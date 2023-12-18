В ЕС назвали единственный шанс для Украины

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Грядущий саммит лидеров Евросоюза во многом определит как будущее стран-участниц объединения, так и судьбу Украины, утверждают Петр Бурас и Энджелуш Морина, авторы Европейского совета по международным отношениям (ECFR). В своем новом материале для аналитического центра они утверждают, что сигнал о членстве Украины в ЕС — это, возможно, единственный шанс для Киева и исхода его конфликта с Россией.

Фото: pxfuel.com

Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. В тексте допустимы лексические замены в соответствии с требованиями российского законодательства. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Украинское контрнаступление застопорилось. Впервые с начала конфликта укореняется ощущение, что Россия, возможно, действительно побеждает. Давно приветствуемая решимость Запада поддержать Украину ослабевает. Западные Балканы кипят. А президентские выборы в Соединенных Штатах в следующем году не сулят Европе ничего хорошего. В этом контексте сроки проведения саммита лидеров ЕС 14-15 декабря могут сделать его самым значимым в новейшей истории блока.

На лидеров ЕС оказывается давление с целью начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией и согласовать пакет финансовой помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро — и им было бы хорошо посоветовать не недооценивать серьезность этих двух решений.

Они должны послать четкий сигнал президенту России Владимиру Путину о том, что его надежды переломить ход конфликта в свою пользу крайне преждевременны. Они не должны оставлять сомнений в приверженности ЕС вступлению Украины в европейский блок. И, в более широком смысле, они должны донести до европейских граждан, почему усилия по интеграции Украины и других стран являются правильными инвестициями в будущее ЕС.

Такие решительные действия необходимы как никогда. Как показывает новый опрос общественного мнения, большое число европейских граждан считают, что членство Украины в ЕС скорее подорвет (в среднем 45% опрошенных), чем укрепит (25%) безопасность Европы. Отвечая на вопрос о последствиях для их собственной страны, только 15% французов и 20% немцев ожидают, что такой шаг принесет какие-либо положительные результаты для безопасности их страны (а 39% и 47%, соответственно, считают, что результат будет отрицательным). Только в Польше явно преобладают положительные мнения (41% против 30%).

В отношении западнобалканских стран существуют столь же мрачные взгляды, и лишь немногие европейцы видят в их возможном вступлении какие-либо преимущества для безопасности ЕС (23% против 33%, считающих обратное). Результаты опроса, проведенного ECFR в шести государствах–членах ЕС (Германия, Франция, Дания, Польша, Румыния и Австрия), отрезвляют и являются предупреждением. Европейские политики постоянно повторяют, что расширение ЕС необходимо по геополитическим причинам. Но им пока не удалось привлечь европейские общества к поддержке этой точки зрения. Беспокойство по поводу того, что принятие новых членов может втянуть ЕС в конфликты, по-видимому, сильнее, чем убежденность в том, что их членство оградит Европу от российского или китайского влияния.

Тем не менее, разговор остается открытым. Большинство (в среднем 37%) граждан в шести странах, опрошенных ECFR, считают, что Украина должна иметь возможность вступить в ЕС — и это часто включает людей, которые осведомлены о негативных последствиях такого события. Похоже, что эмоциональная поддержка украинцев по-прежнему сильна и перевешивает рациональные соображения.

Настоятельная необходимость предпринять значимые шаги для достижения этой цели не может быть более очевидной. Если Украина потеряет(...) веру в надежность предложения ЕС, это будет иметь драматические последствия для Европы. Чтобы стать стабильной и предсказуемой страной, Украине необходимо одержать победу в конфликте. Ключевым показателем ее победы, однако, будет (...) обретение контроля над своим будущим как европейской, процветающей и демократической страны. ЕС — это единственный шанс Украины. Если этот шанс будет упущен, на ЕС ляжет не только ответственность, но и бремя преодоления масштабных геополитических последствий этого провала. То же самое верно и для Западных Балкан. Возможно, это самый последний момент, чтобы остановить уход этих стран в орбиту России или Китая.

Ни европейская общественность, ни многие лидеры ЕС, похоже, не осознают в полной мере серьезность этой ситуации. Они, похоже, верят, что сохранение статус-кво возможно, а дебаты об институциональной реформе представляют собой адекватный ответ на геополитические вызовы. Это неправильно и опасно. На саммите, который состоится на этой неделе, крайне важно, чтобы лидеры не уклонялись от панических высказываний и жестких решений. Они должны признать, что единство ЕС не является самоцелью, и преодолеть обструкционизм премьер–министра Венгрии Виктора Орбана, создав фонд для Украины — при необходимости, в коалиции желающих, исключая Венгрию.

Они должны начать переговоры с Украиной и Молдавией, взять на себя обязательство о необходимой военной поддержке в 2024 году и объявить, что ЕС подготовит следующий бюджет для расширения. Они также должны согласиться с тем, что двусторонние споры между государствами-членами ЕС и странами-кандидатами будут решаться вне рамок политики расширения. Это помогло бы гарантировать, что к 2028 году страны-кандидаты, которые выполнили необходимые критерии ЕС и приняли строгие условия верховенства права, будут, по крайней мере, пользоваться финансовыми и экономическими выгодами интеграции.

Нет другого способа подчеркнуть приверженность ЕС расширению как важнейшему геополитическому выбору, кроме как дать четкие обязательства Украине и другим странам-кандидатам. Четкий сигнал также необходим гражданам существующего ЕС и многим другим, кого еще предстоит убедить в необходимости расширения. Они должны осознать, что их безопасность и стабильность находятся под угрозой. Политические элиты не выиграют битву за сердца и умы с помощью проповедей. Им нужно идти своим путем.