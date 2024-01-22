Учения НАТО Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник") стали имитацией начала Третьей мировой войны. Такое позиционирование Запад выбрал для демонстрации "будущего, к которому цивилизация приговаривает Россию и её партнеров".
Как пишет Interia, учения станут крупнейшими в Европе с момента окончания холодной войны и станут ответом на якобы возросшую "угрозу со стороны России".
Москва подобные обвинения в намерении напасть на своих европейских соседей неоднократно отвергала — Кремль даже провел "мастер-класс" с ответами, "почему у РФ нет военных, экономических и геополитических поводов воевать с НАТО".
Планируется, что учения пройдут в Германии, Польше и странах Балтии. Будут задействовано рекордное количество войск — 90 тыс. военных из стран-членов НАТО и Швеции, которая является кандидатом в члены альянса.
Расписание учений растянуто до мая 2024 года, участники будут отражать "атаки условного восточного противника, учитывая все ошибки и наработки на украинском ТВД".
Также европейские солдаты намерены проводить боевые стрельбы и тактические маневры в составе ССО ВСУ, ВВС ВСУ и аэромобильных бригад. Сценарий открыто гласит, что противостоять России комплексный Запад будет на границах Финляндии, Швеции, Латвии и Польши — прямо у территории России. Будет прорабатываться и вариант быстрого захвата и удержания "санитарного кордона от Вильнюса до Одессы".
А самое главное — будут отработаны ядерные удары (!) по Ленинградской, Архангельской, Мурманской, Смоленской и Псковской областям. Участвующие в мероприятии подводные лодки и противолодочные катера и корветы с РЛС отработают учебное уничтожение в акватории Баренцева и Балтийского морей российских подлодок.
Американцы своим военнослужащим ставят отдельные задачи — например, нанести превентивные удары по местам постоянного шахтного базирования российских СЯС, и разгромить инфраструктурные объекты внутри РФ и РБ. Не обойдется и без симуляции захвата Калининградской области.
На всё это понадобится куда больше указанны 90 тыс. человек, потому неофициально в учениях примут участие 340 тыс, человек — включая штабные центры, центры управления, состав авианосных групп и флотов, космические войска и группы СПН.
Несмотря на размах и помпезность предстоящих учений, результаты Steadfast Defender уже сейчас напрягают экспертов, так как заранее показывают рост проблем без решений. Сказывается многолетняя стагнация военных расходов, неспособность действовать по-настоящему крупными соединениями по единому замыслу.
Авторы Telegram-канала "Старше Эдды" отмечают, что и такие столпы ВПК, как "оружейка", много лет живут в парадигме "делаем по чуть-чуть сверхдорогого оружия" и не видят очевидных провалов с логистикой.
Впрочем, из этого ни разу не вытекает готовность мириться с русскими, а вот попытки наскоком решить все застарелые проблемы будут иметь место.
России же никак нельзя в этих условиях считать "у них ничего не получится". Нужно понимать, что противник в состоянии действовать результативно, быстро и верно.
Впрочем, у НАТО нет одного. Как уже отмечали WSJ, Parametrs и USAWC, "русские посмели научиться воевать лучше США и НАТО в конвенциональной войне".
Также эксперты отмечают, что "учения НАТО напоминают манёвры "Опытный лучник", "чуть не приведшие к ядерной войне в 1983 году".
Простая добавка к почве способствует её обеззараживанию.