В ЕС обвинили Россию в подрыве демократии Молдавии

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Россия якобы продолжает попытки вмешательства во внутренние дела Молдавии и подрывает демократические процессы страны, в частности, влияет на выборы, убежден Эндрю Уилсон, старший научный сотрудник по вопросам политики Европейского совета по международным отношениям (ECFR). В своем новом материале для аналитического центра Уилсон пытается выявить российское влияние в Молдавии и дает советы европейским чиновникам о том, как помочь Кишиневу.

Фото: Openverse by Arenamontanus is licensed under CC BY 2.0

Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. В тексте допустимы лексические замены в соответствии с требованиями российского законодательства. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Недавние местные выборы в Молдавии столкнулись с беспрецедентным уровнем вмешательства России. В преддверии президентских выборов в следующем году ЕС должен помочь Молдавии противостоять этим угрозам, пока не стало слишком поздно.

На местных выборах в Молдавии в прошлом месяце беспрецедентное вмешательство России попыталось нанести ущерб демократическому процессу в стране. Это бросает тревожную тень на президентские выборы в Молдове, которые состоятся осенью 2024 года: неспособность вовремя отреагировать на российскую угрозу не только поставит под угрозу безопасность Молдавии и восточного соседа Европы; это также может привести к эрозии демократии в стране, которая завершила 94 процента процесса вступления в Европейский Союз, в результате чего европейское будущее Молдовы висит на волоске.

Вопреки партиям, поддерживаемым Россией, дезинформации и подкупу избирателей, правящая Проевропейская партия действия и солидарности (PAS) довольно успешно выступила на местных выборах, набрав более 40% голосов и 32% мест в мэрии. Несмотря на это, партии не удалось победить ни в одном из 11 основных муниципалитетов. А в столице, Кишиневе, был переизбран соперник PAS Ион Чебан, который, несмотря на свою проевропейскую риторику в преддверии выборов, имеет связи с российскими сетями влияния и в прошлом открыто высказывался пророссийски.

Успех оппозиционных кандидатов не обошелся без посторонней помощи. По словам начальника службы безопасности Молдавии, усилия России по “дестабилизации” обошлись в 55,45 миллиона долларов. В ответ Молдавия была вынуждена играть в прятки, запрещая одну богато финансируемую пророссийскую партию за другой. Эти партии также часто сотрудничают с местными олигархами, которые сколотили свое состояние до прихода PAS к власти. Первый запрет был наложен на пророссийскую партию "Шор" в июне, после того как ее лидер и беглый олигарх Илан Шор, проживающий в Израиле, был заочно приговорен к 15 годам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег.

Всего за два дня до выборов власти также запретили ее переименованную преемницу, партию "Шанс", спустя несколько часов после того, как молдавские официальные лица обвинили Шора в том, что он помог направить 50 миллионов евро на покупку голосов и подстрекательство к антизападным протестам с помощью российской дезинформации о стоимости экономической политики PAS, требованиях к вступлению в ЕС и молдавском законодательстве. Люди из "Шанса" смогли выстоять независимо, в то время как некоторые переехали в третий дом в Партии возрождения, которая также имеет тесные связи с "Шор".

СМИ, принадлежащие олигархам, также продолжают появляться. Лицензии шести телеканалов, принадлежащих Шору или связанных с ним, были приостановлены в декабре прошлого года за дезинформацию, а в октябре был заблокирован доступ к более чем 20 веб-сайтам, управляемым Россией. Между тем, в Facebook (соцсеть запрещенная в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и также запрещенной. — Ред.) появилось фейковое видео, на котором президент Молдовы Майя Санду объявила о своей отставке за два дня до выборов и призвала Кишинев проголосовать за шорского кандидата. Видео было продано за 2000–2500 евро, и его посмотрел один миллион пользователей.

Огромные суммы российских денег, использованные на этих выборах, выходят далеко за рамки мелкого подкупа избирателей, к которому привыкла Молдова, известного как макароны или "гречка" ("гречка", подразумевающая бесплатную еду). На этих выборах "наличные мулы" и банковские карты, выпущенные в Дубае, использовались для получения более крупных сумм для подкупа избирателей и оплаты кандидатов. Санду даже обвинила Россию в отправке молдаван в Москву самолетом через Армению, заявив, что "каждый из этих людей принесет [обратно] по 10 000 евро" в обмен на голоса.

В мае ЕС ввел санкции против Шора, беглого олигарха Влада Плахотнюка и пяти других молдаван, обвинив их в "дестабилизации, подрыве или угрозе суверенитету и независимости Республики Молдова". А в феврале официальные лица США и ЕС предупредили Санду о планах России дестабилизировать и даже свергнуть ее правительство.

Но в преддверии ключевого решения о вступлении Молдавии на заседании Европейского совета 14-15 декабря ЕС мог бы сделать больше, чтобы признать огромное давление, под которым находится страна, и высокие ставки на предстоящих президентских выборах, которые может изменить свой проевропейский курс. Европейцы должны понять, что поддержка Молдавии в борьбе с российским вмешательством является срочной и требует вмешательства. Что касается Молдавии, то у страны больше возможностей, чем она может подумать, в защите от российской угрозы и сохранении своей демократии.

Во-первых, ЕС должен поддержать Молдавию в прямой борьбе с поддерживаемыми Россией олигархами. Шор — осужденный преступник. Он не был бы приемлемым политическим игроком ни в одной стране. Запад должен помочь Молдавии подтолкнуть Израиль либо к экстрадиции, либо к эффективным действиям против его круга и отмывания денег. У России могут быть более сильные рычаги влияния, но Молдова имеет некоторое влияние на Израиль, не в последнюю очередь через молдавских рабочих , в которых нуждается израильская экономика. Параллельно ЕС должен расширить санкции и включить в них помощников Шора и его подставные компании, через которые он контролирует медиаресурсы в Молдавии.

Во-вторых, несмотря на наличие большей части необходимого законодательства по борьбе с отмыванием денег, Молдавии следует более жестко его использовать. Это проще, чем пытаться остановить физический поток денег; хотя Молдавия должна продолжать делать то, что может. Молдавия могла бы извлечь выгоду из копирования более жестких режимов в различных странах ЕС в отношении того, сколько партии и кандидаты могут тратить на выборы, а также в финансировании иностранных агентов при эффективном аудите. Декларации о богатстве политиков должны строго соблюдаться. Чтобы поддержать это, ЕС должен помочь в наращивании правоохранительного потенциала Молдовы путем увеличения финансирования Миссии партнерства ЕС в Молдавии (ПМЕС), особенно потому, что эти законы часто принимаются для удовлетворения требований вступления в ЕС.

[...] В мае Санду объявила о создании нового Национального центра информационной защиты и борьбы с дезинформацией, которому ПМЕС могла бы оказать дополнительную поддержку как в плане обучения, так и в виде денег. Но когда дело доходит до средств массовой информации, ключевой слабостью Молдавии является ее относительный размер; Независимая медиаиндустрия страны слишком мала, чтобы заполнить вакуум, образовавшийся в результате закрытия наиболее проблемных СМИ, поддерживаемых Россией. Вместо этого ускоренным способом эффективного противодействия российской пропаганде в преддверии выборов осенью 2024 года должно стать расширение медиа-партнерства с ее более крупными соседями, Украиной и Румынией. Совместные проекты с Украиной могут быть ориентированы на русскоязычных. [...] Также можно сделать больше для разработки контента румынских каналов для Молдовы и добавления отдельных станций. Моделью для обеих групп совместных предприятий может быть обмен общими новостями наряду с местным культурным контентом; как, например, с вещанием в Уэльсе в Соединенном Королевстве.

На декабрьском заседании Европейского совета крайне важно, чтобы ЕС дал Молдавии положительный сигнал, чтобы показать, что попытки России подорвать ее демократию не помешают ей поддержать вступление Молдовы в ЕС. Принятие активных мер против российского вмешательства перед президентскими выборами 2024 года является решающим шагом в обеспечении будущего демократии Молдовы и безопасности восточного соседа Европы.