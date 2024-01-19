Политолог: немцы требуют отставки правительства из-за Украины

Политолог рассказал, кто может сменить Шольца на посту канцлера Германии

3:27 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

Массовые протесты в Германии начались с забастовок фермеров, транспортников и работников других отраслей. Почему немцы требуют отставки правительства во главе с Шольцем, есть ли в Германии пророссийские настроения, а также кто сменит Олафа Шольца на посту канцлера, Pravda.Ru рассказал обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов.

Фото: openverse.org by Initiative D21 is licensed under CC BY 2.0

— Тимофей, в вашем Telegram-канале "Тимофей Борисов (Германия — Россия)" есть фотография лозунга, который написан на тракторе у одного из фермеров, участника протестов: "Шольца — в Сибирь, Путина — в Берлин". Значит, немцы понимают, кто виновник экономического кризиса в Германии? Несмотря на то, что немецкая пресса — самая русофобская пресса в мире, даже американским СМИ далеко до неё?

— Лозунг поводу Путина можно считать некоторым преувеличением и шуткой. Но по поводу Шольца, я думаю, всё серьёзно. Они могли бы его отправить не только в Сибирь, но и на Луну вместе с Робертом Хабеком и всей этой светофорной коалицией, которую они ненавидят.

Я выкладываю не все ролики, которые вижу, не все разговоры, которые слышу от своих знакомых, а у меня остались очень хорошие контакты ещё с тех времен, когда я жил в Германии. В частной беседе, поскольку мне доверяют, они рассказывают о том, что "здесь всё уже достало, ну край".

Я общаюсь именно со средним классом, и они ненавидят правительство Шольца, которое повышает им налоги, тарифы на услуги. Именно с этого года, причём значительно, будут повышены тарифы:

на тепло,

свет,

газ.

Люди боятся этого.

Второе, что очень важно, — это недовольство немцев несправедливостью. Они понимают, что Германия — богатая страна и могла бы помочь сельхозпроизводителям, транспортникам, рестораторам, но очень большие деньги идут на Украину. Они же это видят в бюджете, который хочет протащить правительство Шольца, но который до сих пор не принят.

В бюджете заложены 8 млрд евро на помощь Украине. То есть на помощь Украине есть, а на помощь самим немцам нет. Они не прочь помочь Украине, они не пророссийски настроены, но эта несправедливость немцев выводит из себя.

— По официальным данным, 70% населения поддерживает эти забастовки, ради этого люди даже готовы мириться с неудобствами. Возможно, политическая карта в Германии изменится. Будут ли когда-нибудь отношения между Россией и Германий, по крайней мере, прагматичными, как до начала СВО?

— Я хотел бы в это верить, но пока не вижу оснований, потому что следующие выборы в сентябре 2025 года, в общем-то, предрешены. Я уверен, что популярная партия ХДС, которая сейчас набирает более 30%, победит на следующих выборах и канцлер будет избираться именно из этой партии.

Сейчас почему-то говорят: Писториус будет следующим канцлером. Нет, не будет. Даже если Шольц уйдёт досрочно и будут досрочные выборы, в любом случае победит ХДС, а Писториус принадлежит к СДПГ, к партии Шольца. И следующим канцлером будет либо Зёдер из ХСС, сестринской партии ХДС, либо Фридрих Мерц, нынешний шеф ХДС, либо Хендрик Вюст, нынешний шеф от ХДС земли Северный Рейн-Вестфалия, я ставлю на него.