Your browser does not support the audio element.

Сенат США отказался вынести на процедурное голосование проект закона, согласно которому из американского бюджета будет выделено более ста миллиардов долларов на поддержку Украине, Израилю и Тайваню. Pravda.Ru разбирается в произошедшем и беседует с экспертами о том, что могло стать фоном для такого решения и что это значит для Украины.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.