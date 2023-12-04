Израильтяне для поражения целей в секторе Газа активно используют систему под названием "Хабсора" ("Евангелие"). Суть в том, что выбор целей данный ИИ выполняет автоматически на огромной скорости и увеличивает количество жертв среди мирного населения.
Такая система искусственного интеллекта, по словам отставного офицера разведки, способствует "конвейеру массовых убийств". Как пишет израильское издание "972", экс-глава ЦАХАЛа Авив Кохави отметил, что впервые её использовали во время бомбардировок сектора Газа в мае 2021 года.
Сравним показатели…
Как работает программа, Армия обороны Израиля не раскрывает, но предполагается, что она анализирует:
Журналисты "972" раскритиковали систему, так как плотность её использования слишком высока. "Это похоже на то, как если бы [палестинские боевики] разбомбили все частные дома наших семей…" — отметили они.
Со своей стороны, издание Guardian выступило с заявлением, что "Евангелие" играет не частичную, а центральную роль в военных операциях в Газе.
Бывший высокопоставленный израильский военный источник оправдался тем, что оперативники якобы используют "очень точные" расчёты количества гражданских лиц, покидающих здание перед предстоящим ударом.
При этом юрист правительства Нетаньяху и эксперт в области гуманитарного права не скрывает, что на данный момент существует слишком мало эмпирических доказательств в поддержку утверждений о точности работы системы.
А пока факты таковы — за 60 дней конфликта Израиль поразил более 15 тысяч целей.
Как сообщает Euro-Med Human Rights Monitor, на сектор Газа было сброшено более 25 тысяч тонн взрывчатки.
Напомним, что ИИ и роботов уже научили убивать людей.
А ведь в далёком 1952 году гений фантастики Роберт Шекли написал притчу-антиутопию "Страж-птица".
Если кто-то забыл, в ней рассказывалось, что созданные для предотвращения убийств людей самообучающиеся птицы-роботы стали карать человечество за… операции врачей, раздавленных насекомых, срубленные деревья, пойманную рыбу и даже выключенные автомобили.
Для их уничтожения были созданы более совершенные "Ястребы", которые быстро поняли, "убивать можно не только "страж-птиц", но и людей — и такая охота куда интереснее"…
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