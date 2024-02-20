В НАТО испугались амбиций России

В НАТО заявили об осуществлении "главного страха" альянса

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Государства-участники Североатлантического альянса боятся из-за растущих амбиций и сталкиваются с осуществлением одного из "главных страхов" — победы России. О том, почему НАТО боится амбиций России и возможности прямого конфликта, пишут бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в своей новой статье для американского издания Politico.

Фото: flickr.com by U.S. Department of State is licensed under State Department photo / Public Domain

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Европа сталкивается со своими самыми большими страхами — растущим беспокойством, что Россия побеждает на Украине, и растущим осознанием того, что США вполне могут избрать лидера, который не верит в НАТО и относится к союзникам скорее как к врагам.

"Европа оказалась между Путиным и Трампом", — сказал мне бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт. И континенту теперь нужно найти способ позаботиться о себе. Но получится ли это? Эти вопросы доминировали в выходные.

Европа права в своем беспокойстве: конфликт на Украине идет не очень хорошо, а у войск на передовой заканчиваются боеприпасы и люди. В этом отношении Европа внесла свой вклад, отправив все оборудование, которое содержится в ее ограниченных запасах, и потратив на военную поддержку больше, чем США. Но в эти выходные ни вице-президент США Камала Харрис, ни многочисленная делегация конгресса не смогли заверить Украину или ее европейских сторонников в том, что давно приостановленный пакет помощи США скоро будет принят. Никто также не купился на их оправдания.

А у премьер-министра Эстонии Кайи Каллас нашлись подходящие слова для сенатора Пита Рикеттса, который обосновал свой голос против пакета помощи тем, что решение проблемы большого количества людей, прибывающих на южную границу США, было его приоритетом.

"На территории Эстонии также находится большое количество украинских беженцев. Они составляют 6 процентов нашего населения. Это было бы эквивалентно 20 миллионам беженцев, прибывающих одновременно в Соединенные Штаты", — сказала она.

Кстати, помощь Эстонии Украине, составляющая более 4 процентов, на сегодняшний день составляет самый большой процент ВВП любой страны — и в десять раз превышает обязательства США.

Однако, какими бы тревожными ни были успехи России на местах, союзники по НАТО также все больше обеспокоены тем, что у Москвы есть более масштабные амбиции, такие как, в конечном счете, прямой вызов НАТО. И хотя угроза потенциальной способности России осуществить это в ближайшие полдюжины лет не является непосредственной, она воспринимается очень серьезно.

Один из тех, кто бьет тревогу, — генеральный директор Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин, который предупредил, что Россия ожидает конфликта с НАТО в следующем десятилетии — и что она готовится соответствующим образом.

"Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы противостоять этому", — сказал он мне. "Но нам лучше отнестись к этому серьезно и начать реагировать сейчас".

Я слышал аналогичное сообщение от министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского: "Мы говорили вам 15 лет назад, что Путин приедет. Вы нам не поверили. Мы говорили вам снова 10 лет назад. И пять. Вы все еще не верили нам. Поверьте нам сейчас", - сказал он.

Но самая большая неопределенность для большинства европейцев связана не с Путиным, а с Америкой.

Отказ конгресса США поддержать Украину лишил многих дара речи. И предупреждение Трампа о том, что он "поощрит" Россию делать все, что, черт возьми, они захотят" с союзником, который "не заплатил", все еще звучит громко.

В то время как один министр обороны спросил меня: "Разве он не понимает ценность союзников?" ("Боюсь, что нет", — ответил я), многие другие, наконец, начинают смиряться с возможностью того, что в январе следующего года они вполне могут остаться сами по себе.

Восточноевропейские союзники уже увеличивают свои расходы на оборону до 3 процентов ВВП и выше, а Европа НАТО в целом потратит 380 миллиардов долларов — или 2 процента от своего общего ВВП — на оборону в этом году.

Однако потребуется время, чтобы расходы Европы превратились в реальные возможности. Например, Польша потратит на оборону больше доли ВВП, чем любая другая страна НАТО, включая США, но самолеты Patriots, истребители F35, вертолеты Apache и другое современное оборудование появятся на вооружении только к концу десятилетия.

Затем возникают проблемы с производством. В настоящее время множество стран производят несколько типов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для различных типов пусковых установок, многие из которых несовместимы друг с другом, чтобы препятствовать иностранной конкуренции. Теперь это должно измениться.

В соответствии с этим президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала ряд политических идей, направленных на то, чтобы европейцы тратили больше — и тратили более продуктивно. Она также пообещала поощрять лучшее сотрудничество, назначив комиссара по обороне, если ее переизберут в этом году.

"Защитить НАТО от Трампа" и европейскую оборону, как сейчас говорят, будет нелегко. Но многие теперь признают, что это необходимо сделать. Даже если Байден будет переизбран, европейцы все больше осознают, что эпоха сильных трансатлантических президентов, возможно, подходит к концу.