В Евросоюзе собрались запустить на Украине в 2024 году миссию мира

Россия будет продолжать военные действия на Украине столько, сколько это возможно, убежден Карл Бильдт, сопредседатель Совета Европейского совета по международным отношениям (ECFR), бывший премьер-министр и бывший министр иностранных дел Швеции. В своем новом материале для аналитического центра он призывает структуры ЕС начать миссию мира на Украине в 2024 году и призывает европейцев дать Украине понять, что "воля поддержать Киев не ослабнет".

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.