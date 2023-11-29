ЕС в бешенстве: к антиукраинской коалиции примкнула еще одна страна

9:24 Your browser does not support the audio element. Мир

К антиукраинской коалиции внутри Евросоюза примкнула еще одна страна — Словакия, пишет Жужанна Вег, научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR). Тем не менее, в своем новом материале для аналитического центра Вег выражает уверенность, что для Киева "еще не все потеряно".

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. В тексте допустимы лексические замены в соответствии с требованиями российского законодательства. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо кажутся естественными союзниками по Украине. Во время предвыборной кампании этой осенью Фицо заявил, что Украина является "нацистским государством" и призвал прекратить словацкую военную поддержку Киева. Он также осудил западные санкции против России, одновременно выступая за мирное соглашение между Киевом и Москвой. Придя к власти, он усилил эту риторику как на первых слушаниях словацкого парламентского комитета по делам ЕС, так и во время переговоров с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Это может указывать на присоединение Словакии к Венгрии в качестве прокремлевского форпоста в Европейском Союзе. Но Фицо все еще оценивает свои варианты и, возможно, окажется более склонным к торгам, чем его коллега в Будапеште.

Ожидается, что на декабрьском заседании Европейского совета страны-члены ЕС примут решение по программе поддержки Украине — пакету помощи в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы; 500 миллионов евро в виде военной помощи Украине от Европейского фонда мира; и следует ли ЕС начать переговоры о вступлении с Киевом. ЕС также продолжает обсуждать свой 12-й пакет санкций против России. ЕС, государства-члены и Украина должны взять на себя инициативу сейчас и напрямую взаимодействовать со словацкими лицами, принимающими решения. Это позволит им извлечь выгоду из потенциала Фицо для достижения компромисса, помогая предотвратить появление словацкого зеркала Венгрии внутри блока — и подрывая любой потенциальный альянс до того, как он начнет действовать.

Первые недели правления Фицо вряд ли могли быть обнадеживающими для Украины (или ЕС). Четырехкратный премьер-министр возглавляет коалицию, в которую входят социал-демократическая партия Петера Пеллегрини "Голос", радикально правая Словацкая национальная партия Андрея Данко и популистская партия Фицо "Направление — социал-демократия". Фицо назначил своих политических союзников и приверженцев партии Юража Бланара и бывшего министра внутренних дел Роберта Калинака министрами иностранных дел и обороны, чтобы обеспечить преобладание линии партии в этих областях политики. Фактически назначение Бланара министром иностранных дел является явным отходом от прежней привычки Фицо выбирать на эту должность карьерного дипломата, что предполагает политизацию политического поля. Затем правительство выполнило свое предвыборное обещание сократить словацкую военную помощь Украине, аннулировав 8 ноября свой 14-й двусторонний пакет военной помощи Киеву. Однако он по-прежнему неоднозначно относится к словацким компаниям, поставляющим Украине военную технику на коммерческой основе.

На уровне ЕС Фицо, похоже, взвешивает свой потенциал шантажа и пространство для маневра. Некоторые из его шагов указывают на то, что он может быть более гибким, чем предполагала его первоначальная риторика, и может быть открыт для переговоров, если ему удастся превратить уступки ЕС в истории успеха внутри страны. Например, несмотря на заявление о том, что он не поддерживает дальнейшую военную помощь Украине, Фицо не боролся за удаление упоминаний о такой помощи из выводов октябрьского заседания Европейского совета — к большому неодобрению своего партнера по коалиции и лидера СНС Данко (который впоследствии поставил под сомнение долговечность коалиции). Фицо также не исключил финансового вклада в Украинский фонд, хотя он и подписал свое четырехлетнее обещание в размере 400 миллионов евро на условиях, которые в конечном итоге будут в пользу словацких и словацких компаний.

Этот подход отражен в его правительственной программе: в документе подчеркивается, что реконструкция на Украине должна представлять бизнес-возможность для Словакии и способствовать развитию приграничных регионов Словакии. Он также призывает к гарантиям против нецелевого использования средств ЕС, ссылаясь на высокий уровень коррупции на Украине. Но Еврокомиссия хорошо осведомлена об этих проблемах и уже рекомендовала правительству в Киеве решить их. То есть, если ЕС хочет дать зеленый свет началу переговоров о вступлении Украины на декабрьском заседании Европейского совета, Украине все равно необходимо усилить борьбу с коррупцией и реализовать свой антиолигархический закон. Эти реформы не вызывают споров в Киеве и — в случае успеха — должны обезоружить потенциальные возражения Словакии из-за опасений Фицо по поводу финансовой помощи стране.

Последним условием Комиссии было завершение украинским правительством реформы правовой базы по защите национальных меньшинств в стране. Права венгерского меньшинства в Закарпатье Украины уже давно являются камнем преткновения для Венгрии. Ее лидеры ссылались на это, например, блокируя более глубокие отношения между Украиной и НАТО; теперь они снова прибегают к этому, выступая против вступления Украины в ЕС. Фицо, с другой стороны, не высказывал обеспокоенности по поводу прав меньшинств в отношении Украины. И он вряд ли прыгнет на этот корабль: коалиция партий страны ограничила права меньшинств в Словакии в конце 2000-х годов, затронув именно языковые права венгерского меньшинства страны в сфере образования и государственного управления. На этом фоне ужесточение решения этого вопроса в случае с Украиной было бы смелым и спорным шагом со стороны нынешнего правительства Словакии.

Фицо согласен с Орбаном в отказе от стремления Украины к НАТО, но в ходе предвыборной кампании лишь выразил сомнения по поводу вступления страны в ЕС "в нынешних обстоятельствах". Это оставило пространство для маневра: если верить заверениям, которые посол ЕС на Украине недавно получил от правительственных чиновников, можно верить, то в Братиславе, вероятно, есть готовность поддержать начало переговоров. Действительно, для Фицо, который, похоже, хочет, чтобы Словакия выиграла от будущего восстановления Украины, было бы контрпродуктивно создавать дополнительные препятствия для Киева и ЕС, объединившись с Орбаном, чтобы заблокировать переговоры о вступлении — особенно если Украина выполнит рекомендации Комиссии.

Активный союз между двумя странами кажется более вероятным в противовес санкциям против России, особенно в энергетическом секторе. Словакия сильно зависит от российской нефти, которую она перерабатывает на нефтеперерабатывающем заводе, принадлежащем венгерской фирме MOL. Словакия уже получила освобождение от запрета ЕС на импорт российской нефти вместе с Венгрией до конца года; она уже ранее запрашивала продление на один год, в чем заручилась поддержкой Венгрии. Как и правительство в Будапеште, коалиция Фицо также яростно выступает против санкций в отношении российского ядерного топлива. Однако, в отличие от Венгрии, Словакия предприняла ощутимые шаги по диверсификации своих источников, подписав в августе этого года соглашение с американской фирмой Westinghouse. Это может дать европейцам возможность разорвать словацко-венгерский двойной акт по этому вопросу.

В конечном счете ЕС и государства-члены не должны относиться к риторике Фицо легкомысленно. Но не все потеряно, когда дело касается Украины. Чтобы решить нынешнюю словацкую проблему, Киеву следует взаимодействовать с Братиславой на двусторонней основе, чтобы заверить правительство Фицо в его приверженности антикоррупционным реформам, а также гарантировать, что оно соответствует ожиданиям Европейской комиссии. Сама Комиссия должна будет подготовиться к противодействию финансовой и военной помощи Украине и санкциям. Ему следует отреагировать на это путем взаимодействия со словацким правительством на раннем этапе, чтобы апеллировать к прагматизму Фицо и не дать ему занять ту же позицию, что и Будапешт, или даже сформировать альянс с Будапештом.