москве наехал на людей
Сыворотки, кремы и спреи, которые защитят прическу в дождливую погоду
ФАС возбудила дело в отношении S7 из-за необоснованных цен на билеты
Эксперт посоветовал лишить приложения доступа к микрофону
Daily Mail: Разоблачитель Boeing Джон Барнетт найден мертвым
Майкл Китон не понял смысла своего участия в фильме "Морбиус"
Байден отказывается отправлять войска в Польшу
Как отучить кошку грызть провода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников