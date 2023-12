Your browser does not support the audio element.

Лидеры ЕС должны срочно предпринять три шага, чтобы подготовиться к процессу расширения, считает Ник Уитни, старший научный сотрудник по вопросам политики Европейского совета по международным отношениям (ECFR). Первый шаг — приостановление права голоса Венгрии, пишет он в своем новом материале для аналитического центра.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.