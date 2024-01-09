Сербия хочет стать государством с высокими технологиями

8:21 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Балканы

Пока Белград сотрясают ежедневные протесты непримиримой оппозиции, которая отвергает итоги выборов 17 декабря, хочет навсегда вычеркнуть из актуальной истории страны "эпоху Вучича" и сотворить на руинах прежней власти "новую европейскую Сербию", столь нелюбимый противниками президент ведёт государство к новым горизонтам развития.

Фото: n1info.rs

Сербия должна стать страной с высокими технологиями, что позволит существенно продвинуться в экономическом, научном, социальном прогрессе. Так считает Александр Вучич, и его правительство уже делает первые шаги на этом направлении. Президент дал старт сооружению т. н. BIO4 Campus — крупного по масштабам Европы и единственного в Балканском регионе Биоэкономического центра.

Идея приобщения Сербии к высоким технологиям вызревала у президента Александра Вучича давно. Эту задумку он обсуждал в течение последних лет как в Европе, так с ведущими технологическими "локомотивами" в Юго-Восточной Азии. В частности, эта тема была в повестке встречи Александра Вучича с Председателем КНР Си Цзиньпином в октябре в Пекине на полях 3-го Международного форума "Один пояс, один путь". Обе стороны договорились тогда о сотрудничестве по данному направлению.

Белград, естественно, рассчитывает, что Китай, уже имеющий солидный опыт в развитии биотехнологий, внесёт свой вклад в реализацию проекта BIO4, в том числе за счёт участия его учёных и специалистов. В Сербии также будут приветствовать инвестиции в развитие сферы высоких технологий, что станет ключевым моментом не только для Белграда и сербской экономики, но и для сотрудничества в регионе Западных Балкан, а, возможно, и в европейском масштабе.

Китай заинтересован в наращивании своего присутствия в Сербии, рассматривая страну в качестве хорошей площадки для продвижения на рынок и в научную среду ЕС.

Кстати, у Белграда уже есть опыт по развитию высоких технологий, в частности, действующий в г. Крагуевац Центр обработки данных. Как подчеркнул Александр Вучич, несмотря на то, что этот объект имеет относительно скромные размеры и параметры по современным меркам, тем не менее, " крупнейшие компании мира хранят свои данные именно в Крагуеваце".

Президент считает, что

"нам нужен не только один суперкомпьютер, но и другой суперкомпьютер, и в этом Сербия будет иметь большое преимущество перед всеми остальными".

Понятно, что президент имеет в виду те новые перспективы, которые возникнут после запуска BIO4 Campus.

"Это будет наше общее преимущество, всего региона и всех вместе с нами, мы должны работать сообща по важнейшим вопросам взаимодействия науки, биологии и современных технологий. Это то, что, безусловно, представляет будущее",- сказал Вучич.

В министерстве науки, технологического развития и инноваций Сербии сообщили, что BIO4 Campus будет представлять собой смесь биомедицины, биотехнологии, биоинформатики и биоразнообразия. Предполагается, что этот объект станет уникальным междисциплинарным проектом, в котором планируется разместить научные учреждения и колледжи.

В BIO 4 Campus будут представлены новые и старые технологии. По словам министра Елены Бегович,

"разработка новых технологий просто позволяет нам решать некоторые глобальные и, особенно, местные проблемы, чтобы сделать жизнь граждан намного более качественной".

Министр напомнила, что строительство кампуса разделено на несколько этапов и что на первом этапе будет построено 110 тыс. квадратных метров полезной площади лабораторий, офисных помещений, где будут размещены семь факультетов, а также девять научных институтов.

"Там будет научно-технический парк для стартап-экосистемы, научно-исследовательские центры крупных, малых и средних компаний, как внутренних, так и международных, которые занимаются биофармацевтикой", — подчеркнула Бегович.

Она добавила, что будет построено более 300 лабораторий, в которых начнут работать специалисты из Сербии, в том числе более тысячи докторов наук, которые будут трудиться над внедрением инноваций и улучшением качества жизни людей в Сербии.

Будущими арендаторами BIO4 уже заявлены биологический, фармацевтический, химический, медицинский, сельскохозяйственный, технико-металлургический факультеты Белградского университета, а также факультет спорта и физического воспитания, научно — технический парк Белграда, девять институтов — молекулярной генетики и генной инженерии, междисциплинарных исследований, использования ядерной энергии, Центр медицинских и биологических исследований "Синиша Станкович", Центр искусственного интеллекта, химии, технологий "Биосенсор", Институт сердечно-сосудистых заболеваний "Дединье".

Премьер-министр Ана Брнабич ранее объявила, что в кампусе соберутся 1400 профессоров, исследователей, 4 000 студентов, более 1 000 докторов наук и что там планируется разместить 300 наиболее продвинутых в технологическом плане лабораторий.

Президент Александр Вучич убеждён, что ввод этого проекта позволит Белграду стать одним из признанных биоэкономических центров в Европе, как он подчеркнул, "одним из 10-12 наиболее крупных учреждений мирового уровня".

"Когда вы слышите, что такие компании, как японская Takeda, корейская SE Biosense, китайская BGI, швейцарская Rosh, английская AstraZeneca или американский Pfizer и другие из тех, что собираются работать с BIO4 Campus, тогда вам становится ясно, что мы сможем это сделать", — заявил Вучич на церемонии запуска проекта.

Подготовительные работы по строительству BIO4 Campus, который будет занимать около 30 гектаров, начались в мае прошлого года. Все работы, как было объявлено правительством ранее, должны быть завершены в 2026 году.

Ориентировочная стоимость нового биоэкономического хаба составляет около 450 миллионов евро, из этой суммы 200 млн. составляет кредит от Банка развития Совета Европы. Президент Вучич считает, что финальные затраты на возводимый объект составят не менее 600 млн евро. Он заверил, что у государства есть необходимые ресурсы и резервы, чтобы реализовать амбициозный проект.

В связи с объявленными президентом и правительством масштабными планами в отношении строительства BIO4 Campus в Белграде, вполне естественно, надеются, что всем задумкам руководства не должны помешать происходящие в стране протесты и радикальные акции непримиримой оппозиции, требующей отмены результатов внеочередных парламентских и муниципальных выборов. Именно эти люди провоцируют беспорядки и всеми силами стремятся вызвать в стране кризис власти, а также побудить Запад вмешаться в демократические процессы в Сербии.

Они хотят избавиться от Вучича, но сами вряд ли способны предложить государству и его гражданам вразумительную повестку дня на будущее. Их цель — с помощью насилия и провокаций, а также при поддержке ЕС и США, правозащитных европейских институтов взять власть в свои руки. С другой стороны, эти люди точно не способны направить свои потенциальные властные усилия на благо общества, хотя бы инициировать что-то подобное BIO4 Campus.

Действующее правительство, правящее большинство и лично президент Александр Вучич прекрасно это понимают, поэтому не собираются давать разношёрстной и раздираемой внутренними противоречиями оппозиции каких-либо шансов на успех.