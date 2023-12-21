Лидеры ЕС должны срочно предпринять три шага, чтобы подготовиться к процессу расширения, считает Ник Уитни, старший научный сотрудник по вопросам политики Европейского совета по международным отношениям (ECFR). Первый шаг — приостановление права голоса Венгрии, пишет он в своем новом материале для аналитического центра.
На своем саммите в конце года лидеры ЕС обязали блок перейти к новому смелому этапу расширения. Они решили начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией и признать Грузию кандидатом на членство. В их выводах упоминаются Босния и Герцеговина, Северная Македония и Западные Балканы в целом. В целом, восьми соседним странам на востоке и юге в настоящее время предлагается, на определенных условиях, вступить в Европейский союз.
Этот результат стал неожиданностью, поскольку многие ожидали, что президент Венгрии Виктор Орбан наложит вето на появление этой возможности у Украины. Вместо этого он заблокировал финансовую поддержку Киева в размере 50 миллиардов евро. Остальные 26 лидеров, похоже, уверены, что смогут найти обходной путь для восстановления пакета помощи на экстренном саммите 1 февраля. Но на данный момент остается впечатление, что ЕС стремился к цели, но споткнулся о предоставлении средств. И Орбан ясно дал понять, что его обструкция программы расширения будет продолжаться. Он, очевидно, уверен как в эффективности своего вето, так и в силе своей политической позиции, без сомнения, ободренный успехами, которых сейчас добиваются правые националисты по всей Европе. Итак, возникает вопрос: не перегнул ли ЕС палку? Сможет ли он реализовать свою новую амбициозную политику — или даже сохранить ее политическую поддержку? Возобновившийся энтузиазм ЕС по поводу расширения, в конце концов, является недавним событием, корни которого все еще поверхностны.
Прокрутим назад хотя бы на пару лет: лишь немногие государства-члены стремились приветствовать страны, которые воспринимались как в той или иной степени коррумпированные, недемократичные, нелиберальные и находящиеся в состоянии конфликта [...] Расходы вызывали серьезную озабоченность, учитывая слабые показатели европейских экономик после финансового краха 2008 года, а затем из-за последствий пандемии. Более того, нападки на верховенство закона со стороны популистских правительств Польши и Венгрии указали на неспособность ЕС дисциплинировать своих членов, которые, оказавшись внутри ЕС и наслаждаясь его экономическими выгодами, предпочитают отказываться от своих договорных обязательств по таким вопросам, как свобода прессы и независимость судебной власти. Совсем недавно, в мае 2022 года, президент Эммануэль Макрон продвигал свое Европейское политическое сообщество как возможный альтернативный способ признания европейских амбиций стран-претендентов без создания издержек, политических рисков и рисков безопасности, а также угрозы самой способности ЕС функционировать, связанной с расширением.
Конечно, все изменила спецоперация России на Украине. Это, а также удивление и восторг европейцев как по поводу героического сопротивления Украины, так и по поводу их собственного сплоченного и громкого ответа [...] Столь настойчивое стремление к расширению внезапно стало общепринятым геополитическим императивом: “геостратегические инвестиции в мир, безопасность, стабильность и процветание”. Что касается тактики шантажа Орбана путем наложения вето, то в расширенном ЕС ей можно было бы помешать путем реформирования правил его работы, например, путем замены единогласия голосованием большинством голосов (разве франко-германская исследовательская группа не представила обнадеживающий отчет о том, как это могло бы сработать?).
Но устойчиво ли это смелое открытие? Последнее крупное расширение ЕС состоялось в 2004 году, в другом измерении — измерении мира, европейской уверенности в себе и надежного повышения уровня жизни. Ни одно из этих условий сейчас не применяется и, похоже, не вернется в обозримом будущем; а неуверенность в себе и недовольство отражаются в росте националистов-популистов по всему континенту (единственным недавним исключением является Польша). "Либеральные элиты" регулярно подвергаются нападкам за их пренебрежение интересами и озабоченностями собственного населения. [...]
И теперь ЕС взял на себя обязательства по курсу, стоимость которого оценивается примерно в 250 миллиардов евро, в то время как он уже должен изыскать большие деньги для перехода к "зеленой экономике" и обороны, который превратит государства–члены, которые до сих пор получали выгоду из бюджета ЕС, в чистых вкладчиков. От Германии до Франции, Испании, Нидерландов и Скандинавии это станет легкой мишенью для политиков правого толка, а также вызовет дополнительные опасения по секторам, такие как влияние вступления Украины на фермеров по всему ЕС. Успех республиканцев Трампа в удержании дальнейшей американской помощи Украине в заложниках своих собственных националистических планов придаст им еще больше смелости.
Такое поощрение, конечно, будет ничем по сравнению с политическим воздействием, если европейцы обнаружат, что следующей осенью ожидают пересмотра политики Трампа. Как будет выглядеть и ощущаться новая смелая политика расширения Европы, если через год вся ответственность за Украину будет возложена на Европу вместе с ответственностью за ее оборону (cогласно, например, подходу "перекладывания бремени" на НАТО, разрабатываемому в кругах сторонников Трампа)? Ощутим риск того, что у ЕС нет ни пропускной способности, ни денег для выполнения только что данных обещаний — даже если предположить, что политический дрейф вправо в государствах-членах не заставит их правительства уклониться от их выполнения.
Короче говоря, ЕС пошел на крупную авантюру, которая может закончиться очень плохо, особенно если Трамп вернется в Белый дом. В сложившихся обстоятельствах надеяться на лучшее будет неадекватно: ЕС должен сейчас сделать все возможное, чтобы устранить свои внутренние слабости и подготовиться к предстоящим трудным временам. Самое срочное, что она должна прекратить потакать человеку Путина в Европейском совете: пришло время приостановить избирательные права Венгрии в соответствии со статьей 7 санкций за постоянное пренебрежение ценностями ЕС. Далее, необходимо приступить к серьезным переговорам о том, какие именно реформы в функционировании блока потребуются для ЕС, насчитывающего более 30 членов. И, наконец, государства-члены должны провести срочное планирование на случай непредвиденных обстоятельств на случай того, что произойдет, если Трамп, например, выведет все сухопутные войска США из Европы. К этому списку можно было бы добавить еще много чего (и это было сделано в недавней аналитической записке ECFR).
Никто не захочет заниматься подобными проблемами. Но, каким бы удовлетворительным ни было принятие смелого и щедрого плана расширения, неспособность признать возникающие риски и принять их лицом к лицу может слишком легко закончиться потерей соседства и даже либеральной интернационалистской Европы.
На приготовление новогодних кушаний не хочется тратить много времени.