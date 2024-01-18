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Любовь Степушова
Британия лишится любимого фиш-энд-чипс из-за денонсации РФ договора о Баренцевом море

Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией

3:30
Мир » Европа

Россия запретит британским рыбакам ловить "путинскую рыбу" в российских водах Баренцева моря. Но есть замена: на дне Темзы обнаружены демократичные улитки.

Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией
Фото: mos.ru

Россия денонсирует договор о совместном рыболовстве с Британией в Баренцевом море

Российский кабмин одобрил план аннулирования рыболовного соглашения советских времен с Великобританией, которое позволяло британским рыболовным судам работать в Баренцевом море.

Соглашение относится к 1956 году и стало результатом дипломатических усилий СССР по ослаблению послевоенной напряжённости в отношениях с Западом. Британские рыбаки получили право ловить рыбу (треску и пикшу) вдоль побережья российского Кольского полуострова в Баренцевом море. Разрешались также стоянки судов у российского побережья.  Однако аналогичных преференций для российских рыбаков в водах Британии разработано не было.

Денонсация соглашения является ответом на попытки Великобритании нанести ущерб российской экономике после начала СВО на Украине.

Однако британцы, несомненно, удивлены нерасторопностью русских, которые могли давно лишить их любимого и недорогого блюда — жареной картошки с пикшей (фиш-энд-чипс), ведь Лондон разорвал договор о режиме наибольшего благоприятствования в торговле с Россией в 2022 году.

Рыбная промышленность Британии на грани банкротства

Выход из Евросоюза позволил Британии выгнать из своих вод европейских рыболовов. Сразу же после этого Лондон увеличил квоты на вылов рыбы в Северном море для своих рыбаков с целью пропаганды Брексита, что однако привело к неприятным последствиям: запасы многих видов рыбы значительно сократились, а цена на неё повысилась.

В последние годы с повышением температуры вод вокруг Британских островов многие виды рыбы, и особенно треска, стали перемещаться дальше на север, в более прохладные воды, то есть в российские. В прошлом году телеканал Sky News сообщил, что до 40% трески и пикши, потребляемых в Великобритании, поступало из России и с российской территории.

С учётом всех этих факторов, вывод акватории Баренцева моря из пользования Британии вбивает ещё один гвоздь в гроб и без того находящейся в упадке британской рыбной промышленности.

"Фекальные" улитки утешат британцев

Для утешения власти сообщили своим гражданам хорошую новость: пикше и треске найдена замена.

Депутат-консерватор Анна Ферт заявила, что в устье Темзы были обнаружены новые "очень большие заросли моллюсков и улиток", которые "высоко ценятся во всём мире". Ей тут же объяснили в соцсетях, что Темза признана очень грязной рекой, поэтому эти моллюски выращены на человеческих фекалиях.

Но зато теперь можно говорить о том, что "путинская рыба", как и "путинский газ", пахнет диктатурой, поэтому надо со счастливым лицом есть демократичную улитку, как и оставаться без тепла.

Россия же только выиграет от устранения конкурентных рыбаков. Законопроект о денонсации соглашения с Великобританией должен быть одобрен парламентом России и подписан президентом РФ, прежде чем станет законом.

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На промысле трески. Баренцево море
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы великобритания
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