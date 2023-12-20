"Я не тряпка": Зеленский пообщался с народом с плачевными выводами для Украины

6:28 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Президент Украины Владимир Зеленский провалил общение со своим народом. Его состояние неуверенности, болезни, агрессивности, суетливости, лживости отражает общее состояние Украины.

Фото: https://t.me/stranaua

"Я не тряпка"

Владимир Зеленский 19 декабря провёл пресс-конференцию для журналистов и волонтёров, которая длилась около двух часов. Текстовую трансляцию на русском языке вёл Telegram-канал "Инсайдер UA".

Президент Украины выглядел усталым, нездоровым, агрессивным (спорил с задающими вопросы), лицемерным (откровенно лгал), часто его ответы выглядели потоком слов, в которых терялся сам ответ по существу.

"У нас была другая зима. Сейчас у нас другая ситуация… Мы все живые люди, но мы живём…" — сказал он, отвечая на вопрос о возможном проигрыше в войне, учитывая текущую ситуацию.

В конечной редакции его слова перевели так, что прошлой зимой было сложнее выживать.

"Касательно поражений, что мне думать — я всё знаю…" — добавил Зеленский.

Или: "Жизнь так изменилась, что мне нужен переводчик с русского" .

Когда задавался очередной вопрос, Зеленский делал вид, что записывает его, это всегда делается для того, чтобы обдумать ответ. Его президент Украины начинал со слов "я думаю", "я считаю", "я уверен". Психологи говорят о том, что если ты уверен, то это передаётся без подобных вводных слов, потому что они подчёркивают не реальную ситуацию, а твоё личное мнение о ней.

"Я не тряпка какая-то, я защищаю интересы Украины во время войны", — заявил Зеленский, говоря о конфликте с Польшей. Это явно снижение позиции от "я не лох" и говорит об отсутствии контроля над ситуацией.

Во всём виноват Залужный

Первый же вопрос затронул насущную проблему тотальной мобилизации на Украине. Косвенно Зеленский пять раз в течение пресс-конференции обвинил главкома ВСУ Валерия Залужного во всех недостатках мобилизации. И ни разу прямо не ответил на вопрос о его судьбе.

Зеленский заявил, что "военные" хотят мобилизации ещё 500 тысяч человек, но сам он сомневается, так как "нет понимания по ротации и отпускам для действующих военнослужащих". Также президенту Украины неясен вопрос о финансировании такого призыва. На это надо 500 млрд гривен, и Зеленский пока не услышал ответа от своих профильных министров, откуда взять эти деньги.

Это явный кивок на Запад: "Давайте деньги, а не то проиграем". Но для внутренней аудитории это плохой посыл, демонстрирующий неуверенность, неспособность, неготовность, — "это военные решили, а не я, а денег нет".

Однако вся полнота власти — у Зеленского, он — верховный главнокомандующий, поэтому такая позиция будет расценена на Украине как готовность к "сливу страны" и побегу.

НАТО? "Нас туда не звали"

По военным вопросам не прозвучало никакого позитива — президент отказался называть любые военные цели на 2024 год. Призвал украинцев быть стойкими, повторяя мантру о выходе к границам 2022 года, и даже на этом не успокаиваться. Очевидно, что Зеленский настроен продолжать войну несмотря ни на что, даже на прекращение поддержки партнёров, но это выглядит уверенностью обречённого.

На вопрос о приглашении в НАТО лидер Украины ответил, что "нас не приглашают в НАТО":

"Мы никогда не получали таких предложений, это фантазия".

Опять же это явное распоряжение из Вашингтона — так отвечать, но для внутренней аудитории это означает потерю смысла борьбы "с агрессором", ведь в Конституции Украины записано, что страна стремится в НАТО, да и конфликт с РФ был создан на этом фоне.

"Так зачем тогда вы, пан президент, убили полмиллиона человек? Вы лох и тряпка", — скажут украинцы.

Побеждать с таким президентом они не будут. Впрочем и с другими тоже. Каждый последующий президент Украины был глупее и продажнее предыдущего.

По внутренним вопросам прозвучала откровенная ложь, например, о том, что помощь переселенцам увеличивается или о том, что РФ не достигла ни одного успеха на поле боя в 2023 году.

В чём же "перемога"?

Без "перемоги" нельзя было выходить на общение с народом. Какой же был позитив?

Зеленский сказал, что:

не будет утверждать законопроект о мобилизации женщин, то есть вся трескотня по этому поводу в украинских СМИ была для того, чтобы состоялась хоть какая-то "перемога";

сделаем миллион дронов в следующем году; здесь уместно вспомнить обещания о роях дронов, которые будут сопровождать летнее контрнаступление; теперь очевидно, что дроны не заменяют артиллерию и ракеты; вспомнить можно также обещание восстановить "Мрию", "построить стену" с РФ и ещё много подобных обещаний, но потенциала для этого нет;

подумает над "множественным гражданством", так как сейчас на Украине запрещено двойное гражданство.

"Многие украинцы вернутся на Украину, когда будет усилена ПВО и уменьшена помощь нашим людям в ЕС и США", — предположил Зеленский.

Завершил он опять месседжем о Залужном:

"Залужный — тоже мой представитель, как и все те, кого я назначал или кто со мной пришёл. Кому я очень благодарен, за кого стыдно. Что касается каких-то "комментов" в соцсетях, то у меня нет времени".

А нужны были слова ободрения, опоры на народ, исторические параллели, цитату надо было дать какую-нибудь из "украинских классиков". Ничего этого не было — очевидна лишь борьба за свою личную власть и собственное благополучие. Ещё раз Зеленский убедительно доказал верность мудрости о том, что каждый народ заслуживает своего лидера.

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