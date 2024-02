В НАТО испугались амбиций России

Your browser does not support the audio element.

Государства-участники Североатлантического альянса боятся из-за растущих амбиций и сталкиваются с осуществлением одного из "главных страхов" — победы России. О том, почему НАТО боится амбиций России и возможности прямого конфликта, пишут бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в своей новой статье для американского издания Politico.

Фото: flickr.com by U.S. Department of State is licensed under State Department photo / Public Domain