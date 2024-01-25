Может ли развалиться Евросоюз?

Когда развалится "крепкий" Европейский Союз

3:20 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

Всё чаще слышны разговоры, что одна из самых крупных стран Европы — Германия может выйти из Евросоюза.

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Крысы с корабля?

Накануне об этом заявила лидер партии Альтернатива для Германии Алиса Вайдель.

"Это пример (Великобритания) для Германии, что можно принять такое суверенное решение", — сказала, добавив, что будет настаивать на реформах Евросоюза, которые позволят устранить "дефицит демократии" и ограничить полномочия Европейской Комиссии.

"Но если реформа невозможна, если нам не удастся восстановить суверенитет стран — участниц ЕС, мы должны позволить гражданам принять решение, как это сделала Великобритании", — подчеркнула руководитель АдГ.

По её словам, сегодня нужно серьёзно пересмотреть отношение Брюсселя с членами ЕС. Это не произойдёт, то можно последовать примеру Великобритании, провести референдум и провести что называется "дойчландэкзит".

Кстати с похожими инициативами выступили и во Франции, правда политики меньшего пошиба.

Звонок ли это для Европы, которая славится своим консерватизмом?

Или пока рано

Самый интересный феномен массовых европейцев после холодной войны — это представление, что успешные политические проекты останутся с ними навсегда. Но никакой незыблемости им уже не светит.

Даже начинающий политик знает, что абсолютно все законодательства Евросоюза принимают только страны участницы на основе распределения между ними голосов пропорционально населению страны. Получается, что все происходит за кулисами больших европейских столиц. Поэтому, если кто-то и лишает европейцев влиять на политику, то это их собственные государственные элиты.

Вспомним, как в 2019-м году в Европарламенте не прошла должность главы Еврокомиссии — представителя самой крупной фракции. Тогда даже приблизительно самостоятельных деятелей и на дух не переносили. Поэтому на должность посадили гинеколога Урсулу фон дер Ляйен. А эта докторша уже провалила ранее всё что можно было проволить в Германии.

Кстати, это не мешает Парижу и Берлину иногда критиковать её, упрекая в завышенной самооценке и значении в истории. Ей напоминают даже то, что она не "вылазит" из телевизора по поводу конфликта на Украине. Но она делает самое главное, налаживает прекрасный контакт с американцами. Они любят вороватых людей, и как правило, частенько прибирают к рукам, просто на просто, перекупив.

Немного погодим...

Понятно, что большинство французов или немцев пока не хотят выйти из Евросоюза. Общий рынок, более-менее общие законы обеспечивают им преимущества для различных фирм, защищают от внешней конкуренции (смотрите Украину), да и с товаром у них пока всё нормально. Однако и расплачиваются они за это всё чаще и жёстче.

Сейчас европолитик, который претендует на власть, прежде всего задумывается о том. а как он будет строить отношения с Вашингтоном, Пекином или Москвой на фоне стремительно меняющегося глобального мира. И делать это, по всей вероятности, предстоит уже политикам нового поколения.

А сами европейцы рано или поздно придут к друг другу и спросят, а по каким принципам существуют их Союз. И пока не известно, чем закончится этот разговор — милыми шутками или кровавыми потасовками.