Вашингтон встревожен недостаточным вниманием Приштины к борьбе с терроризмом

13:21 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Балканы

Косово, как любимое геополитическое детище Запада, активно вовлекается ЕС и Америкой в орбиту своих региональных и глобальных интересов. Не случайно, что Брюссель так печётся о том, чтобы быстрее и надёжнее приблизить квазигосударство к получению статуса кандидата в Евросоюз, а затем — к началу переговоров. Заветная мечта западных политиков — добиться широкого признания Косово в мире, в первую очередь, со стороны Сербии, и превратить это образование в надёжного члена европейского и атлантического пространства.

Фото: Нейросеть "Кандинский 2.2"

Пока ещё у Приштины работы в этом направлении непочатый край, что неизменно фиксируется Европейской комиссией (ЕК) в своих ежегодных докладах о Косово. Содержание этого пространного документа охватывает и тему борьбы с терроризмом и насильственным экстремизмом. В отношении Косово ЕК отмечает лишь "некоторый прогресс" в решении этой важнейшей для Европы проблемы. Между Брюсселем и Приштиной запущен Совместный план действий по противодействию терроризму на Западных Балканах, согласно которому Косово и проводит мероприятия в данной области. Тем не менее, Приштина в этом отношении находится лишь в начале пути.

США более жёстче в оценках

Претензии США к Косово по проблеме противодействия терроризму и экстремизму носят более серьёзный и предметный характер по сравнению с тем, что излагается в осторожных и политкорректных докладах ЕК. Так, госдепартамент США в своём очередном аналитическом исследовании отметил недавно, что в Косово и Метохии в течение многих лет судебные инстанции продолжали выносить "слишком мягкие наказания по обвинениям в терроризме".

Кроме того, "граждане Косово в стране или за её пределами являются потенциальными целями для вербовки различными радикальными и экстремистскими организациями, этнонационалистической или религиозной ориентации".

В отчёте, подготовленном госдепартаментом, говорится, что Приштина в 2022 году "продолжала возвращать своих граждан из лагерей и центров подготовки террористов в Сирии". К настоящему времени в Косово вернулись более 120 таких граждан. По оценкам американских дипломатов, ещё 80 граждан до сих пор находятся в лагерях для перемещённых лиц, центрах содержания под стражей или в районах боевых столкновений в Сирии. Выносимые этим людям на родине наказания, как считают в государственном департаменте, в частности, по обвинениям, связанным с терроризмом, по-прежнему являются "весьма мягкими". Согласно данным США, максимальный срок, назначаемый местными судами вернувшимся из "горячих точек", как правило, не превышает 3,5 лет, причём свыше 40% осуждённых выходят на свободу досрочно.

Албанские ветераны войны против Асада — это факт

Независимые источники, в том числе из Сербии, утверждают, что на самом деле количество прибывающих обратно из Сирии косовских боевиков гораздо больше сообщаемой из Вашингтона цифры. Называются данные в примерно 300 человек. О них пишут в местной прессе как о героях "войны за веру" (то есть, джихада, по-арабски). Но самое главное, что этих людей практически не преследуют власти, они живут в открытую и с удовольствием рассказывают о своих боевых подвигах. Среди них имеются и такие, кто мечтает о создании в Косово "исламского государства", они готовы ради этого на смерть.

Косовские СМИ пишут о том, что по меньшей мере 50 тысяч албанцев Косово являются приверженцами ваххабитской и салафитской идеологий, то есть наиболее наиболее радикальных течений. Эти люди, ослеплённые своими убеждениями, составляют костяк боевиков на Ближнем Востоке.

Как сообщают американские источники со ссылкой на данные разведки, в Сирии в подразделениях так называемого "крыла ИГИЛ*", а именно "Джебхат ан-Нусра"*, имеются чисто албанские подразделения: боевики, снайперы. Приезжают туда и женщины. В основном это люди из Косово и Северной Македонии. С учётом высоких боевых навыков части косоваров (многие получили богатый опыт, истребляя и выгоняя сербов из КиМ в ходе военных действий в конце 1990-х годов), а также преданности делу "Исламского государства"* албанцы быстро набирают авторитет и выдвигаются на командные должности среди террористов.

В качестве примера в американском докладе по Косово упоминается имя Ильбера Бельа, который повинен в организации и участии в террористической группе на Ближнем Востоке. Бельа был возвращен из Сирии в Косово в мае этого года совместными с США усилиями.

В подкрепление доводов Вашингтона о снисходительности правоохранительной и судебной систем в документе фигурирует и случай предъявления обвинений четырём лицам в Косово, подозреваемым в подготовке террористических актов против конституционного порядка. Им вменяются попытки создать организационные структуры для проведения террористических атак в крае в координации с высокопоставленным боевиком из "Исламского государства"*.

Суд понял и простил

Госдепартамент заявил, что в июне текущего года суд первой инстанции в Приштине освободил четырёх человек. Это были два подозреваемых в подготовке нападений на ночные клубы, церкви и косовские силы безопасности и два — за другие преступления, и что они были освобождены якобы из-за отсутствия доказательств. Американцев такой безответственный и облегчённый подход явно не устраивает. О знаменитом американском принципе "нулевой толерантности" к подобным преступлениям и экстремистским действиям не идёт и речи.

Формально уголовное законодательство Косово подразумевает различные сроки наказания за совершение террористических актов и попытки нарушения конституционного строя. С 2015 года в Косово запрещено участвовать в иностранных войнах, что квалифицируется как наёмничество. За подобные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Госдепартамент отметил, что в Косово есть законы по борьбе с финансированием терроризма. Тем не менее, американская сторона считает, что одной стратегии борьбы с угрозами, связанными с терроризмом, не хватает. Необходимо волевыми и законодательными мерами стимулировать правоприменительную практику.

"Короткие сроки наказания, досрочное и условно-досрочное освобождение, а также дезорганизация надзора после освобождения представляют угрозу безопасности", — говорится в отчёте госдепартамента.

К слову, у Москвы имеется достоверная информация об участии в боевых действиях на стороне Украины наёмников из Косово, которые воюют, в частности, в Донбассе (там же есть и граждане Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, естественно, албанцы-мусульмане).

Весьма примечательно, как в американском докладе интерпретируется информация о "террористической активности" в самом Косово. Явно с подачи приштинских властей госдеп упоминает об скандальном аресте бывшего косовского полицейского-серба Деяна Пантича в декабре 2022 года по обвинению "в терроризме" после якобы совершенного им нападения с использованием взрывных устройств на местные офисы Центральной избирательной комиссии и сотрудников этой комиссии в Северной Митровице. Как заявляли в Белграде, это дело было полностью сфабриковано режимом Альбина Курти в качестве мести полицейским-сербам за увольнение из органов правопорядка.

Лицемерие применительно к сербам

Арест Пантича побудил возмущённых местных жителей установить баррикады на севере Косово, заблокировав на несколько недель дороги, ведущие к Приштине (чтобы помешать отправке задержанного в суд), а также к пограничным переходам с Сербией — Яринье и Брняк. Баррикады были удалены после того, как Пантича перевели из-под содержания под стражей на домашний арест. Это решение суда вызвало возмущение у Курти, мол, дали поблажку "преступнику и террористу".

Также в докладе упоминаются вооружённые нападения на полицию на севере Косово, которые правительство Косово назвало "террористическим актом". Тогда в мае этого года сербы не хотели допустить мэра-албанца в здание муниципалитета. В стычке получили лёгкие ранения сотрудники KFOR и EULEX.

"Прокуратура Косово классифицировала эти инциденты как терроризм и покушения против конституционного порядка”, — сказано в документе.

Что касается аспекта безопасности на севере Косово, где проживает большинство сербов, в отчёте госдепартамента говорится, что "проблемы безопасности и политическая нестабильность на севере Косово продолжают ограничивать способность правительства Косово расширять свои полномочия в этой части региона". Весьма лицемерный вывод американцев. Вместо призывов к властям оставить в покое сербов на севере края, их обвиняют в препятствовании действиям полиции и сил безопасности в сербских анклавах, которых, согласно Брюссельским договоренностям от 2013 года, там быть не должно.

В докладе госдепартамента упоминается, что миссия НАТО в Косово KFOR и Миссия ЕС по верховенству закона EULEX, "работали с полицией Косово над созданием безопасной среды и укреплением верховенства закона". Госдеп также приводит оценку посольства США в Приштине о том, что с начала российской СВО в феврале прошлого года в Косово "растёт дезинформация", и что "всё большее подстрекательство к насильственной экстремистской мысли и межнациональной поляризация способствовало усилению межэтнической напряженности на севере Косово". То есть опять виновата Россия, а это не безобразия режима Альбина Курти.

Со своей стороны, в Белграде неизменно подчёркивают, что в Косово "высокий уровень экстремизма, местные исламисты угрожают проживающим в регионе сербам". Об этом уже неоднократно заявлял министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

Президент Адександр Вучич в ходе недавней встречи с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом прямо заявил: "Только сербам угрожают и нападают на них в КиМ".

Он напомнил о кровавых погромах в 2001 и 2004 годах, когда от рук албанских экстремистов погибли десятки сербов, подверглись разрушению и разграблению многие православные церкви и монастыри. Жемчужина православия в Косово — монастырь Високи Дечани неоднократно был объектом атак местных фанатиков, которые к тому же имели символику ИГИЛ*. К сожалению, в госдепартаменте США эти эпизоды не считаются терроризмом и вовсе игнорируются.

При этом совсем свежий инцидент в сентябре, когда погиб полицейский-албанец, дал повод для пересудов во всех уголках и инстанциях ЕС, НАТО и, естественно, в Америке. В Приштине кричали о "террористическом нападении сербских вооружённых экстремистов" на местную полицию, Запад же требовал от Белграда провести расследование и наказать виновных (именно на Сербию старались возложить вину за подгонку вооружённой акции).

Предостережение от "холодной головы"

Примечательно, что глава Центра политической безопасности в Вашингтоне Майкл Валлер некоторое время назад написал для газеты "Вашингтон Таймс" о том, что "американцы тратят безумные средства на военную поддержку Косово, которое является крупнейшим экспортером джихадистов".

Проблема борьбы с терроризмом и экстремизмом в Косово, скорее всего, ещё долго будет актуальной и тревожной темой для Запада. Искоренение этого зла возможно только при условии постановки этой задачи в первоочерёдную повестку работы властей в Приштине. Пока подобных намерений не прослеживается. Не в последнюю очередь в этом виноваты сами США, которые давно и прочно вовлечены во многие кровавые разборки по миру под благородным предлогом "продвижения демократии". Подобные внешнеполитические установки Вашингтона, как представляется, создают благоприятную почву для терроризма, экстремизма и религиозного радикализма, в том числе в идеологически, политически и культурно слабом и незрелом косовском обществе.

* Признаны террористическими организациями и запрещены в РФ