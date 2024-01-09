Сектор Газа: Штаты назначили Израилю дедлайн на январь

Госсекретарь США Энтони Блинкен находится сейчас в Израиле в официальным визитом. Остановят ли Штаты конфликт между сектором Газа и Израилем в январе 2024 года, Pravda.Ru рассказал российско-израильский историк, публицист, к. ист. н. Артём Кирпичёнок.

Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.

— Как вы объясните феномен движения "Ансар Алла"? Хуситы превратились в мощную силу на Ближнем Востоке. Но почему-то этого никто не замечал. А сейчас под ударом все торговые суда в Красном море, где нарушен торговый оборот.

— Йемен — это издавна "весёлое" место, некий локальный Афганистан, где огребали все. Туда в своё время неудачно вписался Египет, который там воевал много лет, безуспешно поддерживая республиканцев. Затем туда ввязалась Саудовская Аравия с толпой сателлитов и тоже получила по полной программе, несмотря на самое современное американское оружие у саудитов. И теперь туда отправляются американцы с "могучей" коалицией, участвовать в которой большинство стран отказались.

Вообще концепция войны американцев с Йеменом очень странная, потому что Штаты посылают туда флот. У хуситов, кроме нескольких лодок, флота нет. Но у них есть некоторое количество противокорабельных ракет, которые они удачно запускали в своё время по саудовцам. Даже корабль-невидимку у них сожгли. Мол, "не заметили" его и случайно по нему ракетой запустили. Этими ракетами они могут отработать и по американцам, и по другим кораблям, которые туда придут.

Хуситы сидят на очень хорошем месте, там один из важнейших торговых путей. Они стали влиятельной региональной силой. Их ракеты долетают до Израиля. Хуситов придётся принимать всерьёз. Это радикальное движение пользуется поддержкой Ирана.

Похожая история с перекрытиями проливов была у Египта в 1960-е годы. Тогда одним из предлогов начала шестидневной войны стало то, что египтяне блокировали проход израильских судов. На Ближнем Востоке многие события возвращаются, всё происходит далеко не в первый раз.

Если Штаты действительно полезут в Йемен искать приключения — флаг им в руки. Жаль только большое количество мирных жителей, которые погибнут под израильскими и американскими бомбами.

— Согласна, мирные жители — это единственное, что нас должно волновать. А что там будет с агрессорами — неважно. Не намечается ли сейчас проект мирного соглашения, уже с учётом новых обстоятельств?

— Единственные, кто может сказать своё веское слово в данной ситуации, — это китайцы. Недавно китайцы выступили посредниками между:

Ираном,

Саудовской Аравией.

Для Америки и её союзников было шоком, когда иранцы и саудиты, которые в течение десятилетий противостояли друг другу, внезапно обо всём договорились. Сейчас готовится соглашение между хуситами и Саудовской Аравией. Я не исключаю, что здесь тоже длинная рука Пекина.

— На ваш взгляд, когда будет сделан первый шаг к урегулированию конфликта?

— Штаты назначили Израилю дедлайн на первую половину января, примерно до середины месяца. К этому моменту евреи должны закончить операцию в секторе Газа. В дедлайн совершенно не верится. С другой стороны, мы должны учитывать, что без американской поддержки Израиль воевать не может. Снаряды, которые падают на палестинцев, сейчас транспортными самолётами доставляются с американских баз.

Если Байден принципиально решит не поддерживать военную операцию Израиля, то её действительно можно остановить. Но примет ли Байден такое решение? С учётом того, что в Штатах скоро выборы.

Конечно, если даже подписать перемирие вокруг Газы, это не остановит конфликт. Потому что палестинский вопрос, который в течение многих лет был забыт, сейчас вернулся — на том уровне, на котором он не обсуждался последние лет десять. И этот вопрос дестабилизировал весь регион. Учитывая глобальный политический и экономический кризис, последствия этого трудно предсказать.