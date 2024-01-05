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Любовь Степушова

ВСУ отомстят США за неоказание помощи

4:41
Мир

Накануне заседания Совбеза ООН Украина не подтверждает, что ВС РФ используют баллистические ракеты, которые были предоставлены КНДР.

ВСУ отомстят США за неоказание помощи
Фото: newscientist.com

США утверждают, что КНДР поставила ВС РФ баллистические ракеты

The Washington Post сообщила, что Россия начала запускать по военным целям на Украине баллистические ракеты, которые были предоставлены Северной Кореей.

"Наша информация указывает на то, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) недавно предоставила России пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков баллистических ракет, которые Россия запустила по Украине", — сказал один из источников газеты. Второй источник сообщил, что северокорейские снаряды представляли собой баллистические ракеты малой дальности.

Издание Defence Express утверждает, что по характеристикам ракеты (KN-23) из КНДР соответствуют российским ракетам ОТРК "Искандер" и могут запускаться с российских установок.

"Стартовая масса KN-23 составляет 3,4 тонны (на 400 кг меньше, чем в ракете 9М723 комплекса "Искандер"), боевая часть — 500 кг, подтвержденная дальность пуска — 690 километров (или на 190 километров больше, чем у "Искандера")", — говорится в статье Defence Express.

США взбешены и созывают Совбез ООН

США созвали Совбез ООН на 10 января из-за поставок России ракет из КНДР, заявил постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Американская пресса подтверждает информацию.

По словам шефа Пентагона Ллойда Остина, США "глубоко обеспокоены" тем, что "Китай и Россия помогают КНДР расширить свои возможности, позволяя ей уклоняться от санкций Совбеза ООН", а также ростом военного сотрудничества между Россией и КНДР.

"Мы не позволим странам тайно помогать российской военной машине", — предупредил в четверг официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

Госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявил, что обсуждаются меры, которые "можно принять для давления на Москву".

РФ не нарушает санкции ООН

Между тем, санкции ООН против КНДР запрещают импорт в КНДР оружия и технологий, а не их экспорт из КНДР. Из КНДР запрещён экспорт угля, железа, свинца, морепродуктов и рабочей силы — и это всё. Также запрещены совместные предприятия с северокорейским капиталом. Об этом тоже речи не идёт — между странами обсуждается локализация северо-корейского производства снарядов с присутствием на предприятиях только корейских инженеров.

К тому же санкции, которыми угрожают США, уже не страшны ни РФ, ни КНДР. Их научились преодолевать, они даже полезны, в том числе, для повышения обороноспособности России и Северной Кореи.

Руководство ВСУ поставило Киев и Вашингтон "на растяжку"

Украинские политики подтвердили информацию из США.

"Россия впервые нанесла удары по территории Украины с помощью ракет, полученных из Северной Кореи", — написал в Telegram советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Однако спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат не подтвердил факт применения северокорейских ракет.

"Пока у нас данных нет, что использованы такие ракеты. Заявление было от Соединенных Штатов. Поэтому специалисты будут изучать обломки, тогда уже можно будет говорить, есть ли такой факт или нет. Пока не могу этого подтвердить", — заявил Игнат в эфире телемарафона.

Это говорит о том, что:

  • США подгоняют свои заявления под желаемые события. "Баллистическую ракету, тем более чужого изготовления, запустить не просто. Это вам не гранату кинуть. И зачем? У России есть свои ракеты", — написал политолог Андрей Суздальцев в Telegram;
  • существует кризис в отношениях политиков и военных на Украине;
  • военные Украины мстят США за неоказание обещанной помощи. Можно себе представить, в какой глупой ситуации окажутся США, если ВСУ так и не подтвердят северо-корейское происхождение ракет.
  • России надо выходить из санкций ООН против КНДР.

Читайте по теме: Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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