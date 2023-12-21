В ЕС призвали лишить Венгрию право вето в вопросе членства Украины

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Лидеры ЕС должны срочно предпринять три шага, чтобы подготовиться к процессу расширения, считает Ник Уитни, старший научный сотрудник по вопросам политики Европейского совета по международным отношениям (ECFR). Первый шаг — приостановление права голоса Венгрии, пишет он в своем новом материале для аналитического центра.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Prava.Ru публикует перевод материала ECFR. Точка зрения автора может не совпадать с точкой зрения редакции.

На своем саммите в конце года лидеры ЕС обязали блок перейти к новому смелому этапу расширения. Они решили начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией и признать Грузию кандидатом на членство. В их выводах упоминаются Босния и Герцеговина, Северная Македония и Западные Балканы в целом. В целом, восьми соседним странам на востоке и юге в настоящее время предлагается, на определенных условиях, вступить в Европейский союз.

Этот результат стал неожиданностью, поскольку многие ожидали, что президент Венгрии Виктор Орбан наложит вето на появление этой возможности у Украины. Вместо этого он заблокировал финансовую поддержку Киева в размере 50 миллиардов евро. Остальные 26 лидеров, похоже, уверены, что смогут найти обходной путь для восстановления пакета помощи на экстренном саммите 1 февраля. Но на данный момент остается впечатление, что ЕС стремился к цели, но споткнулся о предоставлении средств. И Орбан ясно дал понять, что его обструкция программы расширения будет продолжаться. Он, очевидно, уверен как в эффективности своего вето, так и в силе своей политической позиции, без сомнения, ободренный успехами, которых сейчас добиваются правые националисты по всей Европе. Итак, возникает вопрос: не перегнул ли ЕС палку? Сможет ли он реализовать свою новую амбициозную политику — или даже сохранить ее политическую поддержку? Возобновившийся энтузиазм ЕС по поводу расширения, в конце концов, является недавним событием, корни которого все еще поверхностны.

Прокрутим назад хотя бы на пару лет: лишь немногие государства-члены стремились приветствовать страны, которые воспринимались как в той или иной степени коррумпированные, недемократичные, нелиберальные и находящиеся в состоянии конфликта [...] Расходы вызывали серьезную озабоченность, учитывая слабые показатели европейских экономик после финансового краха 2008 года, а затем из-за последствий пандемии. Более того, нападки на верховенство закона со стороны популистских правительств Польши и Венгрии указали на неспособность ЕС дисциплинировать своих членов, которые, оказавшись внутри ЕС и наслаждаясь его экономическими выгодами, предпочитают отказываться от своих договорных обязательств по таким вопросам, как свобода прессы и независимость судебной власти. Совсем недавно, в мае 2022 года, президент Эммануэль Макрон продвигал свое Европейское политическое сообщество как возможный альтернативный способ признания европейских амбиций стран-претендентов без создания издержек, политических рисков и рисков безопасности, а также угрозы самой способности ЕС функционировать, связанной с расширением.

Конечно, все изменила спецоперация России на Украине. Это, а также удивление и восторг европейцев как по поводу героического сопротивления Украины, так и по поводу их собственного сплоченного и громкого ответа [...] Столь настойчивое стремление к расширению внезапно стало общепринятым геополитическим императивом: “геостратегические инвестиции в мир, безопасность, стабильность и процветание”. Что касается тактики шантажа Орбана путем наложения вето, то в расширенном ЕС ей можно было бы помешать путем реформирования правил его работы, например, путем замены единогласия голосованием большинством голосов (разве франко-германская исследовательская группа не представила обнадеживающий отчет о том, как это могло бы сработать?).

Но устойчиво ли это смелое открытие? Последнее крупное расширение ЕС состоялось в 2004 году, в другом измерении — измерении мира, европейской уверенности в себе и надежного повышения уровня жизни. Ни одно из этих условий сейчас не применяется и, похоже, не вернется в обозримом будущем; а неуверенность в себе и недовольство отражаются в росте националистов-популистов по всему континенту (единственным недавним исключением является Польша). "Либеральные элиты" регулярно подвергаются нападкам за их пренебрежение интересами и озабоченностями собственного населения. [...]

И теперь ЕС взял на себя обязательства по курсу, стоимость которого оценивается примерно в 250 миллиардов евро, в то время как он уже должен изыскать большие деньги для перехода к "зеленой экономике" и обороны, который превратит государства–члены, которые до сих пор получали выгоду из бюджета ЕС, в чистых вкладчиков. От Германии до Франции, Испании, Нидерландов и Скандинавии это станет легкой мишенью для политиков правого толка, а также вызовет дополнительные опасения по секторам, такие как влияние вступления Украины на фермеров по всему ЕС. Успех республиканцев Трампа в удержании дальнейшей американской помощи Украине в заложниках своих собственных националистических планов придаст им еще больше смелости.

Такое поощрение, конечно, будет ничем по сравнению с политическим воздействием, если европейцы обнаружат, что следующей осенью ожидают пересмотра политики Трампа. Как будет выглядеть и ощущаться новая смелая политика расширения Европы, если через год вся ответственность за Украину будет возложена на Европу вместе с ответственностью за ее оборону (cогласно, например, подходу "перекладывания бремени" на НАТО, разрабатываемому в кругах сторонников Трампа)? Ощутим риск того, что у ЕС нет ни пропускной способности, ни денег для выполнения только что данных обещаний — даже если предположить, что политический дрейф вправо в государствах-членах не заставит их правительства уклониться от их выполнения.

Короче говоря, ЕС пошел на крупную авантюру, которая может закончиться очень плохо, особенно если Трамп вернется в Белый дом. В сложившихся обстоятельствах надеяться на лучшее будет неадекватно: ЕС должен сейчас сделать все возможное, чтобы устранить свои внутренние слабости и подготовиться к предстоящим трудным временам. Самое срочное, что она должна прекратить потакать человеку Путина в Европейском совете: пришло время приостановить избирательные права Венгрии в соответствии со статьей 7 санкций за постоянное пренебрежение ценностями ЕС. Далее, необходимо приступить к серьезным переговорам о том, какие именно реформы в функционировании блока потребуются для ЕС, насчитывающего более 30 членов. И, наконец, государства-члены должны провести срочное планирование на случай непредвиденных обстоятельств на случай того, что произойдет, если Трамп, например, выведет все сухопутные войска США из Европы. К этому списку можно было бы добавить еще много чего (и это было сделано в недавней аналитической записке ECFR).

Никто не захочет заниматься подобными проблемами. Но, каким бы удовлетворительным ни было принятие смелого и щедрого плана расширения, неспособность признать возникающие риски и принять их лицом к лицу может слишком легко закончиться потерей соседства и даже либеральной интернационалистской Европы.