Законопроект о помощи Украине не прошел голосование в Сенате США. Что это значит для Киева?

5:49 Your browser does not support the audio element. Мир

Сенат США отказался вынести на процедурное голосование проект закона, согласно которому из американского бюджета будет выделено более ста миллиардов долларов на поддержку Украине, Израилю и Тайваню. Pravda.Ru разбирается в произошедшем и беседует с экспертами о том, что могло стать фоном для такого решения и что это значит для Украины.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

Спорная инициатива

Искомый законопроект предполагает выделение 106 миллиардов долларов трем ранее упомянутым странам, причем большая часть этих средств (61 миллиард долларов) предназначался Киеву.

Демократическая партия США предложили коллегам прекратить дебаты и поставила на голосование вопрос о том, стоит ли переносить эту инициативы в статус рассматриваемых законопроектов. Чтобы законопроект получил такой статус, в пользу решения должны высказаться не менее 60 законодателей. В результате "за" выступили 49 членов Сената, против — 51, сообщают РИА Новости.

Комментируя результаты голосования, советник президента США Джо Байдена по вопросам безопасности Джейк Салливан вновь призвал законодателей поддержать инициативу. Салливан подчеркнул, что ставки слишком высоки, и нельзя держать "в заложниках" финансирование Киева.

"Ставки слишком высоки, а последствия слишком серьезны, чтобы позволить меньшинству в конгрессе удерживать финансирование Украины в заложниках", — говорилось в заявлении Салливана, которое распространил Белый дом.

Политический сдвиг

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков, реагируя на результаты голосования, заявил, что ключевым вопросом для лоббирования поддержки Украины является проблема укрепления южных границ США. Он заметил, что ситуацию можно рассматривать как фактор политического шантажа со стороны Республиканской партии США.

"Для них это возможность показать свою силу и влияние перед выборами. Это повод шантажировать администрацию Байдена, заставить ее пойти на серьезные уступки. Для правых республиканцев, идущих за Трампом, это еще и способ как можно дольше держать финансирование Киева в подвешенном состоянии, чтобы затем заняться сокращением этой помощи или вообще поставить ее под вопрос. Следует учесть и то, что новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон во многом зависит от сторонников Трампа в конгрессе", — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Особое внимание Пушков обратил и на то, что республиканцы делают "немыслимое", а именно блокируют финансирование Израиля. Именно это, по мнению российского сенатора, сигнализирует о "драматическом сдвиге политических координат в США".

На "провал" проекта отреагировали и в Министерстве иностранных дел РФ. Так, официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что намерение Вашингтона и Киева совместно производить оружие — это "компенсация" за неудавшуюся попытку лоббировать законопроект о помощи Украине.

"В компенсацию за провал в сенате. Тему "поддержки Украины" определенная часть политической власти в США держит на плаву, иначе весь проект развалится", — сказала Захарова в беседе с "Известиями".

Причина отказа

Андрей Суздальцев, политолог, эксперт по странам СНГ, в интервью Pravda.Ru назвал причину, по которой голосование в Сенате стало провалом для Украины.

"Это вовсе не касается самой Украины. Но касается только частично, потому что действительно есть проблема, что предыдущие вложения в Украину оказались провальными, даже при условии того, что большая часть этих выделяемых денег остается в американской экономике, расходуется в американской экономике и расходуется на расширения производства оружия американскими корпорациями. Но отчитываться нечем. И здесь проблема не только республиканцев, которые используют украинский кейс против демократов. И есть недовольство среди демократов, которые понимают, что ситуация затягивается и Украина превращается в черную дыру. И именно по этой внутриполитической причине не дали даже выступить на отдельном (неразб) Зеленскому, который сейчас только что был в Вашингтоне. Это проблема внутренняя в большей степени. Но в немалой степени провал ВСУ, вообще дискуссия тоже сказывается негативно вокруг этих выделяемых денег, которые считаются просто пропащими, называется "неэффективным вложением". Поэтому это вопрос американской политической жизни", — заключил специалист.

Лазейка Киева

Об альтернативных способах выражения поддержки Украине со стороны США в беседе с Pravda.Ru рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. В качестве одного из таковых Кортунов выделил вхождение Украины в состав НАТО.