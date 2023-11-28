В ЕС заявили о необходимости включить помощь Молдавии в пакет поддержки Украине

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Помощь Молдавии обязательно должна быть включена в пакет восстановления Украины, так как без поддержки Кишинева помощь Киеву будет бессмысленна, считает Наталья Гаврилита, автор Европейского совета по международным отношениям (ECFR). В своей новой статье для аналитического центра Гаврилита объясняет, почему, по ее мнению, ЕС не должен оставлять Кишинев "позади".

Фото: Openverse by Arenamontanus is licensed under CC BY 2.0

Pravda.Ru публикует перевод материала ECFR. В тексте допустимы лексические замены в соответствии с требованиями российского законодательства. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Поскольку сопротивление Украины России продолжается, разрушительная цена военных действий возрастает, как и необходимость восстановления. Это будет масштабное мероприятие со значительными экономическими непредвиденными обстоятельствами, требующее тщательного планирования не только со стороны Украины, но и со стороны соседних стран. Это особенно актуально в Молдавии, где украинский спрос может отвлечь столь необходимую рабочую силу, строительные материалы и инвестиции из ее собственной экономики. Чтобы предотвратить это, поскольку Европейский Союз и его партнеры начинают создавать институциональные рамки и финансовые инструменты для восстановления Украины, они должны также включить инвестиции в улучшение инфраструктуры и связей Молдовы, а также в оптимизацию ее коммерческого и административного потенциала. При этом Молдавия может извлечь выгоду из процесса восстановления вместе с Украиной, обеспечивая более сильное и устойчивое восточное соседство.

Масштабы разрушений на Украине ошеломляют. По оценкам, потребуется более 150 миллиардов долларов только на восстановление критически важной инфраструктуры, такой как дороги, мосты, железные дороги, аэропорты и коммунальные услуги, разрушенные во время войны. Помимо инфраструктуры, огромные инвестиции потребуются в жилищное строительство, школы, больницы, коммерческие здания и заводы. В марте Всемирный банк оценил стоимость восстановления в 411 миллиардов долларов, и эта цифра только растет по мере затягивания конфликта. Стратегическое планирование этих усилий по восстановлению является элементом устойчивости Украины как во время, так и после конфликта.

Для координации этих усилий были созданы такие учреждения, как Конференция по восстановлению Украины, объединяющая лидеров правительств, международных организаций и представителей частного сектора. Европейская комиссия также предложила Платформу реконструкции Украины, чтобы связать проекты восстановления с финансированием таких доноров, как ЕС, G7 и международные финансовые институты. Создаются многочисленные программы грантов и кредитования, в том числе программа ЕС для Украины на сумму 50 миллиардов евро на период 2024-2027 годов.

Отдельные страны также готовят пакеты помощи. Польша, например, приняла закон о страховании экспорта и поддержала форумы, позволяющие польским фирмам оказывать помощь в проектах восстановления в Украине. Румыния начала двусторонние переговоры с правительством Украины по планированию приоритетных областей восстановления, таких как энергетическая инфраструктура. Местные администрации в европейских странах планируют сотрудничать с пострадавшими городами Украины, чтобы предоставить техническую экспертизу и поддержку в восстановлении.

Эти подготовительные шаги подчеркивают, что усилия по восстановлению Украины найдут отклик далеко за ее пределами. Массовый приток финансовых ресурсов, строительных материалов, технического оборудования и рабочей силы в Украину неизбежно будет исходить из соседних стран, интегрированных в одну региональную экономику.

В частности, для Молдавии восстановление Украины подчеркнет и без того ограниченные возможности и ресурсы. С начала конфликта Молдавия добилась больших успехов, приняв самое большое количество беженцев на душу населения среди всех европейских стран, поддерживая железнодорожное сообщение, чтобы гарантировать возможность экспорта и импорта товаров из Украины, и полностью диверсифицируя свою деятельность, отказавшись от газа "Газпрома". Однако кризис беженцев, энергетики, безопасности и цепочек поставок оказывают значительное дополнительное давление на экономику, которая и без того была слабой до конфликта, с устаревшей инфраструктурой и сильной экономической зависимостью от денежных переводов. За последние 18 месяцев Молдова столкнулась с глубокой стагфляцией: ее экономика сократилась на 6 процентов в 2022 году, а инфляция достигла максимума в 34 процента в октябре 2022 года.

Как только восстановление Украины наберет обороты, Молдова может столкнуться с утечкой важнейших материалов для дорожного строительства через границу, что еще больше задержит ее собственные инфраструктурные проекты. Технический персонал и строительные компании также могут быть отозваны для более прибыльной работы в Украине. Конфликт и его негативное влияние на экономику еще больше истощили рабочую силу Молдавии — значительный процент экономически активных молдаван живет за границей, причем ежегодно эмигрирует около 40-50 000 молдаван. Утечка мозгов из молдавской рабочей силы, похоже, будет увеличиваться по мере роста спроса в связи с усилиями по восстановлению Украины.

Еще одной проблемой является рост цен. До начала конфликта с Россией Украина импортировала большую часть сырья для строительства из Белоруссии и России. Теперь стране придется закупать больше поставок у региональных партнеров, таких как Молдавии. Цены на строительные материалы в Молдове выросли на 37 процентов, и дальнейший рост кажется неизбежным, поскольку местные цепочки поставок перенаправляются на Украину. Скачки цен на недвижимость и арендных ставок также выглядят неизбежными, поскольку спекулянты хлынут в регион в надежде получить прибыль от потребностей восстановления Украины после окончания войны.

По этим причинам Молдавия не может позволить себе праздно ждать, пока разворачивается процесс восстановления Украины. Несмотря на неопределенность относительно масштаба, объемов и сроков реализации проектов внутри самой Украины, Молдавия и ее партнеры должны действовать уже сейчас, чтобы укрепить свой собственный экономический потенциал в стратегических областях, имеющих отношение к усилиям по восстановлению по ту сторону границы. Украина и регион в целом не добьются повышения устойчивости, если Молдавия останется позади.

Во-первых, ЕС и его партнеры должны включить Молдавию в ключевые институциональные механизмы и финансовые инструменты, которые поддерживают государства-члены ЕС в подготовке к процессу восстановления. Некоторые из этих предложенных институциональных механизмов, такие как назначение координаторов процесса восстановления от ЕС и стран-членов, могли бы начать работу в Молдавии, прежде чем расширить свою работу на Украине после конфликта. Это может происходить, например, в рамках посольств или в рамках проекта, разработанного ЕС.

Во-вторых, ЕС и другие партнеры должны увеличить финансирование и ускорить уже реализуемые планы по модернизации пунктов пропуска Молдовы, портовых сооружений, железнодорожных линий и дорожной инфраструктуры, обеспечивающих жизненно важные торговые связи как с Украиной, так и с рынками ЕС. Улучшение связности Молдавии будет иметь решающее значение для поддержки эффективных потоков товаров и рабочей силы, необходимых для обеспечения устойчивого восстановления Украины.

Наконец, Молдавия нуждается в стратегических инвестициях для укрепления своей отечественной строительной отрасли, привлечения иностранных инвесторов и развития конкурентоспособных кластеров в соответствующих отраслях цепочки поставок, таких как производство цемента, машиностроение и логистика. Предоставление гарантий и страхования рисков потенциальным инвесторам могло бы помочь преодолеть предполагаемые риски Молдовы. Это также могло бы обеспечить важные дополнительные возможности для освоения средств.

В то время как разрушения на Украине по праву привлекают внимание всего мира, меньший сосед Украины Молдавия также нуждается в адресной поддержке для укрепления потенциала, который будет иметь важное значение для стабилизации усилий по восстановлению во всем регионе. При активной подготовке Молдавия сможет избежать побочного ущерба от непреднамеренных побочных эффектов, как только восстановление Украины наберет обороты. Немедленно ускорив проведение разумной политики, Молдова может сыграть жизненно важную роль в поддержке восстановления Украины и раскрыть потенциал этого исторического проекта, а также способствовать устойчивому развитию своих собственных граждан.