Стала известна причина отказа президента Макрона от визита в Киев - ВВС Франции против поставок Mirage 2000D

Украина не получит от Франции Mirage 2000D. Макрон отказался приехать в Киев

3:38 Your browser does not support the audio element. Мир

Эмманюэль Макрон отложил свой визит на Украину из-за того, что Киев потребовал передать ВСУ штурмовики Mirage 2000D, а Париж не готов это сделать.

Фото: airforce-technology.com

Париж не выполнил главное условие Киева

Визит президента Франции Эммануэля Макрона, запланированный на 13 и 14 февраля, не состоялся официально по соображениям безопасности.

Целью визита было подписание двустороннего соглашения о "гарантиях безопасности", в соответствии с которым Париж будет поставлять Украине более современное вооружение, включая крылатые ракеты большой дальности.

Как сообщал сайт challenges.fr, главным требованием Киева является запрос на 12 штурмовиков Mirage 2000D. По данным ресурса, украинские чиновники сделали поставку Францией этих боевых самолетов единственным пунктом повестки дня визита Макрона.

Но Париж оказался не готов гарантировать передачу Mirage 2000D, поэтому визит был отложен.

Военные Франции против поставок "Миражей"

Причин для отказа от поставок, как видится, несколько:

Макрон хотел получить гарантии привлечения французского бизнеса к программе восстановления Украины, которая принесла бы значительную выгоду французским компаниям, сужение повестки его не устроило;

Французские ВВС продолжают "изучать" вопрос передачи, видимо, с ними нет согласования. Дело в репутации. Mirage 2000D столкнется с лучшими российскими истребителями Су-35 и, как следствие, будет сбит. Сможет ли этот тип самолета преодолеть российские системы ПВО, включая мобильные платформы, такие как "Панцирь", также остаётся под вопросом. Кроме того, серия Мираж 2000D идёт на списание и требует значительной материально-технической поддержки, которой на Украине нет. А это означает, что Украине нужно будет найти технических специалистов во Франции, построить логистику снабжения запчастей и ремонтную базу. Это прямое втягивание Франции в конфликт с РФ;

Париж не желает брать на себя обязательства по финансированию сделки, а предпочитает привлечь европейские деньги из "Фонда мира". Возможно, здесь Париж и Брюссель не договорились;

Правительство Макрона крайне непопулярно. Политические обозреватели во Франции говорят, что в то время, как Украина получает финансирование, страдающие французские фермеры не получают ничего. Меньше всего Макрону нужно, чтобы его ассоциировали с гуманитарной катастрофой, пока он рекламирует Украину и игнорирует собственные реалии.

Что может предложить Франция Украине

Франция снимает с вооружения 20 самолётов самолетов Mirage 2000D с дельтовидным крылом.

Двухместный одномоторный сверхзвуковой "Мираж" полностью совместим с крылатыми ракетами SCALP-EG и управляемыми бомбами "Хаммер". Первые уже используются на Украине, последние скоро появятся. Франция передала Украине около 50 ракет SCALP в 2023 году, а недавно пообещала предоставить ещё 40. Великобритания передала ВСУ неустановленное количество аналогичных Storm Shadow — вероятно, десятки экземпляров.

Великобритания в январе уже подписала "гарантии безопасности" для Украины, которые являются частью пакета соглашений, обещанных Киеву на Вильнюсском саммите странами альянса.

Ни в одном из этих соглашений нет и не будет обязательств по взаимной безопасности в случае внешнего нападения — то, что НАТО предлагает в соответствии со статьями 4 и 5 главного Договора альянса.

Читайте по теме: Маховик конфронтации Россия-Франция раскручен. Ответ РФ будет в Африке

Истерика на Западе по поводу "вторжения" РФ имеет под собой основания

На Западе занервничали: РФ усиливает контроль над мировой торговлей и логистикой