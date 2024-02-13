Стала известна причина отказа президента Макрона от визита в Киев - ВВС Франции против поставок Mirage 2000D

Эмманюэль Макрон отложил свой визит на Украину из-за того, что Киев потребовал передать ВСУ штурмовики Mirage 2000D, а Париж не готов это сделать.
Визит президента Франции Эммануэля Макрона, запланированный на 13 и 14 февраля, не состоялся официально по соображениям безопасности.
Целью визита было подписание двустороннего соглашения о "гарантиях безопасности", в соответствии с которым Париж будет поставлять Украине более современное вооружение, включая крылатые ракеты большой дальности.
Как сообщал сайт challenges.fr, главным требованием Киева является запрос на 12 штурмовиков Mirage 2000D. По данным ресурса, украинские чиновники сделали поставку Францией этих боевых самолетов единственным пунктом повестки дня визита Макрона.
Но Париж оказался не готов гарантировать передачу Mirage 2000D, поэтому визит был отложен.
Причин для отказа от поставок, как видится, несколько:
Франция снимает с вооружения 20 самолётов самолетов Mirage 2000D с дельтовидным крылом.
Двухместный одномоторный сверхзвуковой "Мираж" полностью совместим с крылатыми ракетами SCALP-EG и управляемыми бомбами "Хаммер". Первые уже используются на Украине, последние скоро появятся. Франция передала Украине около 50 ракет SCALP в 2023 году, а недавно пообещала предоставить ещё 40. Великобритания передала ВСУ неустановленное количество аналогичных Storm Shadow — вероятно, десятки экземпляров.
Великобритания в январе уже подписала "гарантии безопасности" для Украины, которые являются частью пакета соглашений, обещанных Киеву на Вильнюсском саммите странами альянса.
Ни в одном из этих соглашений нет и не будет обязательств по взаимной безопасности в случае внешнего нападения — то, что НАТО предлагает в соответствии со статьями 4 и 5 главного Договора альянса.
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