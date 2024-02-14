Территория для страшных испытаний: туземцы Украины готовы для опытов

Украина как полигон. Киев полностью продал независимость государства

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Накануне западные СМИ назвали Украину территорией испытания оружия, искусственного интеллекта и прочей технологической составляющей сегодняшнего мира.

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В Киеве даже важно надули щёки. Мол, Украина является серьёзным игроком в технологическом развитии цивилизованного мира.

Колония Запада

Однако на мой взгляд, сегодня Украина — это полигон с живыми людьми. Это пример того, что во все времена империи делали со своими колониями, считая туземцев расходным материалом. Колонизаторы никогда не ограничивали себя в различных способах управлением этими колониями. Тамошнее население были как подопытные белые мыши, кого-то уничтожали, кого-то (те же американцы) вывозили к себе как рабов.

Поэтому надувание украинцами щёк, это, конечно, очередной обман себя. Никаким игроком развития прогресса Украина не является. А является она страшным полигоном самого различного смертоносного оружия западного военного комплекса. А если к этому ещё прибавить биологические опыты наряду с медицинскими, то невооружённым глазом видно, что всякую гадость англосаксы будут испытывать подальше от себя.

Вообще, в этом плане Украина для Запада — идеальный партнёр. Именно на территории этой страны они испытывают все свои новинки. Что годится, что надо улучшить. Но гордиться этим было бы очень странно. Это довольно позорная роль любого государства. Суверенитета и независимости Украины, как таковой, просто не существует. Запад контролирует абсолютно всё. От поставок оружия, до выплаты пенсий. А разрешение на это дал сам Киев, что говорит о полной потери самостоятельности страны и о полной потере государственности.

Вспоминая тезисы Майдана — "Борьба за независимость!", можно отметить, что всю независимость украинцы просто-напросто продали.

А вот что на Украине действительно хорошо налажено и работает безукоризненно — так это коррупция и воровство. Однако Украина настолько несамостоятельное государство, что даже воровство Запад скоро возьмёт под свой контроль.

Заклятый друг

Приведу ещё один штрих несостоятельности Украины как государства.

Кабинет министров Незалежной накануне заключил договор с Польшей о размещении на её территории информационных ресурсов государственной Налоговой службы Украины. Оправдываются они очень нелепо — пока там будут только копии налоговых данных украинцев, а не полные базы. И соответствующее решение было принято якобы из соображений безопасности.

И даже вне зависимости, есть ли угроза этим данным, или нет, совершенно понятно, что остатки украинского суверенитета Киева передаёт в чужие руки. Словом, поэтапная сдача украинского государства произошла. Уже не осталось ничего, чем сами украинцы могли бы у себя в стране управлять. Согласитесь очень странная ситуация, когда данные ваших граждан и ваших ведомств находятся в распоряжении других стран. Это и называется абсолютным отсутствием самостоятельности.

И к бабке не ходи, Варшава будет использовать это в своих интересах. Ведь в руки поляков попало всё: и олигархи из Украины, которых можно в любой момент пощипать, и реестр военнообязанных, которых в любой момент можно выдать Киеву.

А все рассказы о польско-украинской дружбе — это досужие вымыслы. Достаточно посмотреть на границу Польши и Украины. Накануне уже шестой КПП был заблокирован поляками, чтобы, не дай бог, "друзья-украинцы" зарабатывали на зерне. О ненависти поляков к украинцам и наоборот, можно слагать легенды.

А доверить информацию тому, кто тебя ненавидит, это по меньшей мере, странно...