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Олег Володин

Комбат проговорился о всеобщей мобилизации 28 декабря на Украине

3:33
Мир » Бывший СССР » Украина

Скандально известный комбат ВСУ Назарий Кишак заявил, что с 28 декабря на всей территории Украины начнется повальная мобилизация.

Комбат проговорился о всеобщей мобилизации 28 декабря на Украине
Фото: РИА Новости by Евгений Котенко

"С 28.12 в рамках мобилизационных мероприятий в каждом городе и области будут установлены контрольные блок-посты, мы берёмся за мобилизацию" — предупредил он.

"Ребят на фронте нужно менять. Мажоры, дети пафосных богачей, блогеры (- готовьтесь!), все кто попадутся - тоже пойдут на фронт. В нашем государстве война, без обид", — делится комбат.

Также в комментариях под своим постом в Facebook* "лютый комбат" Кишак добавил, что полиция будет проверять поддельные опеки и группы инвалидности - а то "мамы бегают спокойно в церковь, а сыновья якобы у них "сиделки".

Отметим, что Кишак — тот самый командир 48-го отдельного стрелкового батальона 72-й моторизованной бригады ВСУ, который заявлял европейским СМИ "День без мёртвых русских — это неполный день".

Украинцы уже пишут в комментариях к этой новости:

  1. Пусть представители власти вначале отправят своих "забронированных" детей на фронт;
  2. Пора бежать хотя бы куда-то (за границу), но как (границы перекрыты) и куда?;
  3. Если будут блокпосты - невозможно будет сбежать из городов и посёлков в сельскую местность, Белоруссию, Россию и ЕС.

Ранее начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ заявил в эфире "Днiпро TV", что украинцам "необходимо готовиться к тотальной мобилизации, так как 2024 год будет тяжелее, чем 2022-й и 2023-й годы вместе взятые".

Кроме того, замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая опубликовала законопроект о будущей "всеобщей и тотальной" мобилизации на Украине.

В нём меняется призывной возраст мобилизации, всех граждан (а не только мужчин) от 18 до 60 лет становят на военный учет с точным местом работы и жительства. Также в ВСУ больше не будет категории "ограниченно пригодный" — останутся только пригодные и непригодные.

И, конечно же, в законе закрепляется право ТЦК (военкоматов) вручать повестки везде — "по месту жительства, в общественных местах и на работе", причём вручать повестки будут иметь права и полицейские, и сотрудники ТЦК, и даже работодатели.

Тех же украинцев, кто успел (или успеет ещё) сбежать за границу планируют "лишать пособий или вида на жительство тех стран, где они сейчас находятся". Об этом, в частности, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Также турецкие расследователи писали на страницах Onedio, что Киев убеждает страны ЕС выдать для призыва на фронт сбежавших в Европу уклонистов. А украинские чиновники поделились планами конфисковывать у сбежавших все денежные активы, а также транспорт и недвижимость, оставшиеся на Украине.

Напоследок отметим, что главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что поддерживает "отмену отсрочки от призыва студентов, получающих второе и третье образование". Также он сообщил о "сужении круга лиц, имеющих право на отсрочку по уходу за инвалидами, и т. д."

В свою очередь, несмотря на планы тотальной мобилизации на Украине, Кремль и Минобороны России сообщили — ни второй волны частичной, ни всеобщей мобилизации в РФ не планируется.

* - соцсеть заблокирована на территории России, её владелец, компания МЕТА, признана экстремистской организацией. 

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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