"Майдан" в Германии. К чему ведёт заискивание Берлина перед Вашингтоном

Итак, массовые протесты добрались и до "благополучной" Германии. Немецкие фермеры 8 января 2024 года заблокировали многие автобаны, в знак протеста федеральному правительству, которое сократило субсидии на сельское хозяйство.

Фото: https://www.reuters.com/article/uk-germany-politics-scholz/comeback-for-scholz-as-his-party-names-him-german-chancellor-candidate-idUKKCN2560VT?edition-redirect=uk

А ведь в последнее время ФРГ столкнулась с немалыми экономическими проблемами: инфляция, рост цен на энергоносители и "помощь" Украине. В связи с этими сложностями правительство Германии приняло ряд мер по сокращению расходов, включая сокращение трат на сельское хозяйство.

Сегодня фермеры блокируют дороги и автомагистрали в Берлине, Мюнхене и других городах. В результате этих действий возникают массовые пробки и ограничения движения.

А каковы же требования?

Протестующие требуют от правительства отменить решение о сокращении субсидий. В частности, фермеры требуют вернуть скидки на сельскохозяйственное дизельное топливо.

Протесты свидетельствуют о серьезной обеспокоенности этой категории населения грядущими изменениями и инициативами федерального правительства, которое может негативно сказаться на экономике и жизни фермеров.

Остаётся ждать, как отреагирует государство на протесты и смогут ли правительство и граждане найти компромиссное решение, учитывая интересы обеих сторон.

Возможные сценарии развития событий

Правительство Германии может отреагировать на протесты фермеров несколькими способами.

Первый сценарий: правительство может пойти на уступки и отменить решение о сокращении трат на сельское хозяйство. Это будет означать, что правительство прислушалось к требованиям фермеров и готово учитывать их интересы.

Второй сценарий: правительство может игнорировать протесты фермеров и продолжать сокращать траты на сельское хозяйство. Это будет означать, что правительство не готово идти на уступки и намерено реализовать свои планы, несмотря на протесты фермеров.

Третий сценарий: правительство может найти компромиссное решение, которое будет учитывать интересы обеих сторон. Это будет означать, что правительство готово к диалогу с фермерами и намерено найти решение, которое будет устраивать всех.

А Украина?

Но есть ещё одна, основная часть всех этих протестов.

На днях глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер заявил о том, что ФРГ оплачивает половину всей помощи Евросоюза Украине.

Он упомянул, что конфликт там продолжается уже почти два года, и что другие страны ЕС должны внести больший вклад в ее финансирование.

Линднер также отметил, что Германия сталкивается с серьезными экономическими проблемами, вызванными антироссийскими санкциями. В частности, он упомянул рост цен на энергоносители, инфляцию и повышение процентных ставок.

Он не исключает, что поток помощи Украине может иссякнуть из-за экономических проблем в Германии и других странах ЕС, а также из-за недавней террористической атаки ВСУ на Белгород.

Заявление Линднера, безусловно, является важным событием, которое может иметь серьёзные последствия для будущих событий на Украине. А тем более, что протестующие этот вопрос тоже чётко обозначают.

Вывод

Таков печальный итог работы правительства Oлафа Шольца. Ведь не секрет, когда Госдепартамент Соединенных Штатов "брал" его на работу, основной задачей канцлера было — "несближение с Россией".

Как можно видеть, Шольц полностью выполнял указания администрации Джо Байдена. С такой Германией России сближаться совсем не хочется. А скоро наступит время, что эту страну, некогда лидера Евросоюза, начнут чураться все нормальные партнёры. Да, именно в это вылилось сегодняшнее раболепие и заискивание перед Вашингтоном.

Как в своём вчерашнем посте сказал зампреда Совбеза России Дмитрий Медведев: "Мы следим за этим со злостным интересом".