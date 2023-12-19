Новый нарратив США: Украина победила Россию и скоро станет Финляндией

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США выработали новый нарратив для украинской аудитории: Украина уже победила Россию, а чтобы стать процветающей западной страной, ей надо последовать опыту Финляндии.

Фото: https://ua.usembassy.gov/

"Заморозка конфликта — победа Украины"

В последнее время много звучит заявлений от западных источников, что Украина сможет продержаться "всего один год" в условиях сокращения помощи Запада.

Так, например, считает адмирал ВМС США Джеймс Ставридис. По его мнению, в случае прекращения поставок оружия ВСУ будут вынуждены оставлять территории. Однако если Запад всё же сохранит прежний уровень поддержки, то "шансы на мирные переговоры, с учётом сильной позиции Киева, сохранятся".

Ещё меньший срок для "выживания" Украины называет директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Она заявила в интервью Financial Times, что Киев сможет продержаться два месяца без финансовой помощи от Запада. Анонимный военный источник сказал CNN, что Украина сможет продержаться без помощи США и НАТО несколько месяцев, а при "наихудшем сценарии может потерпеть поражение к лету".

Такой вал публикаций в западных СМИ об угрозе поражения Украины призван подготовить украинскую общественность к мысли, что заморозка военных действий, на фоне таких мрачных перспектив, станет "победой".

Киеву нужно согласиться на "заморозку конфликта" и выставить это в качестве "победы", прямо пишет Financial Times.

"Нам нужно вывернуть изложение и заявить, что (президент России Владимир) Путин проиграл", — сказал журналисту издания бывший американский чиновник.

Байден расшифровал, в чём состоит победа Украины

Уже есть и база под эту "победу". О ней рассказал президент США Джозеф Байден на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Байден заявил, что Украина "уже победила", разгромив первоначальный план России "по подчинению Украины".

"Путин потерпел неудачу — потерпел неудачу в своей попытке подчинить Украину. Отважный народ Украины бросает вызов воле Путина на каждом шагу, опираясь на сильную и непоколебимую поддержку Соединённых Штатов и наших союзников и партнёров из более чем 50 стран в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе. И Украина выйдет из этой войны гордой, свободной и прочно привязанной к Западу", — сказал он.

И добавил, что "если только мы не уйдём".

"Победа будет означать, что Украина является независимым государством и может защитить себя. Это наша цель", — добавил президент США.

Зеленский его поддержал: "Что бы Путин ни делал, он не одержал ни одной победы. Благодаря успеху Украины, успеху в обороне, другие европейские страны, в отличие от прошлого, защищены от российской агрессии".

То есть новый нарратив такой: Украина победила, потому что сохранила независимость и "остановила агрессию России", надо, пребывая в "заморозке" только поднакопить силёнок и снова "жахнуть" по России.

Новая "морковка": Украина станет Финляндией

Некоторые ресурсы даже сравнивают "победу" Украины с "достижением" Финляндии во время Второй мировой войны, когда "героическое сопротивление финнов убедило Сталина, что завоевание всей Финляндии и превращение её в коммунистическое государство создадут больше проблем, чем того стоит".

Однако, уточняют эти ресурсы, тогда Финляндии пришлось отказаться от части своей территории и подписать договор о нейтралитете.

И делается вывод: сейчас Финляндия процветает и находится в НАТО. То же самое, мол, ждёт и Украину, только соглашайтесь на заморозку конфликта.

У России нет границ — одни горизонты

В этих западных раскладках никак не учитывается мнение РФ, а ведь президент Владимир Путин недавно сказал, что СВО будет идти, пока все её цели не будут выполнены. Он отметил, что у Украины нет будущего: ВС РФ наступают по всей линии фронта, экономика Украины находится в коллапсе, моральный дух украинцев низок.

У РФ сегодня гораздо большие цели, чем просто достичь демилитаризации и денацификации Украины, стоит задача переформатирования мирового порядка в результате поддержания антиамериканской волны в мире. Очень многие люди хотят отмстить США за годы унижений неоколониализма, хотят увидеть, как Америка потерпит неудачу и перестанет быть "мировым жандармом".

Украина не может выиграть конфликт, потому что Россия ей этого не даст. Россия сосредоточилась и адаптируется к новым реалиям, добиваясь большего с меньшими затратами, наращивает военное производство и проводит эксперимент по переформатированию умов на освобождённых территориях. Нет там угрозы партизанской войны, люди хотят жить в РФ.

Российская армия сдержала не просто ВСУ, а полноценную армию НАТО и будет развивать успех. Но есть определённый срок для завершения СВО, потому что ВПК Запада вступил в стадию переформирования и наращивает производство, а новых солдат возьмут в Прибалтике. Польше, Болгарии и т. д. А дальше видно будет.

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