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Инна Новикова
Выборы в США: Ротшильды против Рокфеллеров и Билла Гейтса. Кто победит и как это отразится на мире?

Политолог: на выборах в США столкнутся три глобальные силы

5:09
Мир » Северная Америка » США и Канада

Сегодня, 16 января, Дональд Трамп победил на праймериз республиканцев в штате Айова. Существует мнение, что Штатами управляет не президент, а теневое правительство. Так ли это на самом деле, какие три глобальные силы столкнутся на выборах в США в 2024 году и как это повлияет на ситуацию в мире, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой гендиректор Института ЕАЭС, ректор Школы солидарной экономики Владимир Лепехин.

Политолог: на выборах в США столкнутся три глобальные силы
Фото: Википедия

— Владимир Анатольевич, говорят, что на самом деле не важно, кто является президентом Америки: все вопросы решают огромные государственные структуры. Какие глобальные центры действуют в США?

— До поры до времени эта проблема была неактуальной, потому что теневая власть была консолидирована, республиканцы сменяли демократов, и это происходило во многом по договорённости. А сейчас, в связи с тем, что общемировая ситуация усложняется, борьба за ресурсы обостряется, начинаются противоречия.

В Америке два центра, оба глобальные. Они связаны с демократами и республиканцами. С одной стороны, у этих центров есть свои центры принятия решений внутри, но на практике они переплетены по-семейному, по финансам, по владению активами и т. д.

Первая сила, которая связана с республиканцами, связана с протестантами, которых сейчас в Штатах 50%, с американскими иллюминатами. Это "старые деньги", то есть военно-промышленный комплекс (ВПК), олигархи Рокфеллер, Дюпон, которые руководят промышленными активами.

Их идеология понятна: Америка — "град на холме", исключительное государство. Эта идеология строилась на протестантской этике, с её аскетизмом и трудолюбием.

В Америке был ключевой тезис, что любой человек имеет возможность реализоваться в силу того, что это свободная страна, но нужно только много работать, будешь много работать — станешь миллионером. Сейчас эта идея рушится.

Соцопросы показывают, что пять лет назад, при Трампе, около 60% высказывались за эту формулу, а сейчас только 30% про это говорят, остальные уже не верят в "свободную Америку".

Вторая сила связана с демократической партией, "новыми деньгами", банкирами. Здесь Билл Гейтс, Сорос, а также "Бнай Брит", сионизм, трансгуманизм, то есть совершенно другие идеологии и религии. Сейчас используют католиков, протестантов (из числа негров), иудеев и т. д.

Третья сила формально находится на удалении от Штатов. Потому что этот центр связан с финансистами Ротшильдами, которые доминируют в Европе, уже контролируют Виндзоров, то есть Британию, подчинили себе Ватикан и чёрную аристократию Европы, ряд стран, где их ставленники являются руководителями, типа Макрона во Франции. Они перехватили влияние в России. То есть в 1990-е годы российской элитой заправляли в основном американские демократы, сейчас Россией в основном заправляют британцы, то есть глобалисты, которые базируются в Британии, британских спецслужбах, европейских банках.

В Европе создаётся новая конструкция. У нас пропаганда говорит: нас поддерживают Венгрия, новый премьер Словакии. Но они не нас поддержали, эти страны реализуют ротшильдовскую концепцию раскола Европы на две части. Германию контролируют в основном американцы. А все крупнейшие страны уже находятся под Ротшильдами:

  • Франция,
  • Италия,
  • Венгрия,
  • Словакия,
  • Австрия.

Эти три центра сформировались за последние годы. А теперь начинается решающая фаза. Мы видим, что происходит в Америке. На днях по указке госдепа полиция Нью-Йорка организовала "шмон" в крупнейшей синагоге Нью-Йорка. Такого не было никогда. Это следствие противостояния демократов и Ротшильдов на почве израильского конфликта. В Израиле жестокую войну против ХАМАСа ведёт правительство Нетаньяху. Это хасиды, другая линия сионизма, радикальное направление. Это не устраивает сефардов, которые контролируют демократическую партию. Почему Нетаньяху не слушает ни Блинкена, ни Байдена, а ведёт свою политику? Почему Байден сначала одну позицию высказал, потом другую? Почему американский авианосец приплыл в Средиземное море, потом уплыл?

Между этими тремя центрами силами началась серьёзная конкуренция. Исход будет зависеть от того, кто с кем войдет в альянс.

Если республиканцы и Ротшильды создадут альянс, тогда они остановят демократов и выиграют президентские выборы. А если такого альянса не получится, то останутся две силы, а потом одна.

Потому что есть закон концентрации капитала и концентрации власти. Раз такие процессы происходят, альтернатив не возникает, в итоге формируется монополия. А если монополия сформируется в планетарном масштабе, будет инклюзивный капитализм. Его придумали Ротшильды, и Линда Ротшильд возглавляет эту комиссию.

Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
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Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
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