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Любовь Степушова
Американская мечта в реальности: нация мигрантов пытается превратить новых мигрантов в рабов. Получится ли?

Политолог Васильев охарактеризовал ситуацию в США как "хаос вялотекущей гражданской войны"

3:36
Мир » Северная Америка » Мексика

Противостояние Техаса и Вашингтона из-за незаконных мигрантов находится в серьёзной фазе. Какой закон начнёт действовать в Техасе с 5 марта, какие две причины заставляют демократов привечать мигрантов, а также станет ли в ближайшие десять лет Америка цветной, а не белой, Pravda.Ru рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Политолог Васильев охарактеризовал ситуацию в США как "хаос вялотекущей гражданской войны"
Фото: oig.dhs.gov by Управление генерального инспектора министерства внутренней безопасности is licensed under public domain

— Владимир Сергеевич, что происходит в Штатах в связи с событиями в Техасе?

— Техас заявил, что с 5 марта будет принят закон: если человека поймают при незаконном пересечении границы, ему тут же выносят приговор, чем бы он ни мотивировал своё правонарушение.

Власти Техаса сказали так: пересёк границу — получи полгода тюремного заключения. За повторное пересечение можешь получить от 2 до 20 лет. Но ты освобождаешься от уголовной ответственности, если добровольно возвращаешься в Мексику.

Но в страну уже пришли десять миллионов людей. Они разбрелись по всей стране. Как и что они делают, сказать сложно.

Кстати, в августе в Чикаго будет съезд Демократической партии, и городской совет просит мэра срочно издать указ, который бы разрешал депортировать незаконных мигрантов. На улицах Чикаго сейчас стоят палаточные городки мигрантов. Это 10-15 миллионов людей, которые уже внутри США, и никто не знает, как с ними бороться. Куда их переселять из городов? В сельскую местность? Но там жители их не ждут с распростёртыми объятьями. Это мина замедленного действия.

— Демократы делают пропускной режим, чтобы мигранты за них голосовали на выборах, правильно?

— Да. Но есть вторая причина. В 2020 году в Штатах исход президентских выборов был решён на улицах, когда пришло движение "Чёрная жизнь имеет значение". Американские города охватили беспорядки.

Сейчас то же самое: приезжают молодые мужчины, которых можно задействовать для массовых беспорядков. Если их сейчас начнут выгонять из городов, у них нет работы и средств к существованию.

Этот люмпен-пролетариат можно вывести на улицы, организовать массовые беспорядки под любимым соусом: борьба за права. Внутри страны уже существует сила, которая может дестабилизировать внутриполитическую ситуацию.

Есть аналогия между тем, что было в Штатах в середине XIX века (во время гражданской войны), и сейчас. Опять получается хаос вялотекущей гражданской войны.

— Перерастёт ли это противостояние в вооружённый конфликт?

— Америка — нация мигрантов. Её сформировали эмигранты из Европы. Из какой бы части Европы они ни приехали, они считались белыми. Начиная с последней трети XX века в Америку хлынула цветная миграция:

  • из Азии,
  • Африки,
  • Латинской Америки.

Сегодня доля белых составляет 55-57%, эти данные являются чуть ли не секретными в США.

Есть точка зрения, что уже в начале следующего десятилетия Америка из белой станет полностью цветной.

Это установка определённого слоя людей: "Мы тоже были рабами. Ничего страшного. И новые мигранты будут рабами. Но потом они могут, как Барак Обама, дорасти до президента". Этот элемент исторической памяти и приводит к сложнейшей борьбе, которая сегодня развернулась и которая не закончится, даже если к власти придёт Дональд Трамп, потому что он сказал: "Я приму все меры, чтобы всех мигрантов выдворить за пределы США".

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы техас барак обама дональд трамп любовь степушова владимир васильев
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