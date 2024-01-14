Дубай принял неожиданное решение - наказать Галкина*. В чём секрет решения?

Случилось удивительное: Галкин* наказан за приделами РФ. Почему отличился Дубай?

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Впервые иноагент Максим Галкин* был наказан за экстремизм за приделами РФ. Почему Дубай искренно хочет дружить с Россией и не боится санкций?

Фото: kleo.ru

Эмиратский закон об экстремизме сработал в пользу РФ

Tелеграм-канал Mash сообщил, что Максима Галкина оштрафовали в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) на 100 тысяч дирхам (2,5 млн рублей) за высказывания, разжигающие межнациональную вражду.

За это же украинскому актеру Андрею Данилко с творческим псевдонимом Верка Сердючка навсегда закрыли въезд в эту страну. Ранее сообщалось, что рэперу Оксимирону* также грозит штраф и запрет на выступления в ОАЭ из-за подобных высказываний на концерте в Дубае 11 января.

Согласно Департаменту туризма и коммерческого маркетинга ОАЭ, данные артисты выкрикивали бандеровские лозунги и нелицеприятно отзывались о РФ. Галкин заставлял зрителей кричать продолжение фразы "слава Украине", а Данилко на корпоративе в 2022 году кричал, в том числе, "москаляку на гиляку".

В ОАЭ существует закон, который запрещает действия или любую форму выражения мнения, которые могут привести к дискриминации. Он определяет экстремизм как любое действие, совершаемое отдельными лицами или группами, движимое идеологиями, ценностями или принципами, которые нарушают общественный порядок или демонстрируют неуважение к религиям, дискриминацию или подстрекательство к разжиганию ненависти.

Русских стало много в Эмиратах

Но такие законы существуют во многих странах. Почему Дубай стал зачинателем нового тренда на защиту чести и достоинства России?

Возможным ответом на этот вопрос служит то, что Дубай стал одним из центров притяжения российских капиталов и не хочет терять огромный инвестиционный поток.

Эмиратская федерация не ввела санкции против Москвы и предложила россиянам упрощенный визовый режим. По оценкам Российского делового совета, в 2022 году 3000 эмиратских компаний принадлежали россиянам, а по состоянию на 2019 год в федерации проживало около 40 000 граждан России. Сейчас это количество утроилось. Эти русские, вероятно, и возмутились артистами-экстремистами и обратились к властям.

Путин и аль Нахайян нашли друг друга

Второе, что приходит на ум — это искреннее желание арабов дружить и поддерживать РФ. Новостная повестка последнего года полна положительных впечатлений от ОАЭ.

Отметим, прежде всего, итоги визита президента РФ Владимира Путина в Эмираты в декабре. По его словам, ОАЭ стали главным торговым партнёром РФ в арабском мире, в 2022 году товарооборот между странами вырос более чем на 67% и продолжает увеличиваться.

Президент ОАЭ Мухаммад аль Нахайян предоставил РФ участок для строительства православного храма после того, как разрешил сопровождение самолёта президента Путина истребителями Су-35. Это высшие жесты доверия.

Стало известно также, что ОАЭ присоединились к БРИКС, а между "Росатомом" и эмиратским крупным портовым оператором DP World подписано соглашение о строительстве нового международного логистического механизма, который гарантирует российской экономике существенное снижение рисков от западных санкций в области международных перевозок.

Есть данные об успешном посредничестве ОАЭ в процессе обмена пленными между Россией и Украиной. С российской стороны неформальным переговорщиком с ОАЭ в этом вопросе, по некоторым данным, был депутат Государственной Думы от Чечни Шамсаил Саралиев ("Единая Россия”). Известного борца из Дагестана Хабиба Нурмагомедова наградили премией премьер-министра ОАЭ.

И ещё один момент надо отметить — ОАЭ отказались от обязательного использования доллара в торговле нефтью.

Очень выгодные отношения для РФ

По всему видно, что Дубай не боится санкций. Потому что на всех санкций не хватит — мир вступил в эпоху формирования региональных структур безопасности для развития собственной экономической базы, и ОАЭ сделали свой выбор.

Для РФ — это очень выгодные отношения. Дубай — глобальный узел, соединяющий Ближний Восток, Азию и Африку. Кроме того, Фуджейра — самый восточный эмират ОАЭ, расположенный за Ормузским проливом, быстро становится центром перевалки грузов. Всё большее количество российской нефти покупается компаниями, зарегистрированными в ОАЭ, и проходит через нефтяной терминал Фуджейра для реэкспорта.

И пока западные страны пытаются убедить правительство Эмиратов прекратить экспорт продукции "двойного назначения" в Москву, Россия стала крупнейшим источником импорта золота для ОАЭ.

*Минюст РФ включил Максима Галкина и Оксимирона в список иностранных лиц-агентов.

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