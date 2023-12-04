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Олег Володин

Guardian: израильскому ИИ разрешили убивать палестинцев оптом

4:03
Мир » Азия » Ближний Восток

Израильтяне для поражения целей в секторе Газа активно используют систему под названием "Хабсора" ("Евангелие"). Суть в том, что выбор целей данный ИИ выполняет автоматически на огромной скорости и увеличивает количество жертв среди мирного населения.

Guardian: израильскому ИИ разрешили убивать палестинцев оптом
Фото: DARPA Decript by Decript.co

Такая система искусственного интеллекта, по словам отставного офицера разведки, способствует "конвейеру массовых убийств". Как пишет израильское издание "972", экс-глава ЦАХАЛа Авив Кохави отметил, что впервые её использовали во время бомбардировок сектора Газа в мае 2021 года.

Сравним показатели…

  1. Раньше удавалось поразить 50 целей в секторе Газа за год.
  2. Теперь ИИ вычисляет 100 целей в день, причём 50% из них тут же подвергаются атаке.

Как работает программа, Армия обороны Израиля не раскрывает, но предполагается, что она анализирует:

  • транспорт,
  • похожие на оружие предметы,
  • радиосвязь и активность мобильной связи
  • "иные приметы бойцов" ХАМАС.

Журналисты "972" раскритиковали систему, так как плотность её использования слишком высока. "Это похоже на то, как если бы [палестинские боевики] разбомбили все частные дома наших семей…" — отметили они.

Со своей стороны, издание Guardian выступило с заявлением, что "Евангелие" играет не частичную, а центральную роль в военных операциях в Газе.

Бывший высокопоставленный израильский военный источник оправдался тем, что оперативники якобы используют "очень точные" расчёты количества гражданских лиц, покидающих здание перед предстоящим ударом.

При этом юрист правительства Нетаньяху и эксперт в области гуманитарного права не скрывает, что на данный момент существует слишком мало эмпирических доказательств в поддержку утверждений о точности работы системы.

А пока факты таковы — за 60 дней конфликта Израиль поразил более 15 тысяч целей.

Как сообщает Euro-Med Human Rights Monitor, на сектор Газа было сброшено более 25 тысяч тонн взрывчатки.

Напомним, что ИИ и роботов уже научили убивать людей.

  • В 2020 году турецкий дрон KARGU-2 впервые выследил и убил солдата врага без приказа человека — это разоблачил журнал NewScientis.
  • В 2020 году в американских городах ввели прилёт полицейских дронов вместо прибытия патрульных, писали в The New York Times. Дальше их хотят оснащать тазерами, а после и боевым оружием.
  • В 2021 году конгресс США разрешил создать всего одного робота-убийцу, чтобы проверить, насколько он безопасен. Об этом сообщило агентство Reuters.
  • В 2022 году власти Сан-Франциско разрешили полиции "использовать в критических ситуациях роботов-убийц" против бандитов, писало NBC News.
  • В конце 2022 года эксперты Британского королевского авиаобщества опубликовали отчёт: военный беспилотник с ИИ на учениях принял решение убить своего оператора.

А ведь в далёком 1952 году гений фантастики Роберт Шекли написал притчу-антиутопию "Страж-птица".

Если кто-то забыл, в ней рассказывалось, что созданные для предотвращения убийств людей самообучающиеся птицы-роботы стали карать человечество за… операции врачей, раздавленных насекомых, срубленные деревья, пойманную рыбу и даже выключенные автомобили.

Для их уничтожения были созданы более совершенные "Ястребы", которые быстро поняли, "убивать можно не только "страж-птиц", но и людей — и такая охота куда интереснее"…

ИИ устроил в Газе "фабрику убийств" палестинцев
Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы израиль
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