Дарья Асламова: "Армения предала и продала Карабах"

18:50 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Армения

Спецкор Pravda. Ru Дарья Асламова побывала в Армении. Что там сейчас происходит и что думают не в верхах, а в народе? Подробный отчёт.

Армянский городок Масис неподалеку от Еревана. Уже с утра пожилые мужчины в чёрном играют на площади в неизменные нарды. Женщины спешат в чудную церковь из ценного оранжевого туфа, а в центре помощи беженцам молодые волонтёры аккуратно раскладывают гуманитарную помощь:

тушёнку,

макароны,

сахар,

крупу.

Гуманитарная помощь беженцам

Крохотный Масис, с населением всего-то 20 тысяч человек, приютил аж 8000 беженцев из Нагорного Карабаха.

Масис. Церковь

— Сначала их было 12 тысяч, — объясняет Тигран Бабаханян, завотделом культуры и просвещения местной мэрии. — Потом кого-то родственники забрали, кто-то сам уехал. Мы часть из них поселили в старом детском саду, который хотели сносить, подключили свет и отопление. Думаем теперь, как им найти жильё.

Беженцы

Масис тяжело пережил недавние осенние дни, которые катились мутной рекой, несущей горе и отчаяние. Из Карабаха ехали люди: одуревшие от усталости, с красными от бессонницы и слёз глазами, в машинах, нагруженных, словно ослики, выше крыши всевозможными тюками и случайной домашней утварью, схваченной в последний момент. Ведь на сборы было не больше суток.

Детский сад в Масисе, где живут беженцы из Нагорного Карабаха

В детском саду с почерневшими ободранными стенами, где живут беженцы, очень тихо. У входа какой-то мужчина роется в коробках с вещами, собранными добросердечными жителями. Странно видеть блестящие вечерние туфельки в коробке с обувью. Залётные, случайные гости с чужого праздника. Да и кому из беженцев нужны каблуки и блёстки?

На кухне седая женщина варит нехитрый суп.

— Лиля меня зовут, а разговаривать я не хочу, — вздыхает она. — В Карабахе было спокойно только во времена Советского Союза. Я даже советских офицеров помню с их жёнами. Они жили в Степанакерте в своих казармах. Хорошее было время, без войны. Вернуться мне некуда, и жизнь потеряна.

Вечный бег

Беженцы из Нагорного Карабаха Нела и Эллада Мовсесян

В жарко натопленной комнате, где вдоль стен стоят аккуратно застеленные кровати, меня встречают две женщины, мать и дочь. Нела и Эллада. Какие красивые, экзотические имена и какие горькие судьбы.

— Выпейте кофе, — тут же предлагают они. — Съешьте лепёшку хлеба. И вот пирожные свежие, только что купили.

И я послушно пью крепчайший армянский кофе и ем хлеб. Отказываться нельзя. Таков древний ритуал гостеприимства, очень важный для людей, потерявших всё.

— Мы всё время куда-то бежим, — начинает свой грустный рассказ Нела. — Первый раз мы бежали из Баку в конце 1988 года, когда убили моего мужа Гранта Мовсесяна.

Она бережно достаёт свидетельство о смерти: сухое, страшное описание множественных колото-резаных ран в сердце, живот и горло умершего. И в присутствии чужого неизбывного горя мне сразу становится трудно дышать.

— Его зарезали, — тихо говорит она. — В Баку тогда уже начались армянские погромы. Муж болел и ходил в поликлинику на уколы. Я всегда сама с ним ходила, а в тот день не пошла. Муж уговорил: "Ты только по-русски говоришь, кто-нибудь услышит и может напасть. А я хорошо говорю по-азербайджански". Он в самом деле хорошо говорил на азербайджанском языке. На работе даже удивлялись. Домой он не пришёл. Мы потом его в морге нашли. Медсестра из поликлиники позже дала показания, что муж сидел в очереди, разговаривал с незнакомым парнем на азербайджанском, а потом тот напал на него в коридоре и изрезал всего ножом. В суде убийцу признали психически невменяемым.

— Мы в семье в основном на русском говорили, — вступает в разговор дочь Эллада. — Так уж повелось. Баку был многонациональным городом. Кто там только не жил! У нас в классе учились русские, евреи, армяне, азербайджанцы. А когда начались погромы, ребята-азербайджанцы с нашего двора папу предупредили: "Дядя Грант! Вы сейчас никуда не ходите. И семью не выпускайте. Плохое время". А папа им сказал: "Да я только на укол в поликлинику". А когда к нам на похороны приехала вся родня, кто-то позвонил по телефону, и тётя ответила на звонок: "Мовсесян слушает!" У неё муж был военный, она так привыкла отвечать. А ей в ответ мужской голос: "Что, Мовсесяны ещё тут? Вам ещё мало?! Убирайтесь вон!"

— Нас вывезли из Баку российские военные с автоматами, — продолжает рассказ Нела. — Привезли в аэропорт, как и многих армян. Из Баку мы вылетели в Ереван. Никто не знал, что с нами делать, и отправили в Карабах. Так я снова вернулась на родину. Я ведь карабахская, родилась в селе, а потом папа-строитель уехал на заработки в Баку. А теперь я второй раз беженка.

— А я в третий раз бегу, — объясняет Эллада. — В 2020 году после 44-дневной войны азербайджанцы захватили село, где мы с мужем поселились. Так что я уже в третий раз теряю всё. И такая же судьба у наших предков. Мой прадедушка бежал из Османской империи от геноцида. Мы не знаем, что дальше делать. Очень хотим в Россию, ведь русский язык для нас родной.

Скульптура Мать в Масисе

Я смотрю на этих женщин, и у меня сжимается сердце. Они сидят в убогой комнате, среди развалин своей жизни, раздавленные безмерной тяжестью неизвестного и неверия в завтрашний день. Дети Советского Союза. Дети-сироты. И никто не в силах отвести от них новые унижения.

"Нас просто будут резать"

Могилы армянских героев, погибших в Нагорном Карабахе

Мне часто снится Карабах. Солнечная и мятежная страна. Прозрачный, сухой горный воздух, розовый и совершенно пустой город Степанакерт, который покинули жители, золотая хурма в простреливаемых садах и беззвучные взрывы. В моих снах даже бомбы взрываются тихо.

Я остро, до мелочей помню войну 2020 года. Мёртвый город и брошенных собак, прибившихся к нашему отелю "Европа", где жили иностранные журналисты. Тутовую водку и тушёнку, которой делились с нами солдаты. Я помню и самих солдат: 18-летних мальчиков-призывников, ещё не научившихся стрелять. Они стояли на позициях без касок и бронежилетов, в кепочках и в летнем камуфляже, когда горы по ночам уже покрывались инеем, а вода — корочкой льда. Одинокие, как одинока любая юность под огнём. Армения, родина-мать, оказалась для них мачехой, и я тому свидетель. В 2020 году за две недели до конца трагедии я возвращалась в Карабах. Наша машина оказалась единственной (!) на дороге в воющей стране. Не было ни грузовиков с боеприпасами, ни машин с солдатами, ни фур с продуктами для голодного Степанакерта. Ничего! Мы потерялись на горной дороге в ночном тумане и каждую минуту боялись свалиться в пропасть. "Это конец", — сказала я тогда, и оказалась права.

Армения предала и продала Карабах, но груз вины оказался непомерно велик. Нести его в одиночку оказалось не по силам, а значит, надо было найти виноватого. Им, как всегда, оказалась Россия.

— Россия могла повести себя в Карабахе более решительно и радикально, так как она вела себя по отношению к Южной Осетии и Абхазии, — заявил мне мой друг-журналист Ашот Сафарян. — Для чего Россия ввела миротворцев в Арцах? Я тебе скажу словами Путина: для обеспечения безопасности населения. Да, население сейчас ушло. Что оно должно было делать? Ждать, когда его убьют? После убийства шести российских миротворцев люди поняли: в их дом придут и будут резать. Погромы и жертвы уже были".

Я молча вспоминаю первую карабахскую войну 1992-1993 годов, когда Степанакерт был живым городом, многодетные отцы уходили на фронт, а жители топили мебелью печки-буржуйки, но держались. А потом вторая война, спустя почти 30 лет, в 2020 году, когда население немедленно сбежало, а в Ереване в модных кафе сидели молодые, здоровые мужчины, пили отличный армянский кофе и совсем не торопились на фронт.

— Ты считаешь, что Россия предала Карабах? — спрашиваю я Ашота.

— Нет, не считаю. Предают только своё. Арцах предало армянское руководство и сами армяне, потому что мы больше не хотим воевать за этот кусок армянской земли. Но понимаешь, в чём дело? Завтра придёт очередь Сюника, приграничной территории, которую азербайджанцы называют Зангезуром, и это же армянское общество скажет: "Я не хочу воевать". Давайте отдадим всё и будем жить по-человечески. Это абсолютно гибельный путь. Это путь в никуда.

— Но ведь в Армении бытовало мнение, что Азербайджан съест Карабах (Арцах) и наестся, — замечаю я.

— А так не бывает. Особенно с твоими экзистенциональными врагами. Можно говорить с людьми из одной с тобой общей цивилизации. Наши соседи с двух сторон Турция и Азербайджан считают, что нас тут не должно быть. Когда кончается Турция, должен сразу начинаться Азербайджан, и Армения между ними им ни в какой роли здесь не нужна. Тут абсолютно цивилизационный момент.

На сегодняшний день Азербайджан уже оккупировал примерно 150 квадратных километров собственно армянских земель и занял господствующие высоты. Речь не идёт о Карабахе. Азербайджан уже озвучивает территориальные претензии к Армении, к её столице Еревану, к озеру Севан, называя всё это Западным Азербайджаном, который Россия когда-то отняла у него и передала Армении. Хотя как можно отнять, если такой страны, как Азербайджан, тогда просто на карте не было.

Знаешь, в чём мы проигрываем? У нас есть гражданское общество и демократия, а в Азербайджане — ни того ни другого. Президент Ильхам Алиев может себе позволить потерять на поле боя своих людей, потому что за победу ему простят всё. Алиев, вернув Карабах, на 500 лет вперёд обеспечил правление своей династии. Он поступает, как истинный тюрок: граница там, где может ступить нога моего аскера (солдата). Собственно, Азербайджан отказывает Армении в самом праве существовать как суверенное государство.

"Россия — новый враг"

Ереван

Совесть армянского общества неспокойна. Им в глаза смотрят 108 тысяч карабахских армян, потерявших родину и обречённых на вечное скитание. Отказавшись принять на себя нелёгкое бремя войны в Карабахе, где 30 лет назад армяне стяжали славу как воины, Армения не смогла с открытым лицом встретить бесчестье. Найден не только виновный трагедии — Россия, но и выдуман новый враг — Российская империя.

— Сейчас в соцсетях вбрасывается идея, что Запад — это хорошо, а Россия — плохо и что русские — это "белые турки", — объясняет главный редактор ALpha News Тигран Кочарян. — Для создания подобного нарратива о русских используется отрицательное отношение армян к туркам в связи с геноцидом 1915 года. Утверждается, что Россия и Турция заключили союз, целью которого является дарение армянских земель Азербайджану и Турции, как это было сто лет назад, когда был заключен пакт Ленина и Ататюрка.

Русофобия здесь страшная и бьёт все рекорды по отношению к российскому государству. Отношение к русским туристам здесь, как в Грузии, где русских не любят, но и не испытывают ненависти, потому что это туризм, сфера занятости, услуги, откуда деньги капают.

В 2018 году в Армении к власти пришло жёсткое антироссийское правительство во главе с Николом Пашиняном. Сначала они это скрывали, понимая, что ещё не время, слишком сильны связи с Россией. Всё началось после поражения Карабаха в 44-дневной войне и подписания трёхстороннего соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией в ноябре 2020 года. В стране резко на государственном уровне, из всех телеящиков и страничек соцсетей, сотрудничающих с правительством, началась антироссийская пропаганда.

Основное обвинение: Россия не помогла нам удержать Карабах, значит, во всём виновата Россия как плохой союзник.

После того, как Россия вывела свои войска в 2022 году из Херсона и Харьковской области, в армянском руководстве началась паника. Россия — всё! Россия уходит и проигрывает, будет её развал, и Армения не может оставаться под обломками империи. Значит, нужно срочно бежать на Запад. Именно в эти дни премьер-министр Пашинян поехал в Прагу и там официально признал Карабах частью Азербайджана, чем поставил в неудобное положение и Россию, которая разместила там своих миротворцев, и самих карабахских армян. Согласно заявлению армянского руководства, армяне Карабаха жили не в независимом государстве, а в составе Азербайджана. А раз это граждане Азербайджана, то президент Алиев сам должен обеспечивать их безопасность. И вообще, что там делают российские миротворцы?

Уличная певица в Ереване

— В 2018 году в Армению приезжал помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, — рассказывает политолог Бениамин Матевосян. — Он встретился с Пашиняном и дал интервью радио "Свобода", в котором призвал Армению "отказаться от исторических стереотипов". Это звучит очень литературно, но что подразумевалось? Отказ от стратегических отношений с Россией и пересмотр отношений с Ираном. Фактически создание новой архитектуры безопасности, подразумевающей сдачу Нагорного Карабаха. Самый острый сейчас вопрос: открытие границ с Турцией и Азербайджаном и разблокирование всех коммуникаций в регионе. Кто будет их контролировать? Согласно трёхстороннему соглашению, должна была Россия.

— Проще говоря, кто сидит на дороге, тот и весь регион держит, — замечаю я.

— Точно. Если контроль за дорогами отдать России, то армянские власти потеряют любую поддержку с Запада — финансовую и политическую. Им припомнят всё. Сейчас всё делается для того, чтобы Россия не получила контроль над коммуникациями, которые будут открыты. А как это можно сделать? Объявить Россию врагом. Ты же не отдашь врагу контроль над дорогами? В этом вся соль ситуации.

Если Россия отсюда уйдёт, она потеряет позиции, но Армения потеряет государственность, по моему глубокому убеждению. Я не считаю, что европейские наблюдатели с биноклями на границе смогут обеспечить нашу безопасность.

Если бы в 90-х годах не прямое вмешательство главы Вооружённых Сил СНГ генерала Шапошникова, который прямо заявил во время первой Карабахской войны, что вмешательство Турции приведёт к третьей мировой войне, Турция уже тогда бы вторглась. Уход отсюда России означает, что будет разрушен купол нашей безопасности.

Новая битва в Закавказье: Израиль и Запад против Ирана

Ереван

Вечная трагедия Армении — её география и соседи. Зажатая между двумя историческими врагами — Турцией и Азербайджаном, она имеет выход в большой мир только через Грузию, меркантильную и ворчливую соседку, зарабатывающую неплохие деньги на транзите, и Иран, сам находящийся под санкциями. Словом, транспортный мешок. В 2008 году Грузия во время конфликта с Россией даже перекрывала границу Армении, и тогда крохотное многострадальное государство в прямом смысле слова спас Иран. Но сейчас армянское руководство ищет ссоры не только с Россией, но и с Ираном. И тому есть причины.

— Почему США открывает здесь второе крупнейшее посольство в мире? Потому что им Армения интересна? Конечно нет, — заявляет журналист Ашот Сафарян. — Кто из соседей Армении интересует США? Не союзник по НАТО Турция, с которой американцы всегда договорятся. И не верный вассал Азербайджан. Западу нужен плацдарм против Ирана, такой же, как у Израиля уже есть в Азербайджане. И на повестке дня у них один вопрос: война с Ираном. А Иран — это грозный соперник, что показал конфликт на Украине. Сорок лет страна жила под санкциями, но у неё оказалась настолько жизнеспособная экономика, чтобы ещё беспилотниками России помогать.

Есть фраза из американских фильмов: "Всё, что происходит в Вегасе, остаётся в Вегасе". Если перефразировать: "Всё, что происходит в Закавказье, должно оставаться в Закавказье", — говорит политолог Бениамин Матевосян. — Здесь должны быть только региональные игроки. Таков консенсус четырёх стран:

Ирана, России, Турции и Азербайджана.

Иран твёрдо заявляет: здесь не может быть нерегиональных игроков, — и с ним все страны Закавказья согласны.

— То есть мы сами разберёмся в своей песочнице? Без пришлых?

— Именно так. А кто сегодня приводит сюда чужаков? Армения, которая целенаправленно ведёт к тому, чтобы в регион пришли западные игроки. И тем самым она формирует коалицию против себя.

Политика армянских властей на руку ещё одному "чужаку" в регионе — Израилю. Общая ненависть, как известно, сближает. Азербайджан, молодое, алчное государство, уже давно разевает рот на так называемый "Южный Азербайджан" (северо-западные районы Ирана, населённые этническими азербайджанцами). Его аппетиты подогревают Великобритания, традиционно нацеленная на иранскую нефть, и Израиль, давний враг Ирана.

— В этом регионе не столько Турция, сколько Израиль ведёт реальную работу, — говорит лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян. — Израиль выступает за то, чтобы его враг Иран был изолирован. А если он против Ирана, то при данном раскладе сил в СВО он выступает против России. В Азербайджане Израиль уже взял четыре аэродрома под управление. В начале этого года ЦАХАЛ приехал с дружеским визитом в Азербайджан, и вместе с официальными лицами они совершили провокационный вояж к границам Ирана.

— Кто кого использует?

— Оба используют друг друга к взаимной выгоде. Азербайджану нужно современное вооружение, а Израилю — плацдарм против Ирана. Но Иран такое не простит.

"Армения станет вилайетом Турции"

Мой старый друг Айк Бабуханян, журналист и лидер партии "Союз Конституционное право", разливает по рюмочкам старый армянский коньяк с символическим названием "Кремль" и угощает яблоками из своего сада. Он много и хорошо говорит о дружбе народов, но я невольно раздражаюсь.

Сельская жизнь в Армении

— Ну, какая дружба, Айк? — восклицаю я. — Сейчас у всех чёткие геополитические интересы.

— А дружба только помогает интересам. Вот ты задумывалась о том, что Россия утратила с потерей армянского Нагорного Карабаха? Перестал существовать самый пророссийски настроенный регион Закавказья, давший замечательных воинов в Великой Отечественной войне. Карабах был центром русского мира. В республике русский язык был вторым государственным, и на нём говорили лучше, чем говорят в Армении. И всё это строилось на дружбе.

Сад влюблённых в Ереване

Я уже хотела ответить поговоркой "Дружба дружбой, а табачок врозь", но осеклась. А ведь прав Айк! Ведь именно на дружбе и вражде, любви и ненависти строятся отношения государств. Американцы, к примеру, отлично это поняли и научились ловко ссорить государства, используя прошлое, старые обиды и грехи, включая эмоции и отключая логику. Но чтобы отключить сознание у целой нации, нужны искусные манипуляторы и блестящие демагоги — так называемые "новые элиты".

— Мы с вами люди старшего поколения, для которого важны государственные и национальные интересы, — говорит политический обозреватель Арман Ванескегян. — Специально для руководства мелких стран Европы и СНГ Запад воспитал элиты, для которых эти интересы не важны. Они — продукт глобализации, которая уже лет пять назад сошла со сцены. Но они уже не способны мыслить по-другому. Они просто не могут себе представить, что США больше не будут сверхдержавой, что американцы не смогут диктовать свою волю миру, что Европа уже потеряла суверенитет и разрушится в течение четырёх-пяти лет, что доллар больше не будет величайшей валютой. Специально на таких людей, как нынешнее руководство Армении, были сделаны ставки, тратились гранты и соросовские фонды для их воспитания и прихода к власти. Они мечтали сломать границы и стать "гражданами мира".

Всего десять лет прошло с украинского Майдана, и я с ужасом смотрю, во что превратилась Украина. Грузии пришлось экономически лечь под Турцию. А что будет с Арменией? Мы ведь уже не государство и не представляем из себя геополитической единицы. У Армении есть будущее, если только она будет опираться на Россию. При другом раскладе мы просто станем вилайетом Турции. После открытия границы с Турцией даже зачатки экономики, которая у нас есть, пропадут в течение двух лет. В чем мы можем конкурировать с нашей соседкой? Трикотаж? Фрукты-овощи? Коньяк? И потом это вопрос математики: чем больше объемы, тем дешевле продукт. Как трехмиллионная Армения может соперничать с 90-миллионной Турцией и с 90-миллионным Ираном?

Судьба Армении висит на волоске, но очень немногие это понимают. Пашинян мечтает о том, что Армения станет "перекрёстком мира", но точно так же она может стать "перекрёстком войны" и даже утратить свою государственность, вернуться в то состояние, из которого когда-то её извлекла Российская империя.

— Никто в мире не хочет постоянно воевать, — говорит главный редактор Alpha news Тигран Кочарян. — Но то, о чём когда-то великие державы договорились в 1945 году в Ялте, уже не работает. Сейчас происходит перекройка всего международного права. Страны нападают друг на друга, не спрашивая никого. Появляются новые границы. После горячей фазы украинского конфликта большие дяди соберутся, расчертят новые границы и установят новые правила. Будет новая Ялта. Некоторые народы получат государства, а у некоторых их отнимут. Для нас, армян, главный вопрос: останется ли Армения на карте мира?