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Любовь Степушова
Эксперт Денисов: "Нормализация отношений с Украиной затянется на поколения"

Эксперт Денисов утверждает, что Запад никогда не бросит Украину

3:47
Мир

Владимир Путин считает Запад недоговороспособным. Почему противостояние России и Запада никогда не кончится и Запад всегда будет стараться обмануть Россию, восстановятся ли отношения между русскими и украинцами после завершения СВО, почему США никогда не бросят Украину, Pravda.Ru рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов.

Эксперт Денисов утверждает, что Запад никогда не бросит Украину
Фото: flickr.com by U.S. Department of State

— Денис Олегович, президент Владимир Путин говорит, что Западу доверять нельзя, Запад недоговороспособный. Путин перечислял, как его обманули с ПРО, вступлением в НАТО, Минскими и Стамбульскими соглашениями. В то же время он не отказывается от дипломатического решения конфликта на Украине. Как объяснить такое противоречие?

— Это не противоречие. Судя по литературе по международным отношениям, истории дипломатии, доверять в таких вопросах крайне сложно. Потому что обычно существует несколько уровней переговоров. Что-то из этого существует в публичной плоскости. Но это не означает, что нет других плоскостей, в которых также ведутся переговоры, но они являются закрытой частью.

— А если Запад снова нас обманет?

— В этом отношении не надо сильно беспокоиться, поскольку никто не собирается подписывать соглашение на столетия вперёд. Изменятся политические элиты — изменятся подходы.

Конечно, в рамках геополитического противостояния, которое мы переживаем, нас будут стараться обманывать. Это перманентная ситуация, из которой мы никогда не выйдем.

Такова сейчас международная политика. Должно измениться полностью сознание всех политических элит в мире, чтобы что-то было по-другому. Объективно такое не произойдёт, особенно в краткосрочной перспективе.

— Может быть, не надо слишком надеяться на переговоры, а надо завершать СВО на западной границе? Тогда у нас будут козыри, которые Западу трудно будет переиграть.

— Многим бы хотелось, чтобы результат был именно такой. Если результат будет другой, это будет означать существование государства, экзистенционально антирусского, антироссийского, от которого будет постоянно исходить угроза. Поэтому выйти на западные рубежи — это единственное правильное решение. Но это не так просто сделать.

И не надо обольщаться по поводу переговоров. Какой бы мир сейчас ни был подписан, он не будет окончательным. Урегулирование подобных конфликтов занимает десятилетия.

Президент говорит:

  • будет заключён мир,
  • пройдут переговоры,
  • отношения между русскими и украинцами восстановятся.

Но мне кажется, что нормализация отношений затянется на десятилетия, на поколения, потому что они-то воспринимают данный конфликт совершенно по-иному, нежели мы. И там эта травма гораздо серьёзнее, чем нам кажется.

— Согласна. Мой отец из Донбасса, он говорил, что фашисты на Западной Украине, а наши люди в восточной части. Путин подчеркивает, что левобережная Украина и Киев — это русские земли. Если мы вернём их в Россию, то у правобережной Украины не будет выхода к морю, ресурсов, чернозёма. Там не за что будет бороться.

— Президент в очередной раз подтвердил ключевые цели СВО: демилитаризация и денацификация. Занять левобережную Украину было бы здорово. Но есть ли у нас для этого возможности?

Если правобережная Украина останется как Украина, во-первых, это миллионы людей, во-вторых, это крайне удобный и важный инструмент для Штатов, в рамках глобального противостояния и сдерживания Российской Федерации.

Запад Украину точно не бросит. В международной политике такими инструментами не раскидываются. Ведь на это пришлось потратить колоссальное количество ресурсов, не только финансовых. Значит, для нас это будет угроза на десятилетия.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы любовь степушова
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