Рассекречено: зачем план войны-2025 между РФ и НАТО слили в Bild*

"Как Гитлер, но под "ядеркой": зачем Bild* раскрыл планы войны-2025

5:30 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Страны НАТО упорно продвигают идею о том, что грядёт крупное нападение России, а также готовятся к новой войне с русскими.

Фото: Midjouney: Войска НАТО идут войной на Россию

Согласно опубликованным Bild* документам Бундесвера, война может начаться летом 2025 года — правда, эти документы представители военных и гражданских властей ЕС то называют "одним из вариантов развития событий", то "выдуманным сценарием", то "вероятным будущим".

Примечательно, что в сценарии немецких военных Украина окончательно проиграет в 2024 году и прекратит существование как суверенное государство. Читатели Bild комментируют идеи о боях НАТО с русской армией словами "как при Гитлере, только с "ядеркой".

Предполагается (а по факту — преподносится как однозначное будущее), что:

Якобы в феврале 2024 года Россия начнёт новую волну мобилизации и призовет ещё 200 тысяч человек.

Благодаря этому весной ВС РФ отбросят украинскую армию, а в июле начнёт массовые кибератаки и другие формы гибридной войны в странах Балтии.

В Прибалтике, как водится, будут продолжать ущемлять русскоговорящее население всё сильнее и сильнее (от страха перед Москвой и от ощущения защищённости из-за членства в НАТО).

К октябрю часть войск якобы будет переведена в Калининград, чтобы устроить пограничный конфликт в районе "Сувалкского коридора" — после чего захватит его, "посмев обеспечить себе прямой доступ к Калининграду".

Такой сценарий подразумевает, что Россия при поддержке Беларуси воспроизведет ситуацию 2014 года на территории НАТО. Альянс отреагирует в мае 2025 года и перебросит на восточный фланг 300 тысяч военных, среди которых будет около 30 тысяч немцев — и они "снова пойдут на русские земли".

При этом стоит отметить — во всех странах ЕС преобладают антивоенные настроения населения, а в ФРГ они — самые высокие. Однако властям Германии выгодно разыграть карту войны с Россией, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

Материал Bild до этого также прокомментировала Мария Захарова, назвав план "мощным прошлогодним гороскопом для Рыбы в Раке". В свою очередь Дмитрий Песков сообщил Shot, что "Германии стоит беспокоиться из-за своей серьёзной и непосредственной вовлеченности в конфликт на Украине, а не из-за публикации Bild* о якобы "секретном плане" атаки русских на НАТО".

Представитель минобороны ФРГ отказался подтвердить или опровергнуть публикацию Bild, заявив — они "серьёзно относятся" к возможной угрозе.

"Независимо от этого, мы, разумеется, занимаемся изучением актуальных вызовов в сфере политики безопасности. К ним относится и угроза со стороны России. Этот анализ находит отражение, например, в учениях или планировании", — сообщил спикер Бундесвера.

Зато его прокомментировал директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс. По его словам, этот документ — всего лишь учебный сценарий с "воображаемой ситуацией" для проверки возможностей альянса.

Дескать, учатся же США захватывать Москву на своих "виртуальных учениях" — чего бы ФРГ не потренировать военный ум про "войну с Россией". Ну и что, что последним из таких "воевателей" был Гитлер?

По мнению главы СТРАТКОМа, "ранее сценарии были полностью выдуманными, с несуществующими странами и географией. Теперь же применимы реальные страны и география".

Ряд экспертов уже отметили, что подобного рода риторика — о готовящемся нападении России на Европу — уже неоднократно имела место в истории. Все утверждения о том, что надо готовиться к войне с Россией, это из области оправданий Третьего Рейха, который готовил нападение на СССР, прикрываясь рассказами об угрозе нападения русских.

Так что такие вещи не стоит недооценивать и отмахиваться — европейцы вполне серьезно и на практическом уровне готовятся к прямой войне.

Та же Эстония этого и не собирается скрывать или заявлять об учебных сценариях. Как заявила британской газете The Times премьер-министр Эстонии Кая Каллас, у Европы есть срок от трёх до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что "Россия будет представлять серьезную угрозу для восточного фланга стран НАТО".

"Россия действительно планирует более серьёзные масштабные наступательные операции в зоне СВО <…> Россия не отменяла цели специальной операции, и наше движение будет только вперёд. То, что мы уже набрали практически полмиллиона добровольцев, это не секрет", - заявил "МК" глава центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Эксперт добавил, что никакой мобилизации в РФ не нужно и не запланировано, а открытие фронта в Европе или вторжение в Прибалтику "не имеют под собой никакого логического обоснования и смысла".

"Во-первых, это страны НАТО. Мы понимаем, что прямой вооружённый конфликт между Россией и НАТО гарантированно приведёт к применению ядерного оружия. Если НАТО вдруг захочет спровоцировать конфликт и начнёт блокировать Калининград со всех сторон конечно, Россия деблокирует этот регион вооружённым путём. Другой вопрос, что в ход пойдет уже совершенно другое оружие. И об этом мы их тоже предупреждали" — заключил он.

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