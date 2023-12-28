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Любовь Степушова

Политолог: Штаты хотят, но не могут устроить Майдан в Венгрии

Мир

Почему Виктор Орбан не боится быть белой вороной в Евросоюзе и протестовать против антироссийских санкций и помощи Украине, устроят ли Штаты очередной Майдан в Будапеште и ждёт ли Европу "перекраивание" Евросоюза, Pravda.Ru рассказал эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Кирилл Теремецкий.

Политолог: Штаты хотят, но не могут устроить Майдан в Венгрии
Фото: openverse.org by More pictures and videos: [email protected] is licensed under CC BY 2.0

— Кирилл Сергеевич, как вы считаете, можем ли мы вернуться к сотрудничеству с Европой, которое у нас было до СВО? Например, в плане поставок газа?

— Российские власти не раз говорили о том, что мы готовы к сотрудничеству, если к этому готовы политики в Европе. Пока они не готовы. Но, опять же, есть такие страны, как Венгрия, которые не разрывали с нами отношений по всем вопросам.

— А в чём Венгрия сильна, если не боится выступать одна против всех?

— Я в своё время работал в Венгрии. Расскажу подробнее об этой стране. Как бы банально это ни прозвучало, венгры действительно отстаивают свои национальные интересы и действуют исходя из многовекторной политики. Венгры во многом проевропейские.

Венгры на протяжении всего 2023 года говорили, что необходимы как прагматичное сотрудничество с Россией и отмена антироссийских санкций, так и сотрудничество с Китаем, в отношении которого позиция ЕС тоже стала двоякой.

Что мы видим в итоге? Многие европейские страны уходят в рецессию. Венгрия же не только поборола серьёзнейшую инфляцию, но и вышла на небольшой рост ВВП, во многом благодаря недорогим энергоресурсам из России и инвестициям из Китая.

При этом Евросоюзу сложно предъявить претензии Венгрии, так как эта страна — надёжный партнёр по НАТО, предоставляет свои военно-воздушные базы, участвует во всех учениях и заграничных кампаниях:

  • Косово,
  • Ирак.

В то же время в Венгрии коалиция "Фидес" — КДНП имеет большую поддержку избирателей, ситуация в стране очень стабильная, повлиять на неё извне очень трудно. В этом году венграми принят закон "О защите суверенитета", и иностранное финансирование оппозиционных партий уже будет преступлением.

— Это удивительно, потому что все остальные европейские страны легли под Штаты, кроме Венгрии. Почему США не могут сделать там очередной Майдан?

— Переворот в Венгрии сделать действительно очень сложно в силу того, что у коалиции "Фидес" — КДНП очень большая поддержка. Опять же, все 14 лет у власти министерство внутренних дел и спецслужбы полностью лояльны к правящей партии коалиции.

Помимо этого, если ЕС действительно активирует 7-ю статью Европейского договора, ограничит голос Венгрии в ЕС, то получится ящик Пандоры, который может привести к ещё более серьёзным эффектам, чем Brexit (выход Британии из ЕС).

— Против антироссийских санкций в ЕС голосуют одни и те же: Австрия, Венгрия, Словакия прибавилась. Нет ли какого-то нового проекта в Европе типа Австро-Венгрия плюс Вышеградские страны (Венгрия, Чехия, Словакия, Польша)?

— Есть много проектов, о которых открыто не говорят. Это и более активная роль стран Центральной Европы в рамках "Инициативы трёх морей" Польши. Это и желание Германии и Франции реформировать ЕС, чтобы были страны нескольких эшелонов по политическому весу. То есть проектов много. Но на данном этапе в контексте СВО проект может быть только один — это расширение "партии мира", куда теоретически, помимо Венгрии, могут войти Австрия, Словакия, Нидерланды. Это приведёт к перетягиванию общеевропейского мнения на сторону мирных переговоров в украино-российском конфликте.

— Что-то может случиться в Европе такого, чтобы они перестали оглядываться на США?

— Конечно. Это постоянный рост влияния правых партий, которые ориентированы на национальное строительство, развитие. Но пока что даже Венгрия очень ждёт прихода к власти Трампа на выборах в 2024 году.

— Трамп уже был у власти. Нам при нём особенно легче не становилось, да?

— Нам легче не становилось, но у венгров отношения с американцами улучшались.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы венгрия виктор орбан любовь степушова
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