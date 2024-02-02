Противостояние Техаса с Вашингтоном обостряется: президентские праймериз начались!

Противостояние на границе Техаса обостряется в связи с начавшимися праймериз в США

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В заявлении 24 января, поддержанном другими губернаторами-республиканцами, губернатор Техаса Грег Эбботт в самой первой строке отметил, что "федеральное правительство нарушило соглашение между США и штатами”.

Фото: Telegram-канал "Царьград"

Спираль истории

Эта формулировка очень похожа на знаменитую первую строку Техасского указа, который был частью Актов об отделении 1861 года, принятых Тринадцатью конфедеративными штатами в том же году. И началась гражданская война…

"Федеральное правительство не смогло достичь целей союзного соглашения между этими штатами, предоставив защиту либо личностям нашего народа на границе, либо собственности наших граждан”, — в частности, гласит первая строка Техасского указа 1861 года.

Мысль о том, что губернатор Техаса может ссылаться на ту же самую "компактную” правовую теорию, которая оправдывала отделение 163 года назад, вызвала беспокойство.

Напомню, на границе Мексики и США наблюдается эскалация миграционного кризиса. Он настолько серьезен, что высокопоставленные политики США заговорили об отправке спецназа в Мексику для борьбы с наркокартелями.

Что касается пограничной проблемы, то, взяв дело в свои руки, на фоне спора о юрисдикции, Эбботт захватил часть этой границы, одновременно блокируя доступ агентов федерального пограничного патруля США. Он утверждает, что "конституционное право Техаса защищать себя” на самом деле "является высшим законом страны и заменяет любые федеральные законы, противоречащие ему”.

И это уже не просто пограничный, а крупный политический кризис, который угрожает стабильности в стране. Давайте называть вещи своими словами и назовём это приходящей в упадок сверхдержавы.

Такое развитие не является чем-то непредсказуемым — и это нехороший знак, учитывая предстоящие президентские выборы, количество опосредованных конфликтов, в которые Вашингтон сегодня вовлечен на международном уровне, а также такой позорный факт, что с 2016 года легитимность выборов в США всё чаще и чаще оспаривается.

Гражданскую войну заказывали?

В 2017 году эксперт по нацбезопасности Келт Майнс заявил журналу New Yorker, что существует "60%-ную вероятность гражданской войны” в США "в течение следующих 10-15 лет” из-за "национальной поляризации” и "ослабленных институтов”.

"В августе 2020 года, в статье о нашей эпохе "спорных президентств”, я прокомментировал, как выборы бывшего президента США Дональда Трампа в 2016 году были "горячо оспорены” (с "дикими обвинениями” во "вмешательстве России”). В 2020 году, как я также писал, многие наблюдатели уже предвидели, что предстоящие выборы (2020) рискуют не быть "быстро принятыми” в контексте вспышки коронавируса и демонстраций антифа, распространяющихся по всей стране", — пишет исследователь, специализирующийся на международных и этнических конфликтах Уриэль Араужо.

Костёр разгорается?

Сегодня уже многие эксперты предупреждают, что эскалация напряженности в Техасе "грозит смертельными исходами”. Колонна дальнобойщиков из Вирджинии с протестующими христианскими националистами (возможно, вооруженными), называющими себя "Армией Бога”, направляется к границе, чтобы поддержать власти Техаса.

Не менее 25 губернаторов-республиканцев (то есть в каждом штате, возглавляемом республиканцами) подписали письмо в поддержку восстания — это, кстати, половина из всей полусотни американских штатов. Губернатор Флориды Рон Десантис направил дополнительные войска к границе с Техасом, чтобы поддержать там операции по обеспечению безопасности и "помочь Техасу укрепить эту границу”, явно бросая вызов федеральному правительству. Усиливаются сепаратистские высказывания, а сепаратистское движение утверждает, что "Texit” (выход штата Техас из состава США — прим. ред.) становится всё ближе.

Керосина в огонь теперь добавит начавшийся праймериз. Ведь афера с мексиканскими мигрантами и стала причиной конфликта. Это ведь вероятное спасение Байдена на выборах.

До сих пор по американские президенты по инерции называют себя "лидерами свободного мира”, а Вашингтон называют "глобальным полицейским”. Однако этой "перенапряженной сверхдержаве" было бы неплохо проявлять сдержанность, сосредоточившись на разрешении собственных конфликтов, которые угрожают самому её единству.

То ли ещё будет…