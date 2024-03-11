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Александр Трубин
Террористы ИГИЛ* в союзе с сепаратистами-белуджами ведут довольно успешную борьбу с властями Пакистана

В Пакистане ДАИШ* активно работает в связке с сепаратистами

5:26
Мир » Азия » Южная Азия

На юго-западе Пакистана на территориях, населённых преимущественно племенами белуджей, продолжается ликвидация последствий разрушительного селевого потока. Десятки городов и деревень в одночасье исчезли с лица земли, число погибших и без вести пропавших зашкаливает.

В Пакистане ДАИШ* активно работает в связке с сепаратистами
Фото: web.archive.org by Michal Huniewicz

Пока окончательной информации нет, но ясно, что жертвы исчисляются сотнями. Руководство провинции Белуджистан объявило чрезвычайное положение в городах Гвадар, Орман и нескольких прилегающих регионах, пораженных рекордными осадками и последовавшими сильными наводнениями. Спасательные службы пытаются ликвидировать последствия, но до сих пор работы здесь непочатый край.

И она крайне рискованная — не только по причине разбушевавшейся стихии. Пакистанский Белуджистан в последние десять лет превратился в плацдарм для мобильных отрядов ДАИШ* (в переводе с арабского так называемое "Исламское государство"*).

Нагнетая обстановку, они обстреливают даже спасателей. А параллельно в интернете разгоняют обвинения в адрес центральной власти: мол, та несостоятельна как в каждодневной жизни, так и в моменты экстремальных испытаний. Это, кстати, последовательный и повсеместный стиль "Исламского государства"* - использовать любую возможность для пропаганды антиправительственных идей и рекрутирования дополнительных сторонников.

Кроме того, в Белуджистане ДАИШ* давно успешно играет на теме конфронтации местных белуджей-суннитов с проживающими в этом районе мусульманами-шиитами. Последние, по канонам ДАИШ*, "неверные", подлежащие уничтожению. Аналогичный приговор действует в отношении иранских шиитов.

История вопроса

Но главный интерес ДАИШ* в Белуджистане в другом: в том, что здесь, как нигде в стране, издавна доминирует сепаратизм — вплоть до отделения от Пакистана. У него глубокие исторические корни, связанные с циничной колониальной политикой Британии в Индии, построенной на постулате "разделяй и властвуй". Именно в то время под британским протекторатом была сформирована провинция Белуджистан. Но в том же ХIХ веке в результате кровопролитных войн эта колониальная провинция раскололась и оказалась на территории трех стран: собственно Британской Индии, Ирана и Афганистана.

Новый поворот принёс 1947 год, когда после скоропалительного образования Пакистана ему отошла большая часть Белуджистана. Сегодня белуджи также проживают в иранских провинциях Систан и Белуджистан, а также в Афганистане — в Гильменде и Кандагаре. Старейшины этих племен не согласны и дальше довольствоваться участью вечных безропотных изгоев. Цель одна — независимый Белуджистан.

Судя по всему, лидеры ДАИШ* намерены оседлать этот протест. И во многом они уже преуспели. Начало было положено в октябре 2016 года, когда террористы совершили внезапное нападение на полицейский колледж недалеко от Кветты — административного центра Белуджистана. Они захватили в заложники около 250 человек — курсантов и преподавателей. Из них 60 были расстреляны. Это преступление шокировало весь Пакистан. Через паузу ответственность за теракт на себя взяло ДАИШ*.

В дальнейшем было налажено взаимодействие с "Армией освобождения Белуджистана" /АОБ/. Военно-политические эксперты Пакистана не раз указывали на то, что в настоящее время две террористические организации заинтересованы в координации действий. А источники в пакистанской разведке свидетельствуют, что ДАИШ* поставляет оружие для АОБ.

Конечно, Исламабад озадачен. Но поддерживать надлежащий порядок в семимиллионном Белуджистане с его бескрайней территорией центральной власти сейчас не под силу. Вооружённые силы Пакистана завязли в соседней северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, населённой в основном пуштунами. Здесь вооружённое крыло пакистанских талибов*, поддерживаемое собратьями из Афганистана, успешно противостоит ВС и требует расширенной автономии для провинции.

Схемы работы террористов

Поэтому у ДАИШ* в Белуджистане развязаны руки. Помимо регулярных терактов, повсеместно в ход идет массированная пропаганда. У нее простые и понятные тезисы: белуджи, вы в этом мире никому не нужны, кроме "Исламского государства"*. И еще: его победа — это ваша победа!

Немаловажную роль для рекрутируемых боевиков, особенно, когда за душой у них ничего нет, имеет ежемесячное жалование в размере нескольких сотен долларов. В случае смерти "борца за веру" его семья обязательно получает материальную помощь. Откуда деньги? Как и в других регионах мира, в Белуджистане активен коммерческий дивизион ДАИШ*, который проворачивает операции, связанные с контрабандой товаров из Пакистана в Иран и Афганистан. Зачастую эти каналы используются и для наркотрафика.

Значительная часть нелегально зарабатываемых средств идет на обустройство центров по военной подготовке. ДАИШ* здесь серьезно вкладывается в войну. В начале февраля в результате двух мощных взрывов в провинции Белуджистан погибло около 30 человек. Это произошло как раз накануне парламентских выборов. Избирательные пункты в итоге остались полупустыми.

* Террористическая организация, запрещённая в РФ.

Автор Александр Трубин
Александр Трубин — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы игил пакистан
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