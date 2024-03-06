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Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: ВС РФ закрепились в Тернах, уничтожена РСЗО HIMARS с экипажем

В тылу Украины уничтожена РСЗО HIMARS, ВСУ в селе Красное обречены

3:46
Мир » Бывший СССР » Украина

Российские войска продолжают выполнять задачи специальной операции на Украине.

В тылу Украины уничтожена РСЗО HIMARS, ВСУ в селе Красное обречены
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Светлана Джаббарова (Svetlana Dzhabbarova) is licensed under Attribution 4.0

Представляем военную сводку на среду, 6 марта.

Донецкое направление

На флангах Авдеевки армия Украины продолжает терять бронетехнику, удерживая позиции в районе посёлков Бердычи, Тоненькое и Орловка.
Российские войска уничтожили американскую реактивную систему залпового огня HIMARS в районе Никаноровки (ДНР) в 40 километрах от фронта. Беспилотные аппараты обнаружили РСЗО, после чего российская армия накрыла её ракетой "Искандер". Экипаж боевой машины уничтожен.

ВСУ ввели в бой резерв, в том числе, вышеупомянутую западную технику, потери которой тут же возросли: российские бойцы поразили уже третий американский танк Abrams, плюс подбито несколько БМП Bradley. ВКС РФ по позициям боевиков наносят около сотни ударов в день.

В населённом пункте Первомайское российская армия продвинулась по одноименной улице и приблизилась к электроподстанции в центре посёлка. В Новомихайловке и Красногоровке националисты всё ещё удерживают свои позиции.

Запорожское направление

Российская армия на Ореховском участке атаковала в районе населённого пункта Работино, который пока находится в серой зоне. Армия Украины, подтянув подкрепление из резервов, активно контратакует. Пока бандеровцам удаётся стабилизировать фронт после российского наступления. Самые активные атаки ВСУ у школы — одного из немногих уцелевших строений. С мест сообщают об огромном количестве беспилотников ВСУ. Продвижение русских бойцов в таких условиях весьма проблематично.

У посёлка Вербовое идут бои. На Времевском выступе без изменений.

Херсонское направление

Здесь продолжаются контрбатарейные дуэли. Российская армия контролирует свою территорию, не позволяя бандеровцам закрепиться в островной зоне, форсировав Днепр. Нанесены удары по четырем формированиям ВСУ — 117-й омбр, 38-й бригаде морпехов, 121-й бригаде теробороны и 15-й бригаде нацгвардии. Техника и личный состав ВСУ находились, в том числе у посёлков Михайловка и Садовое. Бойцы группировки войск "Днепр" методично зачищают группы диверсантов врага на левобережье: в посёлке Крынки, у Антоновского моста и у Казачьих Лагерей.

ВКС РФ нанесли удары по неонацистам на обоих берегах Днепра. Приоритетной целью ВС РФ остаются пункты управления дронами и сосредоточение резервов на правом берегу. За сутки подавлено и сбито 49 БПЛА, уничтожены 8 орудий и миномётов, 2 БМП, 3 автомобиля и один катер.

Фланги Артёмовска

На этом направлении российские бойцы усиливают давление в селе Красное (Ивановское), продвинувшись в южной части населённого пункта. Националисты не оставляют попыток удержаться на позициях, хотя признаются, что, по всей вероятности, гарнизон обречён на гибель. На этом фронте плотно работают российские артиллеристы.

С Краснолиманского фронта пришли сообщения о штурме российской армией н. п. Терны. По предварительным данным, ВС РФ смогли там закрепиться, российская группировка теснит боевиков с восточного фланга.

На Купянском направлении армия Украины усиливает системы РЭБ, чем весьма ограничивает российских операторов БПЛА. В посёлке Табаевка ситуация непростая: ВС РФ вынуждены отойти с некоторых позиций. У посёлка Синьковка без особых перемен.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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