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Петр Ермилин
На Западе рассказали о расколе между двумя крупнейшими лидерами Запада

Между двумя крупнейшими лидерами Запада произошел раскол

6:41
Мир

Между французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем происходит вражда, пишет американская онлайн-газета Politico. В своем материале они утверждают, что причина раскола — вопрос об оказании помощи Украине. 

Между двумя крупнейшими лидерами Запада произошел раскол
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Pravda.Ru публикует перевод материала Politico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

С начала специальной операции России на Украине политика Германии диктовалась одним руководящим принципом: избегать прямой конфронтации с Россией любой ценой.

Но после саммита европейских лидеров в Париже в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон отбросил осторожность в немецком стиле.

"Мы сделаем все возможное, чтобы гарантировать, что Россия не сможет выиграть эту войну", — заявил Макрон журналистам. "Все возможно", — сказал он, включая отправку западных войск на Украину.

Эти комментарии резко контрастировали с высказываниями канцлера Олафа Шольца, который незадолго до отъезда на саммит в Париж привел противоположный аргумент, предупредив об опасности реакции России, если его правительство отправит ракеты дальнего радиуса действия Taurus немецкого производства на Украину.

"Мы не можем быть связаны в какой-либо точке или месте с целями, которых может достичь эта система", — сказал Шольц журналистам в Берлине. "Эта ясность также необходима. Я удивлен, что некоторых людей это даже не трогает, что они даже не задумываются о том, может ли то, что мы делаем, привести к своего рода вовлечению в войну".

Германия не одинока в своем нежелании проявлять чрезмерную провокационность по отношению к Москве. С самого начала конфликта администрация президента США Джо Байдена также пыталась перейти тонкую грань, предоставляя Украине оружие, необходимое ей для самообороны, но не предоставляя так много, чтобы это втянуло США в войну с Россией.

Во вторник лидеры нескольких стран НАТО дистанцировались от комментариев Макрона, настаивая на том, что у них нет планов отправлять войска на Украину.

Но опасения немцев по поводу конфликта с Россией особенно укоренились. Во многом это следствие истории. Российская угроза уже давно вырисовывалась в воображении немцев. Есть также элемент исторической вины.

Ранее Шольц отложил принятие решения об отправке танков Leopard немецкого производства на Украину, отчасти из-за сильной пацифистской настроенности в стране.

У французов меньше подобных оговорок, и, вероятно, именно поэтому Макрон чувствует себя более комфортно, говоря о возможности наступления Запада на землю — даже если такой шаг кажется притянутым за уши.

Во вторник Шольц отверг любые предположения о том, что западные страны отправят войска для помощи в защите Украины. "Наземных войск из европейских стран или НАТО не будет", — написал он в соцсети X.

Франко-германское столкновение

Трения между Шольцем и Макроном по поводу военной помощи Украине перерастают во что-то вроде открытой вражды.

Немецкие официальные лица жалуются, что, хотя Макрон готов жестко высказываться в отношении Украины, он предпринял недостаточно действий по сравнению с тем, что делает Берлин.

Немецкий Кильский институт, который собирает данные о национальном вкладе в военные усилия Украины, оценивает Францию как явного отстающего с военной помощью в размере 640 миллионов евро по сравнению с Германией, которая предоставила или пообещала 17,7 миллиарда евро.

Вот почему Шольц использует каждый представившийся ему шанс, чтобы надавить на страны ЕС — и особенно на Францию — с целью отправки большего количества оружия и боеприпасов в Украину.

Французские официальные лица возражают, что они предоставляют оружие, которое действительно имеет значение, и делают это с меньшими колебаниями, чем немцы.

Показательным примером, по их словам, является нежелание Шольца отправлять ракеты Taurus. Франция обязалась отправить свои крылатые ракеты SCALP в июле, после того как Великобритания в мае отправила свои Storm Shadow. Эти ракеты сравнимы с Taurus, хотя считается, что немецкая крылатая ракета обладает большей дальностью полета и имеет боеголовку, которая делает ее полезной для поражения таких целей, как Керченский мост, соединяющий Россию и Крым.

Украинские лидеры умоляли предоставить им эти ракеты, особенно в связи с тем, что их вооруженные силы сталкиваются с растущей нехваткой боеприпасов, а республиканцы в конгрессе США блокируют пакет военной помощи стране на сумму 60 миллиардов долларов. Ранее в этом месяце украинские войска были вынуждены отступить из города Авдеевки частично из-за нехватки артиллерийских снарядов, что дало Москве самый большой успех на поле боя за последние несколько месяцев.

Украинцы хотят, чтобы ракеты, подобные Taurus, поражали российские позиции и линии снабжения глубоко за линией фронта.

Но немецкие официальные лица говорят, что поставки Taurus потребуют непосредственного участия немецких войск на местах для программирования ракет.

Однако Густав Грессель, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям, заявил, что украинцев можно было бы обучить использованию Taurus без необходимости отправлять немецких солдат в Украину.

После саммита в Париже в понедельник Макрон, похоже, обрушился на Шольца за историческую нерешительность Германии, когда речь заходит об отправке оружия на Украину.

"Многие из людей, которые говорят "никогда, никогда" сегодня, были теми же людьми, которые говорили "никогда, никогда танки, никогда, никогда самолеты, никогда, никогда ракеты большой дальности, никогда" два года назад", — сказал Макрон. Имея в виду широко осмеянное предложение Германии незадолго до начала российской спецоперации на Украине отправить 5000 шлемов, Макрон добавил: “Я напоминаю вам, что два года назад многие за этим столом говорили: "Мы предложим спальные мешки и шлемы"

Но что касается ракет Taurus, Шольц был непреклонен в том, что спуск будет трудным. Одним из возможных вариантов было бы, если бы США направили больше своих баллистических ракет ATACMS в Киев, поскольку Берлин, как правило, на шаг отстает от Вашингтона, когда дело доходит до вооружения Украины.

Берлин также отказывался сдвинуться с места в вопросе отправки танков Leopard на Украину до тех пор, пока не получил сообщение о том, что США отправят свои танки M1 Abrams.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша всу франция евросоюз германия олаф шольц джо байден эммануэль макрон
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