Монголия даже в качестве троллинга против России несостоятельна, не говоря уже о текущих реалиях.

Экс-президент Монголии потроллил президента Путина претензией на российские территории

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Экс-президент Монголии обозначил притязания своей страны на российские территории. Но успокоил, что монголы — мирная нация.

Фото: Сеть Х by Ц. Элбегдорж

Монгольский политик призвал Путина не волноваться из-за территориальных претензий к РФ

Цахиагийн Элбэгдорж в соцсети X (бывший "Твиттер"*) прокомментировал историческую часть интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону.

Он показал историческую карту Монголии в сравнении с Римской Империей и в сравнении с Россией в 1471 году в эпоху Чингиз-хана. Элбэгдорж призвал Россию "не волноваться", потому что монголы — это "мирная и свободная нация".

Позиция данного политика не удивительна — он русофоб и националист. Элбэгдорж считается на Западе одним "из признанных демократических лидеров 1990-х годов". Как и многие постсоветские лидеры того периода он "переобулся" после развала СССР, где он учился во Львовском военном училище. Элбэгдорж стал агентом влияния Запада после учёбы в США и Англии. В Монголии он создал Демократическую партию, вместе с которой до сих пор защищает западные идеалы и установки.

Элбэгдорж осудил СВО РФ на Украине и призвал российского президента "немедленно прекратить войну".

В статье под названием "Почему Украина должна победить" он заявил:

"Победа не заканчивается только изгнанием российских узурпаторов и полным освобождением оккупированных территорий Украины. Борьба должна продолжаться до тех пор, пока Украина не оправится от путинской войны и не поднимется из-под руин. Если Украина не сделает этого, свобода и свободный мир будут продолжать подвергаться нападениям и оскорблениям со стороны тиранов".

Элбэгдорж призвал Запад предоставить Украине истребители и ракеты большей дальности. Также он считает, что азиатский континент "полон самопровозглашенных правителей", которые помогают Путину.

Моська, которая лает на слона

Призыв экс-президента Монголии "не волноваться" выглядит неуместным троллингом "моськи" против "слона". Дело также не в "мирной и свободной нации", которая такой не является, судя по опубликованным Элбэгдоржем картам, а в том, что монголы проиграли свою империю России и оказались несостоятельными поддерживать свои притязания на мировое лидерство.

Сейчас Монголия — это небольшая страна без выхода к морю, зажатая между РФ и Китаем и, как признаёт сам Элбэгдорж, "не так уж много вопросов в регионе зависят от Монголии".

Сегодня риски Монголии заключается в том, что один из её соседей имеет вторую по величине экономику в мире, а другой обладает самым большим ядерным оружием в мире и самой опытной армией. Таким образом, гарантией безопасности Монголии является нейтралитет и выстраивание выгодных экономических отношений с РФ и Китаем.

И Монголия при такой позиции рано или поздно получит хороший приз: газопровод "Сила Сибири-2" пройдёт через её территорию, снабжая валютной выручкой за транзит.

У РФ и сейчас есть рычаги влияния на Монголию. Улан-Батор зависит от поставок из РФ топлива (импортирует из России практически 100% горюче-смазочных материалов), электроэнергии, а также продовольствия и оборудования для горнодобывающей промышленности. Половину туристов в Монголии в 2022 году составили россияне. Россия также контролирует её транзитные пути в Европу и является в итоге вторым по величине торговым партнёром после Китая.

И выбрать Монголии не из чего, потому что Китай поддерживает Россию во внешней политике. Поэтому не удивительно, что Улан-Батор воздерживается при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН по вопросам Украины.

Элбэгдорж в Монголии стал маргинальным политиком

В 2024 году в Монголии пройдут парламентские выборы. Партия Элбэгдоржа характеризуется в монгольских СМИ, как "крайне непатриотичная" а он сам, как политик, "который до сих пор использует свой образ главы государства (в прошедшем времени) в качестве международного представительства и имени и делает всё возможное, чтобы таким образом прожить лёгкую и спокойную жизнь".

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