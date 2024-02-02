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Дмитрий Плотников
Противостояние Техаса с Вашингтоном обостряется: президентские праймериз начались!

Противостояние на границе Техаса обостряется в связи с начавшимися праймериз в США

4:43
Мир » Северная Америка » Мексика

В заявлении 24 января, поддержанном другими губернаторами-республиканцами, губернатор Техаса Грег Эбботт в самой первой строке отметил, что "федеральное правительство нарушило соглашение между США и штатами”.

Противостояние на границе Техаса обостряется в связи с начавшимися праймериз в США
Фото: Telegram-канал "Царьград"

Спираль истории

Эта формулировка очень похожа на знаменитую первую строку Техасского указа, который был частью Актов об отделении 1861 года, принятых Тринадцатью конфедеративными штатами в том же году. И началась гражданская война…

"Федеральное правительство не смогло достичь целей союзного соглашения между этими штатами, предоставив защиту либо личностям нашего народа на границе, либо собственности наших граждан”, — в частности, гласит первая строка Техасского указа 1861 года.

Мысль о том, что губернатор Техаса может ссылаться на ту же самую "компактную” правовую теорию, которая оправдывала отделение 163 года назад, вызвала беспокойство.

Напомню, на границе Мексики и США наблюдается эскалация миграционного кризиса. Он настолько серьезен, что высокопоставленные политики США заговорили об отправке спецназа в Мексику для борьбы с наркокартелями.

Что касается пограничной проблемы, то, взяв дело в свои руки, на фоне спора о юрисдикции, Эбботт захватил часть этой границы, одновременно блокируя доступ агентов федерального пограничного патруля США. Он утверждает, что "конституционное право Техаса защищать себя” на самом деле "является высшим законом страны и заменяет любые федеральные законы, противоречащие ему”.

И это уже не просто пограничный, а крупный политический кризис, который угрожает стабильности в стране. Давайте называть вещи своими словами и назовём это приходящей в упадок сверхдержавы.

Такое развитие не является чем-то непредсказуемым — и это нехороший знак, учитывая предстоящие президентские выборы, количество опосредованных конфликтов, в которые Вашингтон сегодня вовлечен на международном уровне, а также такой позорный факт, что с 2016 года легитимность выборов в США всё чаще и чаще оспаривается.

Гражданскую войну заказывали?

В 2017 году эксперт по нацбезопасности Келт Майнс заявил журналу New Yorker, что существует "60%-ную вероятность гражданской войны” в США "в течение следующих 10-15 лет” из-за "национальной поляризации” и "ослабленных институтов”.

"В августе 2020 года, в статье о нашей эпохе "спорных президентств”, я прокомментировал, как выборы бывшего президента США Дональда Трампа в 2016 году были "горячо оспорены” (с "дикими обвинениями” во "вмешательстве России”). В 2020 году, как я также писал, многие наблюдатели уже предвидели, что предстоящие выборы (2020) рискуют не быть "быстро принятыми” в контексте вспышки коронавируса и демонстраций антифа, распространяющихся по всей стране", — пишет исследователь, специализирующийся на международных и этнических конфликтах Уриэль Араужо.

Костёр разгорается?

Сегодня уже многие эксперты предупреждают, что эскалация напряженности в Техасе "грозит смертельными исходами”. Колонна дальнобойщиков из Вирджинии с протестующими христианскими националистами (возможно, вооруженными), называющими себя "Армией Бога”, направляется к границе, чтобы поддержать власти Техаса.

Не менее 25 губернаторов-республиканцев (то есть в каждом штате, возглавляемом республиканцами) подписали письмо в поддержку восстания — это, кстати, половина из всей полусотни американских штатов. Губернатор Флориды Рон Десантис направил дополнительные войска к границе с Техасом, чтобы поддержать там операции по обеспечению безопасности и "помочь Техасу укрепить эту границу”, явно бросая вызов федеральному правительству. Усиливаются сепаратистские высказывания, а сепаратистское движение утверждает, что "Texit” (выход штата Техас из состава США — прим. ред.) становится всё ближе.

Керосина в огонь теперь добавит начавшийся праймериз. Ведь афера с мексиканскими мигрантами и стала причиной конфликта. Это ведь вероятное спасение Байдена на выборах.

До сих пор по американские президенты по инерции называют себя "лидерами свободного мира”, а Вашингтон называют "глобальным полицейским”. Однако этой "перенапряженной сверхдержаве" было бы неплохо проявлять сдержанность, сосредоточившись на разрешении собственных конфликтов, которые угрожают самому её единству.

То ли ещё будет…

Техас выходит из состава США? Америка на пороге гражданской войны
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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