НПО Черногории призвали правительство осудить Израиль

9:53 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Балканы

Продолжающееся уже третий месяц кровавое противостояние между палестинским радикальным движением ХАМАС (аббревиатура, означающая по-арабски "Исламское движение сопротивления", а образовавшееся слово "хамас" в свою очередь переводится как "энтузиазм, усердие") практически с самого начала вызывает в мире противоречивую реакцию. Дошло даже до прямого конфликта между генеральным секретарём ООН Гутерришем и представителем Израиля в этой организации из-за возмущения ооновца по поводу большого количества убитых детей в Газе.

Фото: m.fishki.net

Понятно, что в мире сразу же осудили нападение ХАМАС на города, мирных жителей Израиля. Но одновременно несоразмерные действия израильской армии ЦАХАЛ привели к многочисленным жертвам среди простых людей и, особенно, детей. Понятно и то, что исламский мир в большинстве своём выразил солидарность с палестинцами, в первую очередь в секторе Газа, который фактически стал уже давно охраняемой зоной, размером 10 на 50 км. Огромная арабская и мусульманская диаспора в Европе регулярно проводит манифестации протеста, власти в государствах ЕС всерьёз опасаются всплеска радикального экстремизма. Израиль отмечает рост антисемитских настроений в мире, даже в США, которые всегда были верным союзником еврейского государства.

На Западных Балканах также отреагировали на вспышку насилия на Ближнем Востоке, осудив действия ХАМАС. Не обошлось, правда, без дипломатических разборок и недоразумений, например, в Хорватии. Там посол Израиля в Загребе высказал порицание из-за показавшихся ему слов официальных лиц с осуждением военных действий в Газе.

Премьеру Андрею Пленковичу пришлось извиняться за неправильно истолкованные фразы и заверять Израиль в солидарности. Но одновременно экстравагантный и обычно излишне говорливый президент Хорватии Зоран Миланович не постеснялся заявить, что, мол, Израиль "потерял его симпатии" из-за бомбардировок Газы. Он считает, что "право на оборону не подразумевает месть и убийства гражданских лиц". Такая, вот, солидарность!

Проблемы Газы и военных действий в секторе не обошли и маленькую Черногорию. Неправительственные организации недавно обратились к правительству страны "публично и недвусмысленно осудить политику Израиля в Палестине". НПО также высказались за то, чтобы правительство прекратило военное сотрудничество с Израилем, в том числе расторгло договоры о закупке оружия и военной техники и воздержалось от заключения аналогичных договоров в дальнейшем. Организации потребовали поддержать команду адвокатов, которая подала иск против Израиля в Международный уголовный суд.

НПО подчёркивают, что у любого государства должны быть одинаковые стандарты в вопросах нарушений прав человека и гуманитарного права.

"Принимая во внимание, что ООН в своей резолюции осудила военную агрессию России против Украины и преступления против мирного населения в Сребренице, Черногория показала, что она твердо стоит на стороне международного права, гуманитарных ценностей и борьбы за права человека всех, поэтому к Израилю должны быть применены равные стандарты".

НПО заявили, что вступление в Европейский союз находится среди основных приоритетов нынешнего правительства, а важной составной этого процесса является Глава 23 — судебная система и основные права. По их словам, ряд положений в главе 23 касаются правосудия в делах о военных преступлениях и основных прав человека.

Черногория, заявили в НПО, не должна ограничивать борьбу за эти принципы на своей территории, но должна указывать на несправедливость во всем мире.

"После эскалации насилия 7 октября, в котором погибло около 1200 израильтян, мы наблюдаем неизбирательные бомбардировки мирных жителей в секторе Газа Израилем в беспрецедентных масштабах", — говорится в обращении НПО.

В обращении говорится, что в результате нападений израильская армия убила более 15 тысяч мирных жителей, а 1,7 миллиона человек в Секторе Газа были вынуждены покинуть дома и временные убежища. В израильских атаках, как убеждены в НПО, наиболее частыми целями являются гражданские объекты — школы, больницы, жилые дома, церкви, мечети, здания, используемые гуманитарными организациями, и другие объекты, которые защищены международным правом и не представляют собой законную военную цель.

Они заявили, что, помимо военных ударов израильских вооруженных сил, сектор Газа также сталкивается с нехваткой продовольствия, питьевой воды, электроэнергии и продуктов питания.

"Это приводит к гибели гражданского населения, особенно тех, кто находится на жизнеобеспечении в больницах, в том числе новорожденных", — отметили в НПО.

По их словам, такие условия грозят спровоцировать эпидемию инфекционных заболеваний и ухудшить состояние людей с уже имеющимися заболеваниями.

"Хотя Израиль отстаивает свою позицию в отношении борьбы с ХАМАС, этот подход не может быть направлен на гражданские объекты, а также затрагивать Западный берег, который ХАМАС не контролирует", — заявили в НПО.

По их словам, палестинцы на Западном берегу, который все еще находится под военной оккупацией Израиля, также сталкиваются с проблемами с поставками энергии, продуктов питания, а также с фатальными физическими столкновениями и необоснованными арестами со стороны военных и полиции.

"Палестинцы на Западном берегу находятся под постоянным давлением нелегальных поселенцев, которые насильственно отбирают землю у арабов при поддержке правительства Израиля",- говорится в заявлении.

Общественные организации Черногории напомнили, что действия Израиля недавно осудил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. НПО заявили, что военная практика Израиля якобы "направлена на этническую чистку и преследование жителей Палестины". Практика Израиля в отношении палестинцев

"представляет собой грубое нарушение ряда международно-правовых актов, таких как Женевские конвенции, Конвенция о предотвращении и наказании преступлений геноцида, Конвенция ООН о правах ребенка, а также многие другие правовые акты, гарантирующие защиту основных прав человека", — говорится в обращении общественных организаций.

Они подчеркнули, что эти международно-правовые документы были ратифицированы Черногорией и Израилем и, таким образом, они обязались не только соблюдать их, но и продвигать принципы, лежащие в основе международного права.

Как пишут в прессе в Подгорице, Черногория в мае этого года подписала внушительный контракт на закупку минометов и вспомогательного оборудования с израильской компанией Elbit systems". Стоимость этого контракта, по разным оценкам, составляет около 20 миллионов евро.

"Этим актом налогоплательщики Черногории поддерживают военно-промышленный комплекс Израиля и их преступления в секторе Газа и на Западном берегу", - говорится в заявлении НПО.

По их словам, Израиль открыто отверг многочисленные резолюции Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе самую последнюю, принятую подавляющим большинством членов Организации (121 государство), включая Черногорию, и которая призывает к немедленному прекращению огня и разрешению доставки гуманитарной помощи в Газу.

Среди организаций, которые направили запрос правительству — Центр развития неправительственных организаций, Гражданский альянс, Центр прав женщин, Молодежная инициатива по правам человека, Общество Черногорско-Палестинской дружбы, Ассоциация развития гражданского общества и многие другие.

Без сомнений, что подобный массовый демарш общественных структур гражданского общества Черногории свидетельствует о высокой степени озабоченности происходящим в секторе Газа и теперь уже на Западном берегу р. Иордан. Видимо, правительству всё же придётся принять этот протест к сведению и, возможно, сделать определённые выводы. В то же время власти Черногории, по понятным причинам, в значительной степени зависят от мнения Европы и Америки, где пока не имеют чёткого представления о тактике поведения в отношении Израиля и военной операции против ХАМАС.

Примечательно, что в той же Европе имеют опыт осуждения Израиля за предыдущие акции против палестинцев в Газе, например, в 2008–2009 годах. Тогда ряд государств — Великобритания, Бельгия, Швейцария даже пытались призвать к ответственности бывшего министра иностранных дел Израиля Ципи Ливни, грозя ей арестом и судом.

Во многом схожей позиции придерживалась и Швеция. Однако практических результатов все эти потуги не имели, а сама Ливни выражала готовность "предстать перед судом", чтобы доказать правоту своего государства.

В любом случае, власти Черногории получили достаточно серьёзный сигнал от гражданского общества своей страны, что само по себе вряд ли можно игнорировать.