Тайвань стал новой болевой точкой США вместе с Украиной и Израилем

8:31 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Дальний Восток

Пару недель назад завершился саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, проходивший в Сан-Франциско.

Фото: https://www.google.ru/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flenta.ru%2Fnews%2F2022%2F05%2F26%2Fusharpoon%2F&psig=AOvVaw22BkFa9ZS3xO8AyaN6RXFA&ust=1665071247636000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjRxqGAoTCIDanfe3yfoCFQAAAAAdAAAAABCGAQ

Его основным событием стала встреча генсека ЦК КПК, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джозефа Байдена.

Основными темами для их обсуждения стали вопросы торговли в регионе, рост цифровых активов, укрепления дружеских отношений между членами-участниками саммита и выработка общей финансовой политики.

Для Пекина, и Вашингтона это была открытая возможность наладить взаимоотношения, сильно испорченные после посещения Тайваня спикером нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси в 2022 году.

Тайвань для Пекина — больная тема, имеющая глубокие исторические корни. Они произрастают из гражданской войны между Компартией Китая и Гоминданом (руководящей до недавнего времени партией на Тайване).

И Пекин не раз обозначал свою позицию: китайско-тайваньские отношения это внутренний конфликт двух частей одного государства. Так, недавно, в очередной раз глава МИД КНР в разговоре с госсекретарем Энтони Блинкеном потребовал от США прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая.

Тайвань с 1954 года является одним из основных союзников США в регионе (наравне с Японией).

Ещё в первый кризис в Тайваньском проливе США поддержали Китайскую Республику (далее — Тайвань) военно-морским флотом.

Ныне Байден, конечно, высказывался на встрече о концепции "одного Китая" хотя бы без отрицания:

"Воссоединение возможно, но исключительно мирное… Я не собираюсь менять эту точку зрения".

Вот только в представлении Вашингтона этот "единый" Китай будет под руководством Китайской компартии? Или он хочет, чтобы, вернувшись с острова, партия Гоминдан и её сторонники, начали переделывать страну под себя?

Министерство иностранных дел КНР и председатель Си неоднократно заявили:

"Американская сторона должна прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение…".

Но этого, скорее всего, в ближайшее время не предвидится. США заявили, что вроде бы в Сан-Франциско о чём-то договорились. Но многие политологи сходятся во мнениях: принципиальные причины конфликта из-за Тайваня не устранены и никуда не денутся.

Американские мотивы для драки

США заинтересованы в обороне Тайваня по причинам чисто военно-экономическим:

— во-первых это хоть и небольшой, но рычаг давления на КНР по принципу "разделяй и властвуй". Группировка американских вооружённых сил на острове в данный момент насчитывает чуть больше 50 человек. Вроде бы совсем мало, и это официальные советники. Но вооруженные силы Тайваня, полностью зависят от военных поставок США, и ПВО острова входит в общую систему ПРО на Тихом океане. Также на острове есть законсервированные базы и стоянки для военных кораблей. То есть в случае необходимости, перебросить туда массу войск и авиацию в течении нескольких дней не составит большого труда.

— во-вторых, по заявлению главы американского Минторга Джина Раймондо, остров является поставщиком до 90% микроэлектроники и полупроводников в США. Буквально КАЖДАЯ ракета, система автоматизированного управления, ЭВМ, почти 80% гражданского сектора электроизделий (гаджетов, микросхем) зависят от поставок с Тайваня. Даже чипы процессоры Nvidia — знаменитый бренд США — как отметил тот же Раймондо.

"Все до одного производятся на Тайване… Полагаю, мне не нужно объяснять кому-либо… какие риски сопряжены с Тайванем или Китаем", — высказался он.

Вашингтон ни в коем случае ни позволит "вернуть" остров в состав КНР. Тогда материковой Китай станет монополистом в сфере микроэлектроники и полупроводников.

И это заставляет задуматься вот над чем:

Китай — вторая (а кое в чём и первая) экономика мира. Траты на оборону у него занимают второе место после США и вполне сопоставить с тратами половины блока НАТО (до 15% от суммы всех мировых расходов)

Давно уже военный флот Китая по количеству крупных кораблей не уступает флоту США.

Уже лет пять как китайские Военно-морские силы обзавелись подводными лодками последнего поколения. Не так давно КНР представили стратегический подводный атомоход, с элементами системы шумоподавления, аналогичных тем, что стоят на лучших образцах АПЛ ВМФ России и ВМС США. Были введены в строй новые системы обнаружения, как в системе ПВО, так и противолодочные средства (сеть глубинных датчиков названных "Великая подводная стена"), способные обнаружить подводные лодки третьего поколения типа "Огайо" и подводные лодки четвёртого поколения типа "Вирджиния".

Сама производственная база у КНР расширена. Количество учений в Южно-Китайском море и на Тихом океане возросло в разы. В том числе это и совместные учения с ВМФ России.

В качестве ответных мер США (и НАТО) развернули на Тихом океане дополнительные силы обнаружения и стали проводить с Тайванем и Японией совместные учения.

Только за ноябрь и октябрь эсминцы Тихоокеанской группы ВМС США нарушали водные границы КНР несколько раз.

Такие активные приготовления могут привести как к разрядке, так и к эскалации на Тихом океане.

Китай асимметричными действиями может просто истощить военные ресурсы США и занять остров без особых усилий. А могут вспыхнуть и полноценные боевые действия.

Наравне с помощью Израилю и Украине в конгрессе США рассматривается пакет помощи Тайваню.

Идёт борьба вокруг нескольких болевых точек: помощи Израилю, продолжения вливаний ресурсов в Украину или же начала накопления оружия на случай боевых действий с Китаем.

И Китай пока переигрывает США, которые увязли в Израиле и на Украине, постепенно подготавливая почву для "возвращения" Тайваня в лоно единого государства.

Перед началом предвыборной гонки это просто оплеуха для демократов. Ведь получается, что республиканцы в вопросах Тайваня и пока по вопросам Украины держат большее хладнокровие. Хотя и могут начать перетягивать политическое "одеяло" на себя.

Перспективы

Сам по себе Тихий океан большой, но в случае эскалации будут втянуть другие страны. В том числе Япония и Южная Корея.

Для Японии, которая является вторым крупным союзником США в регионе, вся эта возня вокруг острова может стать очень болезненной.

Во-первых, она испортит окончательно отношения с Китаем и КНДР (и, скорее всего, с Россией).

Во-вторых, как отметил бывший генерал Сил самообороны Японии Коитиро Бансё в интервью изданию Nikkei Asia:

"…Япония станет единственной страной, которая может служить воротами для международного сообщества, что позволит осуществлять поставки Тайваню для самообороны… Филиппины, скорее всего, не возьмут на себя такую роль, а Австралия или Гавайи находятся слишком далеко…".

При этом генерал не исключает, что Японии придётся принять какое-то количество беженцев (как и Южной Корее). Это может спровоцировать гуманитарный кризис на Японских островах: нехватку еды, истощение экономики, рост бандитизма. Что-то подобное уже было в истории Японии, когда толпы беженцев хлынули в страну из-за корейской гражданской войны, и во время вторжения США во Вьетнам).

Кризис вокруг острова Тайвань имеет вполне реальные пути развития как в полномасштабную войну США против Китая (что, впрочем, маловероятно), так и в вялотекущий региональный конфликт с демонстрацией силы с обеих сторон.

Пока же сохраняется хрупкий, но баланс.