Эфиопия в БРИКС? Стало ясно, зачем это было сделано

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Стало ясно, зачем Эфиопию приняли в БРИКС. Через военную базу в Сомалиленде РФ получит выход в Аденский залив и возможность влиять на судоходство в Красном море.

Фото: syl.ru

Эфиопия получила право пользоваться военной базой Сомалиленда

С 1 января 2024 года в БРИКС официально вступили Египет, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эфиопия.

И если первые четыре страны являются региональными тяжеловесами, то про Эфиопию этого не скажешь. Страна экономически находится на грани дефолта и потеряла выход к морю после того, как от неё отделилась Эритрея и официально провозгласила независимость в 1993 году. Решение было признано Эфиопией.

Объяснение принятия Эфиопии в БРИКС кроется в договорённостях, которые на днях были подписаны между ней и непризнанным государством Сомалилендом (отделившемся от Сомали в 1991 году) об использовании эфиопами сомалилендского порта Бербера на Красном море.

Соглашение обеспечит Аддис-Абебе выход к "арендованной военной базе на Красном море", заявил советник по национальной безопасности премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Редван Хусейн.

То есть страны БРИКС получат выход в Аденский залив как раз напротив непокорного Йемена. И для этого им совсем не надо признавать Сомалиленд. Это тем более выгодно, потому что, в отличие от самого Сомали, в Сомалиленде уже более 30 лет поддерживается мир и стабильность.

РФ может вести переговоры с Эфиопией об использовании базы Берберы

Эфиопия, вступив в БРИКС, получает огромные преимущества в развитии своей инфраструктуры, получении доступа к кредитам по линии БРИКС, новым технологиям, что поможет решить проблему с долгами.

РФ может начинать вести переговоры с Эфиопией по вопросу захода российских военных кораблей в порт Бербера, и не связываться больше по этому вопросу с Суданом, где — то хотят открыть военную базу в Красном море для РФ, то не хотят.

При этом для контроля судоходства в Красном море порт Бербера имеет гораздо лучшее географическое положение, чем Порт-Судан.

Надо иметь в виду, что у Китая уже есть военная база в другом государстве Африканского Рога — Джибути. Китай также активно работает в Сомалиленде, и для него принятие Эфиопии в БРИКС обеспечит успех и защиту его инициативы "Пояс и путь".

Вероятно, соглашение между Эфиопией и Сомалилендом лишит США возможности создать военную базу в Бербере, о чём они неоднократно просили местные власти. Таким образом, Эфиопия укрепит репутацию БРИКС в качестве защитника Глобального Юга, обеспечивая стратегическую связь между партнёрами, экономический динамизм и дипломатический вес.

БРИКС будет стремиться к военно-политическому союзу

Россия в 2024 году председательствует в БРИКС и планирует провести более 200 политических, экономических и гуманитарных мероприятий в 10-ти городах в течение года, кульминацией которых станет саммит в Казани в октябре. По мере развития и роста БРИКС его решения неизбежно будут отражаться на процессе деглобализации мира.

Присоединение новых членов значительно увеличивает экономическое и политическое влияние группы, а включение Эфиопии показывает, что за экономикой стоит политика, и в будущем БРИКС станет военно- политическим союзом.

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