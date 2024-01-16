В Евросоюзе собрались запустить на Украине в 2024 году миссию мира

Раскрыты планы ЕС в отношении конфликта РФ и Украины в 2024 году

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Россия будет продолжать военные действия на Украине столько, сколько это возможно, убежден Карл Бильдт, сопредседатель Совета Европейского совета по международным отношениям (ECFR), бывший премьер-министр и бывший министр иностранных дел Швеции. В своем новом материале для аналитического центра он призывает структуры ЕС начать миссию мира на Украине в 2024 году и призывает европейцев дать Украине понять, что "воля поддержать Киев не ослабнет".

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. В тексте допустимы лексические замены в соответствии с требованиями российского законодательства. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Спецоперация России на Украине останется главной проблемой безопасности для Европы в 2024 году. Когда я пишу это, я слежу за сообщениями о ракетах и ударных беспилотниках, обрушивающихся дождем на города европейской страны. В течение первых трех дней 2024 года Россия запустила около 500 ракет и ударных беспилотников по всей Украине, нацеленных на города, промышленность и инфраструктуру, в рамках своих постоянных усилий по подчинению страны. Это была самая крупная волна подобных нападений с тех пор, как конфликт начался в феврале почти два года назад. Заглядывая вперед, в 2024 год, становится ясно, что Россия будет продолжать использовать свою разрушительную мощь против Украины так долго, как только сможет. Чтобы сделать мир возможным, европейцам нужно показать Путину, что их решимость не ослабнет.

В сегодняшней Европе мы живем в совершенно новой реальности. До того, как Владимир Путин начал спецоперацию, очень немногие думали, что это возможно. Несколько лет назад я писал, что мы вступили в новое смутное время; но с тех пор мы вступили во время новых опасностей. Нет задачи более важной для европейской политики на предстоящие годы, чем положить конец этому конфликту, а затем начать предпринимать шаги к тому, что можно назвать миром на нашем востоке – между Вислой и Волгой.

Давайте внесем ясность: если военной машине России удастся раздавить Украину, это никогда не сможет принести мир. Напротив, это, скорее всего, приведет нас к другой, еще более масштабной и еще более опасной войне. Рано или поздно российские ракеты могут обрушиться и на европейские города за пределами границ Украины. Не только на Киев, но и на Ригу, Варшаву и Берлин. Мы оказались бы на пороге ядерной войны.

[...]

Предпосылка долгосрочного мира заключается в том, что мы помогаем Украине обеспечить безопасность в будущем. Речь идет о помощи в создании ее долгосрочных возможностей военной обороны и сдерживания и, конечно же, о том, чтобы каким-то образом привязать ее к НАТО и его странам-членам. Но, по крайней мере, не менее важно обеспечить демократию, правопорядок и экономику Украины посредством шагов на пути к членству в ЕС. В этом новом году должны начаться переговоры о вступлении по этому вопросу.

В ежедневных новостях о Европейском союзе часто говорится о новых правилах, запутанных встречах и бесконечных дискуссиях. Мы слишком часто забываем, что ЕС, в конечном счете, является важнейшим мирным проектом в нашей части мира. И что этот мирный проект сейчас переживает новую и чрезвычайно ответственную фазу.

О войне между Францией и Германией можно прочитать в учебниках истории. ЕС был создан, чтобы удержать ее там, и ему это удалось. Затем речь шла об укреплении демократии в Южной Европе, когда там пали диктатуры. Это снова удалось. И тогда речь шла о том, чтобы обеспечить стабильность и процветание исторически часто нестабильной Центральной Европе, когда рухнула Советская империя. По сути, она также преуспела в этом. Теперь речь идет о завершении мирной миссии в Европе путем обеспечения мира и стабильности на ее востоке. Это миссия на десятилетия, и она выходит далеко за рамки только этого конфликта. Успех неочевиден, но альтернативой является продолжение боевых действий и нестабильность.

Короче говоря: либо нам удастся распространить стабильность Запада и центра Европы на ее восточные части, либо конфликты и нестабильность будут постепенно распространяться на запад. Это стратегический императив, на котором мы должны сосредоточиться, вступая в этот новый год.