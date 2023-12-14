В Европе рассказали об опасном последствии массовой миграции из Палестины

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Расширяющееся наземное наступление Израиля угрожает вытеснить палестинцев из сектора Газа в соседний Египет, пишет Келли Петилло, автор Европейкого совета по международным отношениям (ECFR). По ее мнению, это ухудшит и без того тяжелую гуманитарную ситуацию и рискует дестабилизировать Египет — важного партнера ЕС. Pravda.Ru публикует перевод нового материала ECFR.

Фото: openverse by alisdare1 is licensed under CC BY-SA 2.0

Продолжающаяся война Израиля в Газе подталкивает сотни тысяч палестинцев к египетской границе в Рафахе. Там беженцы ютятся в маленьких, неадекватных убежищах и распространяются болезни — Организация Объединенных Наций назвала условия “экстремальными”.

С тех пор как Израиль начал свое наступление в ответ на кровавое нападение ХАМАСА на израильские общины 7 октября, более 1,93 миллиона человек, или 85 процентов населения Газы, были насильственно перемещены, большинство из них были оттеснены на юг еще на первом этапе израильского наступления. Поскольку число погибших палестинцев в настоящее время превышает 18 600 человек, около 70 процентов из которых составляют женщины и дети, а израильские официальные лица указывают на то, что боевые действия могут затянуться на месяцы, у многих палестинцев теперь не остается иного выбора, кроме как бежать из Газы.

Но массовое перемещение из Газы в Египет является худшим сценарием как для палестинцев, так и для правительства в Каире. Многие палестинцы опасаются, что, если их вынудят вернуться в Египет, Израиль, возможно, никогда не позволит им вернуться в Газу. Около 70 процентов населения Газы сами являются беженцами, насильственно перемещенными из современного Израиля во время Накбы 1948 года (исход около 725 тысяч палестинских арабов вследствие Арабо-израильской войны и Шестидневной войны. — Ред.). Что касается Египта, то у него мало возможностей и политической воли для приема большого числа палестинских беженцев, что чревато дестабилизацией ситуации в стране и может иметь далеко идущие последствия для европейских партнеров Египта.

С 7 октября намерение Израиля вытеснить палестинцев из Газы стало очевидным: в просочившемся докладе израильского министерства разведки от 13 октября содержался призыв к “эвакуации гражданского населения из Газы на Синай”. Затем, в конце октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху безуспешно призывал Францию, Германию и Великобританию оказать давление на Египет, чтобы тот принял беженцев из Газы. Ранее в этом месяце Нетаньяху, как сообщается, поручил министру стратегического планирования и ближайшему помощнику Рону Дермеру изучить способы обеспечения “массового бегства [палестинцев] в европейские и африканские страны”. Нынешний крайне правый министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, экс-министр разведки Гила Гамлиэль, бывший посол в Соединенных Штатах Дэнни Аялон и бывший глава службы национальной безопасности Гиора Эйланд также выступали за такой исход: все их предложения предусматривают перемещение палестинцев в Египет и за его пределы. Некоторые также предлагают создать палаточные городки в Египте, что в конечном итоге приведет к строительству городов для постоянного проживания палестинцев.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси решительно отверг любой сценарий, ведущий к принудительному переселению жителей Газы на Синайский полуостров. То же самое сделали и США. Однако в частном порядке сообщалось, что египетское правительство обдумывает предложение США списать долг Египта в размере 160 миллиардов долларов в обмен на размещение 100 000 беженцев из Газы. В октябре Белый дом обратился к конгрессу с просьбой о дополнительном финансировании “для удовлетворения потенциальных потребностей жителей Газы, бегущих в соседние страны”.

Но есть серьезные сомнения в способности Египта принять палестинских беженцев, даже если бы он захотел — или был вынужден — сделать это. В стране проживает около 9 миллионов беженцев и мигрантов из более чем ста национальностей. Где-то от 70 000 до 135 000 составляют палестинцы, большинство из которых прибыли в результате Накбы в 1948 году и последующей войны между Израилем и арабскими государствами в 1967 году. Палестинские беженцы живут в правовой неопределенности, поскольку им отказывают в статусе беженца как Агентство Организации Объединенных Наций для помощи пострадавшим и организации работ, которое не действует в Египте, так и Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев, мандат которого не распространяется на палестинцев. Это превратило их в “невидимое” население, предоставленное самим себе через неформальные сети и подключение к существующим социальным структурам. Это означает, что у Египта мало возможностей принять палестинцев.

У Египта также есть серьезные политические проблемы и проблемы в сфере безопасности. Правительство может столкнуться с массированной негативной реакцией, если будет сочтено, что оно способствует еще одной Накбе. Кроме того, ХАМАС имеет прочные идеологические связи с "Братьями-мусульманами" (признана в России террористической организацией. — Ред.), которых Сиси жестоко подавил в Египте после военного переворота против президента-исламиста Мухаммеда Мурси. Сиси (президент Египта. — Ред.), возможно, опасается, что приток палестинцев в Египет, многие из которых потенциально являются членами ХАМАС, может возродить "Братьев-мусульман" в стране.

Прибытие потенциально сотен тысяч — если не миллионов — палестинцев также может дестабилизировать ситуацию на Синайском полуострове, где египетская армия с 2013 года сражается с вооруженными группировками, связанными с "Исламским государством" (ИГ, запрещенная в России международная террористическая организация. — Ред.). Значительное число беженцев, лишенных каких-либо социально-экономических и политических перспектив, также служило бы постоянным источником пополнения вооруженных группировок, подпитывая повстанческие движения на Синае, в Газе и вдоль египетско-израильской границы.

На фоне нынешней угрозы перемещения палестинцев контрольно-пропускной пункт Рафах был в основном закрыт, что позволило выбраться лишь нескольким раненым палестинцам и лицам с двойным гражданством. Но военное продвижение Израиля дальше на юг может ухудшить ситуацию в Рафахе. Столкнувшись с критической гуманитарной ситуацией на своей границе с наступлением зимы, Египет может быть вынужден под влиянием сочетания экономического и международного давления открыть свой контрольно-пропускной пункт в Рафахе. Катастрофические гуманитарные условия в Газе также могут не оставить палестинцам иного выбора, кроме как прорваться в Египет, как это произошло в 2008 году, когда в ответ на продолжающуюся израильскую блокаду Газы ХАМАС разрушил части пограничного заграждения Рафах, позволив десяткам тысяч палестинцев ворваться в Египет.

Внезапное, значительное увеличение численности в нестабильном, засушливом и относительно неразвитом районе ухудшило бы и без того тяжелую ситуацию с безопасностью и могло бы подтолкнуть крайне уязвимых жителей Газы к попытке опасного морского путешествия в соседнюю Европу. Эта перспектива уже побудила Европейскую комиссию ускорить переговоры с Каиром по новому миграционному соглашению, чтобы предотвратить растущую миграцию в Европу. Это следует за предыдущим предложением ЕС в размере 21 млн евро Египту принять беженцев из Судана, чтобы предотвратить их попадание в Европу. Здесь египетское правительство могло бы сделать то, что Марокко, Тунис и Турция делали раньше, и использовать угрозу дальнейшей миграции в Европу, чтобы добиться от Европы дополнительных уступок для решения проблемы ухудшающейся внутренней экономической ситуации.

Вместо того чтобы искать соглашения с Египтом, чтобы предотвратить бегство беженцев к своим берегам, европейцам следует работать над мобилизацией более широкого международного сообщества для обеспечения того, чтобы палестинцы могли безопасно оставаться в Газе при адекватной гуманитарной поддержке. На данный момент ЕС выделил более 100 миллионов евро на гуманитарную помощь Газе, но большая часть этой суммы застряла на египетской стороне границы. Европейцы должны сделать больше для обеспечения того, чтобы эта помощь действительно доходила до нуждающихся в Газе. Чтобы оказать поддержку палестинцам и гарантировать, что помощь не будет использована ХАМАС, европейцы могут воспользоваться своим опытом оказания поддержки местному населению в странах, контролируемых вооруженными субъектами, таких как Сирия и Йемен, а также своими партнерскими отношениями с нейтральными гуманитарными организациями.

Еврокомиссия заявила, что выступает против любого насильственного перемещения палестинцев в Египет. Этого недостаточно, чтобы избежать катастрофических последствий для палестинцев и потенциально дестабилизирующего воздействия на Египет, учитывая угрозу возрождения исламистских группировок, таких как "Братья-мусульмане", и Европу, учитывая настоятельную необходимость остановить миграцию. Даже увеличивая свою гуманитарную поддержку палестинцам в Газе, европейцы должны выступать против расширения наземного наступления Израиля на юге и добиваться прочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Обещая увеличить объем гуманитарной помощи в условиях нынешней войны, мы рискуем мало что сделать, если военная кампания продолжит угрожать гражданскому населению, гуманитарная помощь будет уничтожена, а большинство пограничных переходов останутся закрытыми.