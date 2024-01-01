Что необычного в новогодне-истеричной речи президента Зеленского

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Новогодняя речь президента Украины Владимира Зеленского 2024 года была необычной по нескольким причинам.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Он отметил такие тезисы, которые говорить был вынужден, или которые должны были определить каждого украинца для сложного выбора.

Призвал стать "пушечным мясом"

Каждый украинец однажды должен будет задать себе вопрос: "Кто я? Кем я хочу быть? Жертвой или победителем?", отметил глава Незалежной. Он подчеркнул, что война оказала огромное влияние на жизнь всех украинцев, и что многие из них были вынуждены покинуть свои дома. Однако Зеленский призвал не сдаваться и не отказываться от своей страны.

Он сказал, что украинцы имеют право на выбор, но что этот выбор должен быть осознанным, и призвал всех подумать о том, кем они хотят быть: жертвами или победителями.

Зеленский подчеркнул, что победа Украины в войне будет означать не только восстановление страны, но и создание нового международного порядка, основанного на справедливости и равенстве. Он призвал всех украинцев объединиться и бороться за эту победу.

Фраза "Кто я? Кем я хочу быть? Жертвой или победителем?" стала одним из ключевых моментов новогоднего обращения Зеленского. Она отражает его решимость продолжать борьбу за победу Украины в войне и его веру в то, что украинцы смогут добиться успеха.

На грани истерики наврал с три короба

В целом, новогодняя речь Зеленского 2024 года была эмоционально-истеричным обращением. Она показала, что ему по-прежнему приказывают решительно бороться за победу.

Но его новогодняя речь была встречена неоднозначно. Некоторые критики обвинили Зеленского во лжи или преувеличении.

Вот некоторые конкретные примеры того, что некоторые люди считают ложью в новогодней речи Зеленского:

Зеленский заявил, что Украина "не сдастся и будет бороться за победу до конца". Однако некоторые критики утверждают, что Украина уже проиграла войну и что он просто пытается сохранить свою власть.

Он также заявил, что Украина будет бороться за свои территории, включая Крым и Донбасс. Однако некоторые критики утверждают, что Украина никогда не сможет вернуть эти территории, и что президент просто пытается поднять боевой дух своих войск.

В целом, вопрос о том, лжива ли новогодняя речь Зеленского, даже не обсуждается. Например, довольно нелепы его рассуждения о Европе.

"Страна, которая во время войны осуществляет сверхсложные и необходимые реформы и перемены. И как итог — страна, которую сегодня ждут в Евросоюзе. И это уже не просто слова — официальные решения, официальные документы. И этот процесс точно будет иметь логическое завершение — полноправное членство в сильной Европе. Крепкой. От Лиссабона до Луганска", — пафосно сказал Зеленский.

Многие страны-члены ЕС уверены, что Украина не готова к членству. Некоторые страны, такие как Франция и Германия, выступают за более медленный процесс вступления Украины в ЕС, чтобы дать стране больше времени для реформ.

Гражданин соврамши

Также Зеленский заявил, что Россия "совершила ужасные преступления против украинского народа". Однако некоторые критики на Западе уже утверждают, что эти преступления не были такими уж ужасными, и что украинский лидер просто пытается демонизировать Россию.

Лидер Незалежной также заявил, что Украина "получает все необходимое оружие от своих союзников". Однако некоторые критики утверждают, что Украина получает недостаточно оружия, и что это является одной из причин, по которой она не может победить Россию.

Важно отметить, что любая оценка достоверности новогодней речи Зеленского должна учитывать контекст, в котором она была произнесена. Он говорил в период кризиса и, вероятно, был мотивирован желанием поднять боевой дух своих войск и сохранить поддержку своих союзников.

Но и моральный дух ВСУ сегодня в упадке, и Запад отворачивается от своего уже порядком надоевшего "друга".