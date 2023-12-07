Продолжающееся уже третий месяц кровавое противостояние между палестинским радикальным движением ХАМАС (аббревиатура, означающая по-арабски "Исламское движение сопротивления", а образовавшееся слово "хамас" в свою очередь переводится как "энтузиазм, усердие") практически с самого начала вызывает в мире противоречивую реакцию. Дошло даже до прямого конфликта между генеральным секретарём ООН Гутерришем и представителем Израиля в этой организации из-за возмущения ооновца по поводу большого количества убитых детей в Газе.
Понятно, что в мире сразу же осудили нападение ХАМАС на города, мирных жителей Израиля. Но одновременно несоразмерные действия израильской армии ЦАХАЛ привели к многочисленным жертвам среди простых людей и, особенно, детей. Понятно и то, что исламский мир в большинстве своём выразил солидарность с палестинцами, в первую очередь в секторе Газа, который фактически стал уже давно охраняемой зоной, размером 10 на 50 км. Огромная арабская и мусульманская диаспора в Европе регулярно проводит манифестации протеста, власти в государствах ЕС всерьёз опасаются всплеска радикального экстремизма. Израиль отмечает рост антисемитских настроений в мире, даже в США, которые всегда были верным союзником еврейского государства.
На Западных Балканах также отреагировали на вспышку насилия на Ближнем Востоке, осудив действия ХАМАС. Не обошлось, правда, без дипломатических разборок и недоразумений, например, в Хорватии. Там посол Израиля в Загребе высказал порицание из-за показавшихся ему слов официальных лиц с осуждением военных действий в Газе.
Премьеру Андрею Пленковичу пришлось извиняться за неправильно истолкованные фразы и заверять Израиль в солидарности. Но одновременно экстравагантный и обычно излишне говорливый президент Хорватии Зоран Миланович не постеснялся заявить, что, мол, Израиль "потерял его симпатии" из-за бомбардировок Газы. Он считает, что "право на оборону не подразумевает месть и убийства гражданских лиц". Такая, вот, солидарность!
Проблемы Газы и военных действий в секторе не обошли и маленькую Черногорию. Неправительственные организации недавно обратились к правительству страны "публично и недвусмысленно осудить политику Израиля в Палестине". НПО также высказались за то, чтобы правительство прекратило военное сотрудничество с Израилем, в том числе расторгло договоры о закупке оружия и военной техники и воздержалось от заключения аналогичных договоров в дальнейшем. Организации потребовали поддержать команду адвокатов, которая подала иск против Израиля в Международный уголовный суд.
НПО подчёркивают, что у любого государства должны быть одинаковые стандарты в вопросах нарушений прав человека и гуманитарного права.
"Принимая во внимание, что ООН в своей резолюции осудила военную агрессию России против Украины и преступления против мирного населения в Сребренице, Черногория показала, что она твердо стоит на стороне международного права, гуманитарных ценностей и борьбы за права человека всех, поэтому к Израилю должны быть применены равные стандарты".
НПО заявили, что вступление в Европейский союз находится среди основных приоритетов нынешнего правительства, а важной составной этого процесса является Глава 23 — судебная система и основные права. По их словам, ряд положений в главе 23 касаются правосудия в делах о военных преступлениях и основных прав человека.
Черногория, заявили в НПО, не должна ограничивать борьбу за эти принципы на своей территории, но должна указывать на несправедливость во всем мире.
"После эскалации насилия 7 октября, в котором погибло около 1200 израильтян, мы наблюдаем неизбирательные бомбардировки мирных жителей в секторе Газа Израилем в беспрецедентных масштабах", — говорится в обращении НПО.
В обращении говорится, что в результате нападений израильская армия убила более 15 тысяч мирных жителей, а 1,7 миллиона человек в Секторе Газа были вынуждены покинуть дома и временные убежища. В израильских атаках, как убеждены в НПО, наиболее частыми целями являются гражданские объекты — школы, больницы, жилые дома, церкви, мечети, здания, используемые гуманитарными организациями, и другие объекты, которые защищены международным правом и не представляют собой законную военную цель.
Они заявили, что, помимо военных ударов израильских вооруженных сил, сектор Газа также сталкивается с нехваткой продовольствия, питьевой воды, электроэнергии и продуктов питания.
"Это приводит к гибели гражданского населения, особенно тех, кто находится на жизнеобеспечении в больницах, в том числе новорожденных", — отметили в НПО.
По их словам, такие условия грозят спровоцировать эпидемию инфекционных заболеваний и ухудшить состояние людей с уже имеющимися заболеваниями.
"Хотя Израиль отстаивает свою позицию в отношении борьбы с ХАМАС, этот подход не может быть направлен на гражданские объекты, а также затрагивать Западный берег, который ХАМАС не контролирует", — заявили в НПО.
По их словам, палестинцы на Западном берегу, который все еще находится под военной оккупацией Израиля, также сталкиваются с проблемами с поставками энергии, продуктов питания, а также с фатальными физическими столкновениями и необоснованными арестами со стороны военных и полиции.
"Палестинцы на Западном берегу находятся под постоянным давлением нелегальных поселенцев, которые насильственно отбирают землю у арабов при поддержке правительства Израиля",- говорится в заявлении.
Общественные организации Черногории напомнили, что действия Израиля недавно осудил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. НПО заявили, что военная практика Израиля якобы "направлена на этническую чистку и преследование жителей Палестины". Практика Израиля в отношении палестинцев
"представляет собой грубое нарушение ряда международно-правовых актов, таких как Женевские конвенции, Конвенция о предотвращении и наказании преступлений геноцида, Конвенция ООН о правах ребенка, а также многие другие правовые акты, гарантирующие защиту основных прав человека", — говорится в обращении общественных организаций.
Они подчеркнули, что эти международно-правовые документы были ратифицированы Черногорией и Израилем и, таким образом, они обязались не только соблюдать их, но и продвигать принципы, лежащие в основе международного права.
Как пишут в прессе в Подгорице, Черногория в мае этого года подписала внушительный контракт на закупку минометов и вспомогательного оборудования с израильской компанией Elbit systems". Стоимость этого контракта, по разным оценкам, составляет около 20 миллионов евро.
"Этим актом налогоплательщики Черногории поддерживают военно-промышленный комплекс Израиля и их преступления в секторе Газа и на Западном берегу", - говорится в заявлении НПО.
По их словам, Израиль открыто отверг многочисленные резолюции Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе самую последнюю, принятую подавляющим большинством членов Организации (121 государство), включая Черногорию, и которая призывает к немедленному прекращению огня и разрешению доставки гуманитарной помощи в Газу.
Среди организаций, которые направили запрос правительству — Центр развития неправительственных организаций, Гражданский альянс, Центр прав женщин, Молодежная инициатива по правам человека, Общество Черногорско-Палестинской дружбы, Ассоциация развития гражданского общества и многие другие.
Без сомнений, что подобный массовый демарш общественных структур гражданского общества Черногории свидетельствует о высокой степени озабоченности происходящим в секторе Газа и теперь уже на Западном берегу р. Иордан. Видимо, правительству всё же придётся принять этот протест к сведению и, возможно, сделать определённые выводы. В то же время власти Черногории, по понятным причинам, в значительной степени зависят от мнения Европы и Америки, где пока не имеют чёткого представления о тактике поведения в отношении Израиля и военной операции против ХАМАС.
Примечательно, что в той же Европе имеют опыт осуждения Израиля за предыдущие акции против палестинцев в Газе, например, в 2008–2009 годах. Тогда ряд государств — Великобритания, Бельгия, Швейцария даже пытались призвать к ответственности бывшего министра иностранных дел Израиля Ципи Ливни, грозя ей арестом и судом.
Во многом схожей позиции придерживалась и Швеция. Однако практических результатов все эти потуги не имели, а сама Ливни выражала готовность "предстать перед судом", чтобы доказать правоту своего государства.
В любом случае, власти Черногории получили достаточно серьёзный сигнал от гражданского общества своей страны, что само по себе вряд ли можно игнорировать.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.