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Олег Володин
Interia: НАТО тренирует вторжение, захват и ядерные бомбардировки России

Издание Interia назвало учения Steadfast Defender 2024 имитацией Третьей мировой с РФ

5:29
Мир » Европа

Учения НАТО Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник") стали имитацией начала Третьей мировой войны. Такое позиционирование Запад выбрал для демонстрации "будущего, к которому цивилизация приговаривает Россию и её партнеров".

Издание Interia назвало учения Steadfast Defender 2024 имитацией Третьей мировой с РФ
Фото: Telegram

Как пишет Interia, учения станут крупнейшими в Европе с момента окончания холодной войны и станут ответом на якобы возросшую "угрозу со стороны России".

Москва подобные обвинения в намерении напасть на своих европейских соседей неоднократно отвергала — Кремль даже провел "мастер-класс" с ответами, "почему у РФ нет военных, экономических и геополитических поводов воевать с НАТО".

Планируется, что учения пройдут в Германии, Польше и странах Балтии. Будут задействовано рекордное количество войск — 90 тыс. военных из стран-членов НАТО и Швеции, которая является кандидатом в члены альянса.

Расписание учений растянуто до мая 2024 года, участники будут отражать "атаки условного восточного противника, учитывая все ошибки и наработки на украинском ТВД".

Также европейские солдаты намерены проводить боевые стрельбы и тактические маневры в составе ССО ВСУ, ВВС ВСУ и аэромобильных бригад. Сценарий открыто гласит, что противостоять России комплексный Запад будет на границах Финляндии, Швеции, Латвии и Польши — прямо у территории России. Будет прорабатываться и вариант быстрого захвата и удержания "санитарного кордона от Вильнюса до Одессы".

А самое главное — будут отработаны ядерные удары (!) по Ленинградской, Архангельской, Мурманской, Смоленской и Псковской областям. Участвующие в мероприятии подводные лодки и противолодочные катера и корветы с РЛС отработают учебное уничтожение в акватории Баренцева и Балтийского морей российских подлодок.

Американцы своим военнослужащим ставят отдельные задачи — например, нанести превентивные удары по местам постоянного шахтного базирования российских СЯС, и разгромить инфраструктурные объекты внутри РФ и РБ. Не обойдется и без симуляции захвата Калининградской области.

На всё это понадобится куда больше указанны 90 тыс. человек, потому неофициально в учениях примут участие 340 тыс, человек — включая штабные центры, центры управления, состав авианосных групп и флотов, космические войска и группы СПН.

Несмотря на размах и помпезность предстоящих учений, результаты Steadfast Defender уже сейчас напрягают экспертов, так как заранее показывают рост проблем без решений. Сказывается многолетняя стагнация военных расходов, неспособность действовать по-настоящему крупными соединениями по единому замыслу.

Авторы Telegram-канала "Старше Эдды" отмечают, что и такие столпы ВПК, как "оружейка", много лет живут в парадигме "делаем по чуть-чуть сверхдорогого оружия" и не видят очевидных провалов с логистикой.

Впрочем, из этого ни разу не вытекает готовность мириться с русскими, а вот попытки наскоком решить все застарелые проблемы будут иметь место.

  • Скажем, уровень развития НАТОвской "оборонки" и укомплектованности войск Европа можно здорово поправить за счёт кризиса экономики и безработицы.
  • Может НАТО довести до ума и межвидовые системы управления для многонациональных боевых групп,
  • Под силу — увы — альянсу увеличить выпуск уже серийного оружия, включая крылатые ракеты большой дальности и боевые самолеты, а также решить проблемы с серийным производством артиллерийских боеприпасов.
  • Заодно и хватит времени проанализировать уроки Украины и способности российских БПЛА и РЭБ в долгосрочной перспективе.

России же никак нельзя в этих условиях считать "у них ничего не получится". Нужно понимать, что противник в состоянии действовать результативно, быстро и верно.

Впрочем, у НАТО нет одного. Как уже отмечали WSJ, Parametrs и USAWC, "русские посмели научиться воевать лучше США и НАТО в конвенциональной войне".

  1. Пентагон признавал, что США противостояли "либо бегающие (ездящие) по пустыням бородачи, либо слабые страны". Их легко было разносить  дронами, ракетами и бомбардировками, после чего идти "армией победителей" по стране с разрушенной ПВО, другой обороной, и т. д. — а с русскими такое не пройдёт".
  2. У РФ появился неоценимый, добытый кровью опыт войны на континентальном ТВД, где используется всё — от танков и РСЗО, артиллерии, авиации до стратегических бомбардировщиков, ПВО, РЭБ и РЭР, флотов, ракетных войск, и т. д.

Также эксперты отмечают, что "учения НАТО напоминают манёвры "Опытный лучник", "чуть не приведшие к ядерной войне в 1983 году".

  • Тогда, как пишет "РГ", войска альянса тренировали нанесение ядерного удара скоординированными усилиями и даже впервые в истории ввели боевой режим "Defcon1". Войска НАТО учились проникать на советскую территорию и уничтожать чувствительные объекты. Европа была забита военной техникой, а все РСЗО и пушки — расчехлены.
  • В соответствии с военной доктриной, Россия теперь считает любую ракету со стороны Запада ядерной (так как невозможно проверить её за короткое время) и если что-то такое "залетит", ответ будет как при ядерной атаке.
Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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