Дарья Митина: Египет оказался ключевым игроком в палестино-израильском конфликте

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Заместитель главы МИД России Михаил Богданов в рамках встречи с послом Египта в Москве Назихом Нагари на днях обсудил палестино-израильский конфликт. Очевидно, что для урегулирования столь серьёзной проблемы, как вооружённый конфликт между Израилем и сектором Газа, требуется посредник.

Фото: kremlin.ru

Почему таким посредником может стать Египет и на каких условиях он готов принять беженцев из сектора Газа, в видеоэфире Pravda.Ru рассказала секретарь Объединенной компартии, историк, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

— Египет — это страна крайне перенаселённая и демографически перегретая, потому что население там очень молодое, оно молодеет с каждым днём, и с каждым днём его количество увеличивается в арифметической прогрессии. В стране живёт 110 млн человек. Причём все они живут на 10% египетской территории, то есть в долине Нила. Остальные 90% египетской территории — это пустыня, непригодная для жизни. Можно легко представить, какая в стране скученность и перенаселённость.

Египет именно этим фактом объясняет то, что он противится планам перемещения палестинцев из сектора Газа на Синай: мол, и так в стране перенаселение. Но мы прекрасно понимаем, что проблема не в перенаселении, потому что палестинцев 2-3 млн, а египтян 110 млн — где 110, там и два. Проблема именно в политике, потому что в секторе Газа руководит партия ХАМАС — это палестинское отделение "Братьев-мусульман". Вот только этого Египту и не хватало. Только-только разобрались со своими ихванами: кого-то посадили, кого-то выдавили из страны, а теперь ещё и чужих "Братьев-мусульман" принимать.

Но тем не менее обратите внимание на египетскую прессу. Если каких-то три месяца назад, в начале октября, египетские власти даже мысли не допускали о том, что они пропустят через контрольно-пропускной пункт Рафах палестинцев из Газы на Синай, то сейчас уже идут обсуждения: а сколько это будет стоить, а можно ли принять беженцев с условием получения финансирования со стороны Евросоюза, Соединённых Штатов, арабских монархий Персидского залива или из каких-то других источников.

Египет постепенно из стадии категорического неприятия переходит в стадию принятия. По крайней мере, уже нет категорического запрета на то, что ни один палестинец из Газы не пересечёт палестино-египетскую границу.

Конечно, западные страны в данном случае смотрят на Каир с надеждой, потому что Каир — главный посредник между Палестиной и Израилем, он нормально общается и с той, и с другой стороной. Запад нуждается в таком посреднике:

во-первых, для вытаскивания из зоны конфликта своих граждан, оказавшихся в заложниках;

во-вторых, через Египет идёт вся гуманитарная помощь палестинцам в Газе.

Больше никакие КПП не работают, только КПП на границе с Синаем. Поэтому Египет внезапно оказался ключевым игроком в палестино-израильской схватке.